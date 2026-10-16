7 phim cổ trang được đánh giá tích cực nhất trong 3 năm qua

1. Vô Ưu Độ

Vô Ưu Độ là bộ phim được khán giả yêu thích, nhiều lần xem lại mà vẫn cảm thấy cuốn hút. Tác phẩm từng bị trì hoãn suốt hai năm, gần như không có hoạt động quảng bá trước khi lên sóng, nhưng vẫn thu hút khán giả nhờ chất lượng nội dung và diễn xuất của dàn diễn viên.

Sự kết hợp giữa Nhậm Gia Luân và Tống Tổ Nhi cũng tạo nên bất ngờ khi cả hai có tương tác ăn ý. Trước đó, người viết từng yêu thích cặp đôi Nhậm Gia Luân - Đàm Tùng Vận trong Cẩm Y Chi Hạ, nhưng màn kết hợp lần này cũng cho thấy sức hút riêng. Dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Lâm Ngọc Phân, phim đan xen các vụ án bí ẩn với chuyện tình yêu ngọt ngào nhưng nhiều trắc trở. Những khoảnh khắc lãng mạn ở phần đầu dần nhường chỗ cho các tình tiết đau lòng về sau, tạo nên sức hấp dẫn cho câu chuyện.

Vô Ưu Độ là bộ phim được khán giả yêu thích, nhiều lần xem lại mà vẫn cảm thấy cuốn hút.

2. Lan Hương Như Cố

Lan Hương Như Cố đánh dấu sự trở lại của Đàm Tùng Vận với dòng phim cổ trang. Nữ diễn viên được đánh giá cao nhờ khả năng đảm nhận vai chính, đặc biệt khi thể hiện nhân vật xuyên suốt nhiều giai đoạn cuộc đời, từ năm 16 tuổi đến ngoài 80 tuổi. Kết hợp cùng Lưu Học Nghĩa, cô góp phần tạo nên sức hút cho bộ phim xoay quanh hành trình vươn lên của nữ chính.

Tác phẩm ghi điểm nhờ phục trang, hóa trang, đạo cụ, lời thoại và bối cảnh được đầu tư chỉn chu, cùng cách sử dụng ngôn ngữ hình ảnh hiệu quả. Trong phim, Thẩm Gia Lan vốn là tiểu thư danh giá nhưng rơi vào cảnh sa sút, phải sống trong thân phận nha hoàn, nô bộc. Không buông xuôi trước nghịch cảnh, cô ghi nhớ di nguyện của mẹ là phải sống thật tốt, từng bước vươn lên từ nha hoàn hạng ba để trở thành phu nhân gia chủ. Trên hành trình ấy, cô còn tìm ra sự thật về thảm án diệt môn của gia tộc năm xưa, khắc họa hình tượng nữ chính thông minh và bản lĩnh.

Lan Hương Như Cố đánh dấu sự trở lại của Đàm Tùng Vận với dòng phim cổ trang.

3. Trường Tương Tư

Do Dương Tử đóng chính, Trường Tương Tư kết hợp yếu tố tiên hiệp với câu chuyện tình yêu nhiều trắc trở. Nữ chính Tiểu Yêu vốn là Vương Cơ cao quý nhưng phải lưu lạc nơi Đại Hoang suốt 500 năm. Để có cuộc sống bình yên, cô che giấu thân phận và hành nghề y. Mọi chuyện thay đổi khi người anh họ Thương Huyền tìm đến, giúp hai người nhận lại nhau. Tuy nhiên, sau khi khôi phục thân phận Vương Cơ, Tiểu Yêu tiếp tục bị cuốn vào những mối quan hệ tình cảm phức tạp.

Các tuyến tình cảm giữa Tiểu Yêu với Thương Huyền, Đồ Sơn Cảnh, Tương Liễu và Xích Thủy Phong Long trở thành điểm nhấn của bộ phim. Mỗi mối quan hệ đều mang những giằng xé riêng, khi các nhân vật khó có thể ở bên người mình yêu, lấy đi nhiều nước mắt của khán giả. Phần hai khép lại với cái kết tương đối viên mãn, dù hành trình của các nhân vật trải qua nhiều biến cố và bước ngoặt.

Trường Tương Tư kết hợp yếu tố tiên hiệp với câu chuyện tình yêu nhiều trắc trở.

4. Liên Hoa Lâu

Liên Hoa Lâu là bộ phim kết hợp võ hiệp, trinh thám và phá án, được đánh giá cao về chất lượng và sức hút trong những năm gần đây. Thành Nghị gây ấn tượng với phân cảnh múa kiếm trên mái nhà, được nhiều khán giả xem là một trong những màn thể hiện nổi bật của nam diễn viên.

