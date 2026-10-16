7 phim Hàn cũ đáng xem khi đang bí phim

1. Cô em họ bất đắc dĩ (My Girl)

Cô em họ bất đắc dĩ xoay quanh Gong Chan (Lee Dong Wook), một thiếu gia giàu có gặp Joo Yoo Rin (Lee Da Hae), cô gái có tính cách hoạt bát và khả năng nói dối để xoay xở trong cuộc sống. Để giúp Gong Chan được thừa kế tài sản của ông nội đang bệnh nặng, cả hai quyết định ký hợp đồng và giả làm họ hàng thất lạc. Ban đầu, Gong Chan không mấy quan tâm đến Yoo Rin nhưng dần nảy sinh tình cảm với cô.

Chuyện tình của Gong Chan và Yoo Rin là điểm sáng lớn nhất của bộ phim khi mối quan hệ giữa hai người liên tục thay đổi. Bên cạnh đó, Seo Jung Woo (Lee Joon Gi) tạo nên thế chân vạc khi cũng dành tình cảm sâu đậm cho Yoo Rin. Tác phẩm kết hợp hài hước, lãng mạn và những tình huống éo le, đồng thời giúp dàn diễn viên để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả.

2. Con mèo dưới mái nhà (Attic Cat)

Con mèo dưới mái nhà kể về Kyung Min (Kim Rae Won) và Jung Eun (Jung Da Bin), hai người trẻ tình cờ sống chung dưới một mái nhà rồi dần phát sinh tình cảm. Từ những khác biệt trong tính cách và cuộc sống, cả hai từng bước hiểu nhau hơn và bắt đầu đối diện với những rung động mà bản thân không thể né tránh.

Sức hút của phim đến từ cách xây dựng chuyện tình gần gũi cùng diễn xuất tự nhiên của hai diễn viên chính. Kim Rae Won gây ấn tượng với hình tượng nam chính có sức hút, trong khi Jung Da Bin mang đến nét đáng yêu và giàu cảm xúc. Bộ phim từng được khán giả yêu thích khi lên sóng và thậm chí được chuyển thể thành sân khấu kịch nhiều năm sau đó.

3. Thời khắc giữa chó và sói (Time Between Dog And Wolf)

Thời khắc giữa chó và sói xoay quanh Lee Soo Hyun (Lee Joon Gi), người mất mẹ trong một bi kịch khi còn nhỏ và sau đó được nhận nuôi. Anh lớn lên cùng Kang Min Ki (Jung Kyung Ho), cả hai thân thiết như anh em rồi cùng gia nhập Cơ quan Tình báo Quốc gia. Khi ký ức về cái chết của mẹ trở lại, Soo Hyun quyết định giả chết và tạo một thân phận mới để thực hiện kế hoạch trả thù.

Bộ phim đánh dấu một bước ngoặt đáng chú ý trong sự nghiệp của Lee Joon Gi với câu chuyện giàu kịch tính, những màn hành động và diễn biến tâm lý phức tạp. Sự kết hợp giữa tình thân, tình yêu, lòng thù hận và nhiệm vụ khiến mạch phim liên tục được đẩy lên cao trào. Đây là lựa chọn phù hợp với khán giả yêu thích những tác phẩm Hàn có tiết tấu nhanh và nhiều biến cố.

4. Chuyện tình ở Sungkyunkwan (Sungkyunkwan Scandal)

Chuyện tình ở Sungkyunkwan quy tụ Song Joong Ki, Park Yoochun và Yoo Ah In trong hình tượng những chàng trai nổi bật tại Sungkyunkwan. Họ cùng có mối liên hệ đặc biệt với Kim Yun Hee (Park Min Young), cô gái phải cải trang thành nam giới để kiếm tiền và chăm lo cho gia đình.

Tác phẩm gây thiện cảm nhờ sự kết hợp giữa chuyện tình cảm, tình bạn và những tình huống hài hước. Bên cạnh mối tình tay ba, phim còn có tình bạn giữa những chàng trai trẻ với tính cách khác biệt, tạo nên nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Bối cảnh Sungkyunkwan cùng dàn diễn viên nổi bật cũng giúp bộ phim giữ được sức hút riêng sau nhiều năm.

5. Một cho tất cả (All In)

Một cho tất cả kể về Kim In Ha (Lee Byung Hun), một tay chơi poker chuyên nghiệp đem lòng yêu Min Su Yeon (Song Hye Kyo). Khi còn trẻ, In Ha vướng vào một vụ án nghiêm trọng sau khi tìm cách trả thù cho cái chết của cha Su Yeon và phải ngồi tù 7 năm. Sau thời gian dài xa cách, cả hai một lần nữa gặp lại nhau.

Câu chuyện về hai người yêu nhau nhưng bị chia cách rồi tìm về bên nhau sau nhiều năm là yếu tố khiến bộ phim được nhớ đến. Lee Byung Hun và Song Hye Kyo tạo nên một cặp đôi có sức hút, đặc biệt trong những phân cảnh tình cảm. Tác phẩm cũng quy tụ nhiều diễn viên hiện đã trở thành những gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hàn.

6. Đồng hồ cát (Sandglass)

Đồng hồ cát xoay quanh Park Tae Soo (Choi Min Soo), một tay giang hồ đem lòng yêu Yoon Hye Rin (Go Hyun Jung), con gái của một ông chủ sòng bạc giàu có. Mối quan hệ giữa hai người trở nên phức tạp khi Baek Jae Hee (Lee Jung Jae), người bảo vệ Hye Rin, cũng dành tình cảm cho cô. Câu chuyện tình yêu vì thế mang màu sắc bi kịch ngay từ đầu.

Khi lên sóng tại Hàn Quốc, Đồng hồ cát từng tạo nên sức hút lớn đến mức nhiều người đóng cửa hàng sớm để trở về nhà theo dõi. Thành công của phim đến từ diễn xuất của dàn diễn viên cùng cách khai thác những biến cố lớn trong cuộc đời nhân vật. Dù có nội dung nặng về chính trị, xã hội và bi kịch, tác phẩm vẫn được xem là một trong những bộ phim truyền hình đáng nhớ của màn ảnh Hàn.

7. Cô nàng ngổ ngáo Chun-hyang (Delightful Girl Chun Hyang)

Cô nàng ngổ ngáo Chun-hyang kể về Chun Hyang (Han Chae Young) và mối tình đầu Lee Mong Ryong (Jae Hee). Mong Ryong từ quê lên Seoul học trung học, trong khi Chun Hyang luôn tìm cách giúp anh có thể bước vào một trường đại học danh tiếng. Dù cuộc sống của cả hai xuất hiện thêm nhiều người khác, tình cảm Chun Hyang dành cho Mong Ryong vẫn không thay đổi.

Bộ phim được yêu thích nhờ hình tượng Chun Hyang đáng yêu cùng câu chuyện tình cảm nhiều cung bậc. Hành trình để Mong Ryong dần nhận ra tình cảm của mình dành cho Chun Hyang tạo nên nhiều khoảnh khắc vừa hài hước vừa ngọt ngào. Tác phẩm cũng được nhớ đến nhờ ca khúc Emergency Room của Izi, một trong những bản nhạc phim Hàn nổi tiếng và gắn liền với ký ức của nhiều khán giả.