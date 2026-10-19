7 phim Hàn tình cảm giả tưởng đáng xem nhất

1. Bạn cùng phòng của tôi là hồ ly chín đuôi

Chuyển thể từ bộ truyện tranh mạng nổi tiếng, Bạn cùng phòng của tôi là hồ ly chín đuôi kể về Lee Dam (Hyeri), nữ sinh đại học 22 tuổi vô tình nuốt phải viên ngọc của Shin Woo Yeo (Jang Ki Yong), hồ ly chín đuôi đã sống 999 năm và sắp đạt được mục tiêu trở thành con người.

Shin Woo Yeo tiết lộ thân phận thật với Lee Dam, đồng thời đề nghị cả hai sống chung cho đến khi tìm được cách lấy viên ngọc ra khỏi cơ thể cô an toàn. Từ tình huống sống chung đầy bất trắc với một sinh vật thần thoại, câu chuyện dần chuyển sang những khoảnh khắc ngọt ngào khi Shin Woo Yeo ngày càng trở nên giống con người nhờ Lee Dam. Liệu chuyện tình giữa người phàm và hồ ly có thể đi đến một cái kết viên mãn?

2. Yêu tinh

Yêu tinh xoay quanh Kim Shin (Gong Yoo), một yêu tinh bất tử cần tìm cô dâu loài người có khả năng rút thanh kiếm đang cắm trong cơ thể để giải thoát mình khỏi cuộc sống vĩnh hằng. Trong khi đó, một thần chết (Lee Dong Wook) mất toàn bộ ký ức về kiếp trước lại bắt đầu sống chung với Kim Shin trong những tình huống dở khóc dở cười.

Mọi chuyện trở nên phức tạp khi Ji Eun Tak (Kim Go Eun) xuất hiện và tự nhận mình là cô dâu của yêu tinh. Số phận đan xen của ba nhân vật dần được hé lộ, mở ra câu chuyện tình yêu đầy day dứt. Bên cạnh chuyện tình lãng mạn, tình bạn đặc biệt giữa hai nhân vật do Gong Yoo và Lee Dong Wook thủ vai cũng là điểm nhấn được khán giả yêu thích. Kịch bản của biên kịch Kim Eun Sook cùng diễn xuất của dàn diễn viên thực lực khiến bộ phim trở thành tác phẩm đáng xem của dòng phim kỳ ảo Hàn Quốc.

3. Hai thế giới

Oh Yeon Joo (Han Hyo Joo) là bác sĩ mới tốt nghiệp, đồng thời là con gái của một họa sĩ truyện tranh nổi tiếng tại Hàn Quốc. Một thế lực bí ẩn bất ngờ đưa cô bước vào thế giới truyện tranh của cha mình, nơi cô gặp Kang Chul (Lee Jong Suk), nhân vật nam chính và cũng là người khiến trái tim cô rung động.

Giữa những âm mưu bí ẩn nhằm sát hại Kang Chul, cả hai phải tìm cách ở bên nhau dù thuộc về hai thế giới khác biệt. Sự giao thoa giữa thế giới truyện tranh và đời thực tạo nên nét độc đáo cho Hai thế giới. Lee Jong Suk ghi điểm khi hóa thân thành nhân vật bước ra từ những trang truyện, trong khi mạch phim liên tục biến chuyển khiến khán giả tò mò về kết cục chuyện tình của hai nhân vật.

4. Cô dâu của Thủy thần

Nam Joo Hyuk vào vai Ha Baek, vị thần nước từ thế giới thần linh hạ phàm để gặp người con gái được định sẵn làm cô dâu của mình. Nhân vật Yoo So Ah (Shin Se Kyung) là người phàm thuộc gia tộc có truyền thống phụng sự thần nước qua nhiều thế hệ.

Lấy cảm hứng từ bộ truyện tranh cùng tên nhưng đặt trong bối cảnh Hàn Quốc hiện đại, bộ phim xây dựng câu chuyện với sự xuất hiện của các nhân vật từ nguyên tác. Sự kết hợp giữa giả tưởng, lãng mạn, hài hước, giật gân và bí ẩn tạo nên nhiều tình huống bất ngờ. Mối quan hệ giữa một vị thần và người phàm cũng đặt ra câu hỏi liệu tình yêu có thể vượt qua ranh giới giữa hai thế giới.

5. Khách sạn ma quái

Bộ phim kể về Jang Man Wol (IU), giám đốc khách sạn Del Luna, người phải dành cả cuộc đời vĩnh hằng để điều hành một cơ sở lưu trú kỳ lạ dành riêng cho những vị khách đặc biệt. Cuộc sống của Man Wol thay đổi khi Goo Chan Sung (Yeo Jin Goo), trợ lý quản lý được cha hứa giao lại khách sạn, xuất hiện.

Nơi đây đón tiếp những vị khách là linh hồn, tạo nên không ít tình huống rùng rợn. Tuy nhiên, những câu chuyện tình cảm đan xen mới là yếu tố khiến tác phẩm trở nên hấp dẫn. Bên cạnh nội dung giàu cảm xúc, phong cách thời trang biến hóa của Jang Man Wol cùng bối cảnh được đầu tư công phu cũng là những điểm cộng giúp bộ phim ghi dấu ấn.

6. Vì sao đưa anh tới

Do Min Joon (Kim Soo Hyun) là người ngoài hành tinh đến Joseon từ khoảng 400 năm trước. Sau hàng thế kỷ sống trên Trái Đất, anh cuối cùng cũng có cơ hội trở về hành tinh của mình. Thế nhưng, ngay trước thời điểm rời đi, Do Min Joon gặp Cheon Song Yi (Jun Ji Hyun), ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc, rồi dần nảy sinh tình cảm với cô.

Cheon Song Yi gây ấn tượng bởi tính cách độc đáo, khác biệt với hình tượng ngôi sao thường thấy trên màn ảnh. Trong khi đó, tình yêu bền bỉ của Do Min Joon, người luôn tìm cách bảo vệ người mình yêu bất chấp hiểm nguy, mang đến nhiều khoảnh khắc rung động. Khán giả yêu thích Hạ cánh nơi anh có thể tìm thấy nét tương đồng trong cách xây dựng nhân vật và phát triển câu chuyện tình cảm, bởi cả hai bộ phim đều do cùng một biên kịch chấp bút.

7. Khu vườn bí mật

Khu vườn bí mật xoay quanh Gil Ra Im (Ha Ji Won), nữ diễn viên đóng thế mơ ước trở thành đạo diễn hành động, và Kim Joo Won (Hyun Bin), giám đốc giàu có của một trung tâm thương mại. Hai người có xuất thân và tính cách trái ngược nhưng lại dần nảy sinh tình cảm.

Tưởng chừng chỉ là một câu chuyện tình yêu quen thuộc giữa chàng trai giàu có và cô gái bình thường, bộ phim tạo nên bước ngoặt khi cả hai vô tình uống một loại rượu bí ẩn tại nhà hàng trên núi và bị hoán đổi linh hồn. Từ đó, những tình huống hài hước đan xen với hành trình thấu hiểu đối phương, giúp câu chuyện tình yêu trở nên đặc biệt hơn. Tác phẩm vẫn được nhớ đến nhờ những lời thoại sâu sắc về tình yêu đích thực, đồng thời mang đến cơ hội nhìn lại hình ảnh thời trẻ của nhiều ngôi sao hiện đã trở thành những diễn viên hàng đầu Hàn Quốc.