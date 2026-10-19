7 phim Hàn có chuyện tình khiến khán giả ngưỡng mộ

1. Hẹn Hò Chốn Công Sở (A Business Proposal)

Shin Ha Ri (Kim Se Jeong) đi xem mắt thay bạn thân nhưng bất ngờ gặp Kang Tae Moo (Ahn Hyo Seop), giám đốc tập đoàn Go Foods. Để đối phó với áp lực kết hôn từ ông nội, Tae Moo đề nghị Ha Ri bước vào mối quan hệ hợp đồng. Tuy nhiên, cả hai dần nảy sinh tình cảm thật. Bên cạnh cặp đôi chính, chuyện tình giữa Young Seo và Cha Sung Hoon cũng mang đến nhiều khoảnh khắc đáng yêu.

2. Hạ Cánh Nơi Anh (Crash Landing on You)

Yoon Se Ri (Son Ye Jin), nữ giám đốc thành đạt, vô tình hạ cánh xuống Triều Tiên trong một chuyến dù lượn và được đại úy Ri Jeong Hyuk (Hyun Bin) giúp đỡ. Giữa những khác biệt về chính trị và hoàn cảnh sống, cả hai dần nảy sinh tình cảm, cùng vượt qua nhiều thử thách để bảo vệ mối quan hệ. Chuyện tình trên màn ảnh của Hyun Bin và Son Ye Jin càng được yêu mến khi cả hai trở thành vợ chồng ngoài đời thực.

3. Thư Ký Kim Sao Thế? (What's Wrong with Secretary Kim)

Lee Young Joon (Park Seo Joon) là phó chủ tịch giàu có, điển trai nhưng kiêu ngạo, luôn dựa vào cô thư ký Kim Mi So (Park Min Young). Khi Mi So quyết định nghỉ việc sau 9 năm gắn bó, Young Joon tìm mọi cách giữ cô ở lại và dần nhận ra tình cảm thật của mình. Những màn đối đáp hài hước cùng phản ứng hóa học của cặp đôi giúp bộ phim trở thành tác phẩm công sở được yêu thích.

4. Yêu Tinh (Goblin)

Kim Shin (Gong Yoo) là vị tướng bị nguyền rủa phải sống bất tử suốt gần 900 năm. Anh tìm kiếm cô dâu định mệnh Ji Eun Tak (Kim Go Eun), người có khả năng giúp mình chấm dứt lời nguyền. Bộ phim chinh phục khán giả bằng chuyện tình vừa ngọt ngào vừa day dứt, hình ảnh đẹp và nhạc phim giàu cảm xúc. Mối quan hệ hài hước giữa Kim Shin và Thần Chết (Lee Dong Wook) cũng là điểm nhấn đáng nhớ.

5. Cô Nàng Mạnh Mẽ Do Bong Soon (Strong Woman Do Bong Soon)

Do Bong Soon (Park Bo Young) sở hữu sức mạnh phi thường dù có vóc dáng nhỏ nhắn. Khi trở thành vệ sĩ cho giám đốc Ahn Min Hyuk (Park Hyung Sik), cô vướng vào những tình huống dở khóc dở cười, đồng thời đứng giữa tình cảm dành cho anh và người bạn thời thơ ấu Guk Doo. Tác phẩm kết hợp hài hòa giữa lãng mạn, giả tưởng, hành động và bí ẩn.

6. Healer

Seo Jung Hoo (Ji Chang Wook) là người vận chuyển bí mật chuyên thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm. Cuộc sống của anh thay đổi khi gặp nữ phóng viên Chae Young Shin (Park Min Young) và cùng cô khám phá những bí mật trong quá khứ. Giữa những cuộc điều tra căng thẳng, tình cảm của cả hai dần nảy nở, tạo nên sự kết hợp hấp dẫn giữa hành động, bí ẩn và lãng mạn.

7. Bởi Vì Đây Là Lần Đầu Tiên (Because This Is My First Life)

Nam Se Hee (Lee Min Ki) và Ji Ho (Jung So Min) quyết định sống chung theo một thỏa thuận nhằm giải quyết những khó khăn về nhà ở và tài chính. Từ mối quan hệ thực tế, cả hai dần nảy sinh tình cảm chân thành. Với nhịp phim nhẹ nhàng, tác phẩm khai thác những vấn đề gần gũi như hôn nhân, áp lực xã hội và quyền lựa chọn cuộc sống của mỗi người.