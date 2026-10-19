7 phim Hàn thể loại giật gân không thể bỏ lỡ

1. Hồi Ức (Memorist)

Bộ phim chuyển thể từ truyện tranh mạng xoay quanh Dong Baek (Yoo Seung Ho), một thám tử nóng tính có khả năng đọc ký ức của người khác thông qua tiếp xúc. Anh hợp tác với Han Sun Mi (Lee Se Young), nữ chuyên gia phân tích tội phạm tài năng, để truy tìm một kẻ sát nhân hàng loạt đang gieo rắc nỗi kinh hoàng.

Sự đối lập trong tính cách của hai nhân vật chính tạo nên sức hút cho câu chuyện. Dong Baek có vẻ ngoài tinh nghịch nhưng vẫn nghiêm túc khi cần thiết, trong khi Sun Mi luôn quyết đoán và bản lĩnh. Những manh mối đan xen cùng các nút thắt bất ngờ khiến hành trình phá án trở nên khó đoán, phù hợp với khán giả yêu thích phim hình sự có yếu tố siêu nhiên.

2. Truy Sát (Kill It)

Kim Soo Hyun (Jang Ki Yong) từng là một sát thủ máu lạnh nhưng đã giải nghệ và chuyển sang làm bác sĩ thú y. Cuộc sống của anh bị đảo lộn khi nữ thanh tra Do Hyun Jin (Nana) lần theo manh mối của một vụ án và phát hiện những điểm đáng ngờ liên quan đến quá khứ của anh. Càng tiến gần sự thật, cô càng đối diện với những bí mật khó lường.

Điểm hấp dẫn của Truy Sát nằm ở sự đối lập giữa hai thân phận của nam chính. Jang Ki Yong thể hiện hình ảnh một sát thủ lạnh lùng nhưng cũng biết quan tâm đến động vật, trong khi Nana khắc họa nữ thanh tra cứng rắn nhưng giàu lòng trắc ẩn. Nhịp phim nhanh, bầu không khí căng thẳng cùng những bí mật dần được hé lộ giúp tác phẩm giữ chân người xem.

3. Ký Ức Độc Tố (Tell Me What You Saw)

Oh Hyun Jae (Jang Hyuk) là chuyên gia phân tích tội phạm sống khép kín, Hwang Hwa Young (Jin Seo Yeon) là nữ thanh tra xuất sắc, còn Cha Soo Young (Sooyoung) là nữ cảnh sát trẻ sở hữu trí nhớ hình ảnh đặc biệt. Ba người cùng hợp sức truy tìm kẻ sát nhân hàng loạt đã cướp đi mạng sống của vị hôn thê Hyun Jae, đồng thời lần theo những manh mối có thể làm sáng tỏ hàng loạt bí ẩn.

Bên cạnh diễn xuất ăn ý và cách xây dựng tình tiết phức tạp, bộ phim còn gây chú ý nhờ những nhân vật nữ bản lĩnh, trực tiếp tham gia vào quá trình điều tra. Mỗi người sở hữu thế mạnh riêng, góp phần mở ra những hướng tiếp cận khác nhau cho vụ án. Những tình tiết đánh lạc hướng cùng cuộc truy đuổi hung thủ tạo nên bầu không khí hồi hộp xuyên suốt tác phẩm.

4. Chàng Trai Ngoại Cảm (He Is Psychometric)

Lee Ahn (Jinyoung) sở hữu năng lực đặc biệt, cho phép anh nhìn thấy những ký ức và bí mật của người khác thông qua tiếp xúc. Trong khi đó, Yoon Jae In (Shin Ye Eun) luôn tìm cách che giấu một bí mật đen tối. Cuộc gặp gỡ giữa hai người gắn liền với một vụ án, mở ra hành trình tìm kiếm sự thật và đối diện với những chuyện đã xảy ra trong quá khứ.

Khác với những bộ phim hình sự nặng nề, Chàng Trai Ngoại Cảm kết hợp yếu tố siêu nhiên, bí ẩn và tình cảm để tạo nên màu sắc riêng. Năng lực của nam chính vừa là lợi thế trong quá trình điều tra, vừa khiến anh phải đối diện với những sự thật khó chấp nhận. Sự kết hợp giữa các nút thắt phá án và diễn biến tâm lý nhân vật giúp câu chuyện duy trì sức hút.

5. Luật Sư Vô Pháp (Lawless Lawyer)

Bong Sang Pil (Lee Joon Gi) là luật sư có quá khứ liên quan đến giới giang hồ, sẵn sàng sử dụng cả nắm đấm lẫn kiến thức pháp luật để chống lại những kẻ lợi dụng quyền lực. Anh hợp tác với Ha Jae Yi (Seo Ye Ji), nữ luật sư trẻ luôn coi trọng nguyên tắc nhưng bất ngờ vướng rắc rối sau một sự cố tại tòa án. Cả hai quyết tâm vạch trần những nhân vật quyền thế tham nhũng và giải quyết những khúc mắc còn dang dở trong quá khứ.

Sự kết hợp giữa hành động, đấu trí và yếu tố pháp luật tạo nên nhịp phim sôi động. Thay vì chỉ dựa vào các phiên tòa, tác phẩm còn đưa nhân vật vào những cuộc đối đầu trực diện với các thế lực đứng sau nhiều vụ việc. Hành trình tìm kiếm công lý của Sang Pil và Jae Yi vì thế liên tục xuất hiện những tình huống bất ngờ, phù hợp với khán giả yêu thích những câu chuyện chống lại quyền lực bất chính.

6. Những Tay Chơi Siêu Đẳng (The Player)

Bộ phim quy tụ Song Seung Heon, Krystal Jung, Lee Si Eon và Tae Won Suk trong vai bốn thành viên sở hữu những kỹ năng khác nhau. Nhóm gồm một chuyên gia lừa đảo, một tay lái cừ khôi, một hacker tài năng và một chiến binh có sức mạnh vượt trội. Họ hợp sức thu hồi những tài sản bất chính từ giới nhà giàu và tội phạm, thực hiện các phi vụ theo cách riêng.

Không tập trung vào chuyện tình cảm, Những Tay Chơi Siêu Đẳng đề cao tình đồng đội và khả năng phối hợp giữa các thành viên. Những màn đấu trí được đan xen với các pha hành động cùng yếu tố hài hước, giúp câu chuyện không trở nên quá nặng nề. Sự khác biệt về tính cách và thế mạnh của từng nhân vật cũng tạo ra nhiều tình huống thú vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

7. Tiên Tri Thần Thám (The Game: Towards Zero)

Tae Pyung (Taecyeon) có khả năng nhìn thấy khoảnh khắc ngay trước cái chết của một người khi nhìn vào mắt họ. Tuy nhiên, năng lực này dường như không có tác dụng với Joon Young (Lee Yeon Hee), nữ thanh tra đang điều tra một vụ án mạng xảy ra từ 20 năm trước. Sự khác thường ấy khiến cả hai bị cuốn vào hành trình tìm kiếm sự thật phía sau những bí mật chưa được giải đáp.

Điểm hấp dẫn của Tiên Tri Thần Thám nằm ở cách kết hợp năng lực siêu nhiên với quá trình điều tra hình sự. Khả năng nhìn thấy cái chết giúp Tae Pyung dự đoán những nguy hiểm sắp xảy ra, nhưng không đồng nghĩa anh có thể thay đổi mọi chuyện. Những diễn biến tâm lý của hai nhân vật cùng các manh mối liên quan đến vụ án cũ tạo nên câu chuyện nhiều bí ẩn, dành cho khán giả yêu thích phim Hàn giật gân và phá án.