7 phim cổ trang, kiếm hiệp Hoa ngữ hay không nên bỏ lỡ

1. Word of Honor - Sơn Hà Lệnh

Chu Tử Thư (Trương Triết Hạn) rời khỏi môn phái sau khi mất đi những người đồng đội thân thiết và bắt đầu cuộc sống phiêu bạt giang hồ. Anh tình cờ gặp Ôn Khách Hành (Cung Tuấn), một nhân vật bí ẩn. Cả hai cùng trải qua nhiều cuộc phiêu lưu và bị cuốn vào bí mật về một kho báu huyền thoại.

Không chỉ hấp dẫn bởi thế giới võ hiệp, bộ phim còn ghi điểm nhờ mối quan hệ đặc biệt giữa hai nhân vật chính cùng câu chuyện về tình bằng hữu và hành trình tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống.

2. Killer and Healer - Hận Quân Bất Tự Giang Lâu Nguyệt

Cảnh sát Giang Nguyệt Lâu (Mao Tử Tuấn) gặp bác sĩ Trần Dư Chi (Ian Yi) trong quá trình truy bắt tội phạm. Sau nhiều lần chạm mặt, Trần Dư Chi biết được tình trạng sức khỏe của Giang Nguyệt Lâu và quyết định giúp đỡ anh.

Bộ phim gây ấn tượng nhờ chemistry tốt giữa hai nhân vật chính, tuyến nhân vật được xây dựng nhiều lớp cùng những tình huống hài hước từ dàn nhân vật phụ.

3. The Rebel - Kẻ Phản Nghịch

Lâm Nam Sinh (Chu Nhất Long), một học viên quân sự có khả năng quan sát xuất sắc, được tuyển vào cơ quan tình báo và giao nhiệm vụ tìm kiếm kẻ nội gián.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, anh gặp Chu Di Trinh (Đồng Dao) và nảy sinh tình cảm với người thuộc phe đối địch. The Rebel ghi điểm nhờ cốt truyện gián điệp hấp dẫn, diễn xuất tốt và không khí căng thẳng xuyên suốt.

4. The Long Ballad - Trường Ca Hành

Sau khi gia đình bị sát hại trong Biến cố Huyền Vũ Môn, Lý Trường Ca (Địch Lệ Nhiệt Ba) cải trang thành nam nhân và tìm cách báo thù. Tuy nhiên, cô bị tướng quân A Sử Na Chuẩn (Ngô Lỗi) đánh bại và trở thành quân sư của anh.

Bộ phim hấp dẫn nhờ câu chuyện báo thù, hành trình trưởng thành cùng tuyến tình cảm giữa hai nhân vật chính. Hình ảnh đẹp và nhạc phim ấn tượng cũng là điểm cộng.

5. The Imperial Coroner - Ngự Tứ Tiểu Ngỗ Tác

Sở Sở (Tô Hiểu Đồng), cô gái xuất thân từ gia đình ngỗ tác, đến Trường An để tham gia kỳ thi tuyển chọn. Tại đây, cô gặp Tiêu Cẩn Du (Vương Tử Kỳ) và cùng anh điều tra nhiều vụ án.

Cốt truyện phá án thông minh, tuyến nhân vật đáng yêu cùng sự phối hợp ăn ý của cặp đôi chính giúp bộ phim trở thành lựa chọn thú vị cho khán giả yêu thích cổ trang trinh thám.

6. My Heroic Husband - Ở Rể

Một doanh nhân thời hiện đại bất ngờ xuyên không và tỉnh dậy trong thân phận Ninh Nghị (Quách Kỳ Lân), chàng trai chuẩn bị trở thành ở rể của Tô Đàn Nhi (Tống Dật).

Tận dụng kiến thức kinh doanh hiện đại, Ninh Nghị giúp gia đình nhà vợ phát triển công việc. Bộ phim nổi bật với màu sắc hài hước, nhẹ nhàng cùng màn kết hợp đáng yêu của cặp đôi chính.

7. The Sword and the Brocade - Cẩm Tâm Tựa Ngọc

Từ Lệnh Nghi (Chung Hán Lương) và Thập Nhất Nương (Đàm Tùng Vận) bắt đầu cuộc hôn nhân sắp đặt dù cả hai đều không mong muốn. Sau thời gian chung sống, họ dần thấu hiểu, dựa vào nhau và nảy sinh tình cảm.

Bộ phim khai thác những giới hạn mà phụ nữ phải đối mặt trong xã hội phong kiến, đồng thời ghi điểm với chuyện tình phát triển chậm rãi và quá trình trưởng thành của các nhân vật.