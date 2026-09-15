7 phim Hàn hay đến mức xem một lần là nhớ mãi

1. Radio Romance - Đài Phát Tình Yêu

Bộ phim kể về Ji Soo Ho (Yoon Doo Joon) và Song Geu Rim (Kim So Hyun), hai người từng là tình đầu thời trung học rồi gặp lại khi trưởng thành. Soo Ho trở thành ngôi sao điện ảnh, còn Geu Rim theo đuổi ước mơ trở thành biên kịch chương trình phát thanh.

Điểm hấp dẫn của phim nằm ở chuyện tình trong sáng cùng sự ăn ý của cặp đôi chính. Những nhân vật được xây dựng gần gũi, mỗi người đều có những vấn đề riêng nhưng dần tìm thấy sự đồng cảm ở đối phương.

2. Come and Hug Me - Đến Ôm Em

Chae Do Jin (Jang Ki Yong) và Han Jae Yi (Jin Ki Joo) từng là tình đầu của nhau thời trung học. Thế nhưng, cuộc tình bị chia cắt bởi bi kịch khi cha của Do Jin sát hại cha mẹ Jae Yi.

Nhiều năm sau, cả hai gặp lại khi Do Jin đã trở thành cảnh sát còn Jae Yi là một nữ diễn viên nổi tiếng. Quá khứ đau thương khiến họ khó có thể đến với nhau, nhưng tình cảm dành cho đối phương vẫn chưa bao giờ biến mất. Đây là một trong những câu chuyện tình vừa day dứt vừa cuốn hút.

3. Prison Playbook - Đời Sống Ngục Tù

Kim Je Hyuk (Park Hae Soo) là một ngôi sao bóng chày nổi tiếng nhưng bất ngờ phải vào tù sau khi bảo vệ em gái khỏi một kẻ bạo hành. Từ đây, anh bắt đầu cuộc sống hoàn toàn khác và gặp nhiều con người với những hoàn cảnh đặc biệt.

Không chỉ gây ấn tượng bởi nội dung mới lạ, phim còn ghi điểm nhờ dàn nhân vật đa dạng và cách xây dựng câu chuyện đầy bất ngờ. Sự xuất hiện của Jung Kyung Ho, Jung Hae In, Sung Dong Il và nhiều diễn viên khác càng khiến bộ phim trở nên đáng xem.

4. My Ahjussi - Ông Chú Của Tôi

Park Dong Hoon (Lee Sun Gyun) là người đàn ông ngoài 40 tuổi phải đối mặt với nhiều áp lực từ công việc và gia đình. Trong khi đó, Lee Ji An (IU) là một cô gái trẻ đã trải qua nhiều tổn thương và gần như mất niềm tin vào cuộc sống.

Hai người gặp nhau tại nơi làm việc rồi dần hình thành một mối quan hệ đặc biệt. Không cần những tình tiết quá kịch tính, bộ phim chạm đến khán giả bằng cách kể chân thật về những con người đang cố gắng vượt qua cuộc sống. Càng theo dõi, sự đồng cảm giữa hai nhân vật càng trở nên sâu sắc.

5. Welcome to Waikiki - Nhà Trọ Waikiki

Ba người bạn cùng mở một nhà nghỉ tại Itaewon nhưng cuộc sống nhanh chóng đảo lộn khi một em bé bất ngờ xuất hiện trong phòng mà không có mẹ đi cùng. Họ phải cùng nhau chăm sóc đứa trẻ trong lúc tìm cách cứu cơ sở kinh doanh khỏi nguy cơ phá sản.

Nếu muốn tìm một bộ phim Hàn để thư giãn và cười thật nhiều, Nhà Trọ Waikiki là lựa chọn phù hợp. Phim kết hợp hài hước, tình bạn và tình yêu với hàng loạt tình huống dở khóc dở cười.

6. Pretty Noona Who Buys Me Food - Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi

Yoon Jin Ah (Son Ye Jin) và Seo Joon Hee (Jung Hae In) quen biết nhau từ nhỏ. Khi trưởng thành, cả hai dần nảy sinh tình cảm dù có khoảng cách tuổi tác và phải đối mặt với sự phản đối từ gia đình.

Bộ phim từng gây chú ý nhờ chuyện tình ngọt ngào cùng phản ứng hóa học tự nhiên giữa Son Ye Jin và Jung Hae In. Dù mạch truyện về sau có phần chậm lại, sức hút của cặp đôi chính vẫn là lý do khiến tác phẩm đáng xem.

7. What’s Wrong With Secretary Kim - Thư Ký Kim Sao Thế?

Lee Young Joon (Park Seo Joon) là một phó chủ tịch kiêu ngạo nhưng lại vô cùng phụ thuộc vào cô thư ký Kim Mi So (Park Min Young). Sau 9 năm làm việc, Mi So bất ngờ quyết định nghỉ việc khiến Young Joon tìm mọi cách để giữ cô ở lại.

Từ đây, mối quan hệ giữa hai người dần chuyển sang một hướng khác với nhiều tình huống hài hước và lãng mạn. Sự kết hợp ăn ý giữa Park Seo Joon và Park Min Young cùng câu chuyện dễ xem giúp bộ phim trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích thể loại rom-com Hàn.