Phim xây dựng câu chuyện theo mô-típ phá án từng vụ, đồng thời tập trung khắc họa sự thay đổi của nam chính từ Lý Tương Di thành Lý Liên Hoa. Nếu Lý Tương Di là cao thủ kiếm thuật hàng đầu giang hồ, sở hữu võ công cao cường, tính cách kiêu ngạo và luôn muốn phân định thắng thua, thì Lý Liên Hoa lại là một lang y giang hồ mang bệnh trong người, dành tâm sức chữa bệnh cứu người và tìm kiếm sự thật. Qua diễn xuất của Thành Nghị, sự đối lập giữa hai giai đoạn cuộc đời nhân vật được thể hiện rõ nét, góp phần tạo chiều sâu cho tác phẩm.

Liên Hoa Lâu là bộ phim kết hợp võ hiệp, trinh thám và phá án.

5. Phàm Nhân Tu Tiên Truyện

Chuyển thể từ tác phẩm hoạt hình nổi tiếng, phiên bản người đóng của Phàm Nhân Tu Tiên Truyện phải đối mặt với áp lực lớn từ sự kỳ vọng của khán giả dành cho nguyên tác. Dương Dương đảm nhận vai Hàn Lập, được nhận xét có tạo hình sát với hình tượng nhân vật trong truyện tranh. Phần kỹ xảo cũng là điểm cộng khi được đầu tư công phu, thay vì tạo cảm giác sơ sài. Đoàn phim đã đi qua nhiều địa phương để tìm bối cảnh phù hợp, hướng đến việc tái hiện thế giới tu tiên với diện mạo riêng.

Bên cạnh hình ảnh, diễn xuất của Dương Dương góp phần khắc họa tinh thần thận trọng, luôn tìm cách sinh tồn của Hàn Lập. Từ một chàng trai nghèo có tư chất bình thường, nhân vật từng bước tu luyện và vươn lên hàng ngũ cao thủ. Thay vì dựa vào may mắn hay những con đường tắt, Hàn Lập dựa vào tư duy linh hoạt, khả năng ứng biến và ý chí bền bỉ để vượt qua thử thách. Hành trình trưởng thành của nhân vật là một trong những yếu tố tạo nên sức hấp dẫn cho bộ phim.

Phàm Nhân Tu Tiên Truyện là phim tiên hiệp Trung Quốc chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng của Vong Ngữ.

6. Quốc Sắc Phương Hoa

Quốc Sắc Phương Hoa là bộ phim cổ trang do Dương Tử đóng chính, xoay quanh hành trình tự lập và vươn lên của người phụ nữ. Nhân vật Hà Duy Phương vốn là con gái một thương nhân, chấp nhận kết hôn với gia đình có địa vị cao hơn để cứu mẹ. Tuy nhiên, khi nhận ra bản thân bị lợi dụng và lừa dối, cô quyết định hòa ly dứt khoát, không tiếp tục níu kéo cuộc hôn nhân không như mong đợi.

Sở hữu tài nghệ trồng và sắp đặt hoa mẫu đơn, Hà Duy Phương từng bước xây dựng cuộc sống mới bằng năng lực của chính mình. Sau khi trở lại cuộc sống độc thân, cô cùng những người phụ nữ có hoàn cảnh tương tự thành lập thương hiệu riêng, mở rộng hoạt động kinh doanh và gây dựng sự nghiệp. Trên hành trình ấy, cô cũng gặp được quý nhân và người bạn đời tâm giao. Thông qua câu chuyện của nữ chính, bộ phim nhấn mạnh vai trò của năng lực cá nhân và khả năng tự chủ trong cuộc sống.

Quốc Sắc Phương Hoa là bộ phim cổ trang xoay quanh hành trình tự lập và vươn lên của người phụ nữ.

7. Gia Nghiệp

Gia Nghiệp là phim cổ trang khai thác đề tài bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể, tập trung vào nghề chế tác mực Huy Châu, với Dương Tử đảm nhận vai chính. Câu chuyện xoay quanh Lý Trinh, con gái út của gia tộc họ Lý chuyên sản xuất mực tiến cung. Khi sản phẩm của gia đình bị hàm oan, gia tộc đứng trước nguy cơ phá sản, cô chủ động gánh vác trách nhiệm khôi phục danh tiếng và chấn hưng gia nghiệp.

Bắt đầu từ vị trí học việc tại xưởng mực, Lý Trinh từng bước phá bỏ những quy tắc cũ kỹ, dành nhiều thời gian nghiên cứu kỹ thuật chế tác truyền thống. Bằng sự kiên trì và nỗ lực, cô giành lại tư cách cung cấp mực tiến cung cho gia tộc. Bên cạnh tuyến truyện về hành trình lập nghiệp, phim còn tái hiện nhiều công đoạn sản xuất mực Huy Châu, giúp khán giả hiểu thêm về nghề thủ công truyền thống và giá trị văn hóa gắn liền với di sản này.

Gia Nghiệp là phim cổ trang khai thác đề tài bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể.