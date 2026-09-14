7 phim Hoa ngữ đang dẫn đầu bảng xếp hạng iQIYI

Thị trường phim Hoa ngữ tiếp tục sôi động khi nhiều tác phẩm thuộc các thể loại khác nhau cùng thu hút sự chú ý trên iQIYI. Từ ngôn tình hiện đại, thanh xuân học đường đến cổ trang quyền mưu và trinh thám, loạt phim đang tạo nên cuộc cạnh tranh đáng chú ý trên nền tảng này.

1. Bay Vào Tim Anh

Bay Vào Tim Anh xoay quanh Nguyễn Tư Nhàn, một nữ tiếp viên hàng không luôn khao khát trở thành phi công. Sau một hiểu lầm với Phó Minh Dữ, giám đốc hãng hàng không, cô quyết định nghỉ việc để tập trung học tập và ba năm sau trở lại với thành tích nổi bật trong ngành hàng không. Cuộc gặp lại Phó Minh Dữ đưa cả hai trở về những khúc mắc trong quá khứ, nhưng quá trình đồng hành trong công việc giúp họ dần hiểu nhau và thay đổi cách nhìn về đối phương. Ngụy Triết Minh và Lưu Tá Ninh đảm nhận hai vai chính, tạo nên tuyến tình cảm đặt giữa bối cảnh đặc thù của ngành hàng không.

2. Tước Cốt

Tước Cốt gây chú ý nhờ sự kết hợp giữa cổ trang, quyền mưu và mô-típ cưới trước yêu sau. Hầu Minh Hạo vào vai Tiêu Vô Y, một thế tử mang mối thù gia tộc, còn Ngải Mễ đảm nhận Tạ Gia Ngư, tiểu thư phủ Thái phó nhưng sở hữu thân phận cùng khả năng về thuật cơ quan không đơn giản. Cuộc hôn nhân giữa hai người ban đầu được xây dựng dựa trên những tính toán và sự đề phòng, nhưng những biến cố liên tiếp tại triều đình buộc họ phải cùng nhau đối mặt với nguy hiểm. Trong quá trình phá giải các âm mưu, Tiêu Vô Y và Tạ Gia Ngư dần hình thành lòng tin, từ đó chuyển mối quan hệ vốn đầy nghi kỵ thành tình cảm thực sự.

3. Quy Lộ

Quy Lộ kể về Lộ Viêm Thần và Quy Hiểu, hai người từng là mối tình đầu của nhau nhưng phải chia xa sau những biến cố của tuổi trẻ. Lộ Viêm Thần rời quê hương để trở thành cảnh sát đặc nhiệm, trong khi gia đình Quy Hiểu liên tiếp gặp biến cố khiến mối quan hệ của họ dần rơi vào im lặng. Mười năm sau, hai người bất ngờ gặp lại và nhận ra tình cảm năm xưa vẫn còn. Đứng trước những rào cản từ gia đình và cuộc sống, họ lựa chọn đối diện với quá khứ để tìm lại mối quan hệ từng dang dở. Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận đảm nhận hai vai chính trong tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết của Mặc Bảo Phi Bảo.

4. Đông Chí

Đông Chí kết hợp giữa trinh thám, kinh dị và tình cảm khi đưa Lục Yên, một nữ bác sĩ gây mê, gặp lại Giang Thành Ngật, cảnh sát tổ trọng án và cũng là mối tình đầu của cô sau tám năm xa cách. Cuộc tái ngộ diễn ra đúng lúc cả hai bị cuốn vào quá trình điều tra một vụ án giết người hàng loạt có liên quan đến những người từng xuất hiện trong quá khứ. Trong khi lần theo các manh mối, Lục Yên và Giang Thành Ngật cũng phải đối diện với những hiểu lầm chưa được giải quyết từ nhiều năm trước. Hoàng Cảnh Du và Tôn Thiên đảm nhận hai nhân vật trung tâm, tạo nên tuyến tình cảm đan xen với diễn biến phá án.

5. Rừng Thép

Rừng Thép mở ra từ những manh mối mới liên quan đến một vụ án nghiêm trọng xảy ra cách đây nhiều năm. Châu Cẩn chủ động tham gia điều tra bởi anh trai cô từng hy sinh trong vụ án, đồng thời nhận được sự hỗ trợ của Giang Hàn Thanh, giáo sư tâm lý tội phạm và cũng là chồng hiện tại của cô. Trong khi đó, Tưởng Thành, mối tình đầu của Châu Cẩn, đã nằm vùng trong tổ chức tội phạm suốt nhiều năm và mang theo những bí mật riêng. Từ đây, câu chuyện không chỉ tập trung vào cuộc đấu trí với thế lực tội phạm mà còn khai thác sự giằng co giữa tình yêu, lòng tin và nghi kỵ. Tỉnh Bách Nhiên, Thái Văn Tịnh và Tần Tuấn Kiệt đảm nhận ba nhân vật quan trọng của tác phẩm.

6. Bạn Gái Thiên Tài

Bạn Gái Thiên Tài mang màu sắc thanh xuân học đường, xoay quanh Lâm Tri Hạ, một cô gái có năng lực học tập nổi bật nhưng gặp khó khăn trong giao tiếp, và Giang Du Bạch, nam sinh năng động, học giỏi, có khả năng kết nối với mọi người. Khi bước vào môi trường trung học, Lâm Tri Hạ dần thay đổi nhờ sự giúp đỡ của Giang Du Bạch, trong khi cô cũng hỗ trợ cậu trong việc học tập. Từ những lần cạnh tranh và giúp đỡ lẫn nhau, hai người dần trở thành những người đồng hành quan trọng trong quá trình trưởng thành. Điền Hi Vi và Hồ Nhất Thiên đảm nhận vai chính trong tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết của Tố Quang Đồng.

7. Trục Ngọc

Trục Ngọc xoay quanh Phàn Trường Ngọc, cô gái mồ côi có tính cách mạnh mẽ và phải tự mình gánh vác cuộc sống gia đình, cùng Tạ Chinh, một vị Hầu gia đang che giấu thân phận sau biến cố lớn. Trong một lần tình cờ, Phàn Trường Ngọc cứu mạng Tạ Chinh, từ đó cả hai cùng bước vào một cuộc hôn nhân giả nhằm phục vụ những mục đích riêng. Tuy nhiên, những hiểm nguy trên chiến trường và các cuộc đấu trí trong chốn quyền lực khiến mối quan hệ giữa họ dần thay đổi. Từ một thỏa thuận có tính toán, hai người từng bước trở thành chỗ dựa cho nhau và nảy sinh tình cảm thật sự. Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi đảm nhận hai vai chính, tạo nên cặp đôi trung tâm của tác phẩm.

Việc những tác phẩm có màu sắc rất khác nhau cùng xuất hiện trong nhóm phim được chú ý trên iQIYI cho thấy sức hút của thị trường phim Hoa ngữ hiện không chỉ tập trung vào một dòng ngôn tình. Các câu chuyện tình yêu hiện đại, thanh xuân học đường, cổ trang quyền mưu hay trinh thám đều có cơ hội cạnh tranh khi sở hữu dàn diễn viên được quan tâm và những mô-típ phù hợp với thị hiếu khán giả.