Các quan chức Indonesia và EU tại lễ ký kết thỏa thuận thương mại tại Brussels, Bỉ, ngày 21/11/2026 - Ảnh: Euronews.

Thỏa thuận bao trùm 730 triệu dân này hứa hẹn mang lại mức thuế quan thấp hơn cùng các cơ hội đầu tư mới, trong bối cảnh EU đẩy mạnh đa dạng hóa quan hệ thương mại giữa lúc căng thẳng kinh tế toàn cầu ngày càng gia tăng.

"Đây là một trong những thỏa thuận tham vọng nhất mà EU từng đạt được tại châu Á. Cùng nhau, chúng ta tạo nên một thị trường gồm 730 triệu người”, trang Euronews dẫn lời bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EU), phát biểu tại lễ ký thỏa thuận diễn ra ở Brussels hôm 21/11.

Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (CEPA) giữa Indonesia và EU, cùng Hiệp định Bảo hộ Đầu tư (IPA) đi kèm, được thiết kế nhằm giảm bớt các rào cản thương mại và thu hút đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược như xe điện, điện tử và dược phẩm. Thỏa thuận này đạt được sau gần 10 năm đàm phán và là một phần trong chuỗi các thỏa thuận thương mại rộng lớn hơn mà EU đang triển khai.

Các nhà lãnh đạo EU hy vọng rằng việc mở rộng quan hệ thương mại sẽ giúp khối giảm bớt sự phụ thuộc vào các đối tác kinh tế riêng lẻ, trong bối cảnh quan hệ thương mại giữa EU với hai đối tác hàng đầu là Trung Quốc và Mỹ trở nên căng thẳng trong những năm gần đây.

Tại lễ ký, bà Von der Leyen cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế, khẳng định rằng: "Trong thời điểm mà những nền kinh tế khác đang đóng cửa lại, chúng ta vẫn giữ cánh cửa của mình rộng mở”.

Thỏa thuận thương mại giữa EU và Indonesia bao gồm 7 nội dung chính:

Thứ nhất, thỏa thuận dỡ bỏ thuế nhập khẩu đối với 98,5% các dòng thuế và đơn giản hóa thủ tục đối với hàng hóa xuất khẩu từ EU sang Indonesia, bao gồm các sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm và các mặt hàng công nghiệp chủ chốt, giúp các nhà xuất khẩu EU tiết kiệm hơn 600 triệu euro mỗi năm tiền thuế hải quan;

Thứ hai, thỏa thuận mở ra cơ hội mới cho các dự án đầu tư từ EU vào Indonesia, đặc biệt là trong các lĩnh vực chiến lược như xe điện, điện tử và dược phẩm;

Thứ ba, thỏa thuận cho phép các công ty EU cung cấp dịch vụ với quyền sở hữu toàn phần trong các lĩnh vực then chốt như dịch vụ máy tính và viễn thông;

Thứ tư, thỏa thuận bảo vệ các khoản đầu tư của EU tại Indonesia, và ngược lại, trước các hành vi phân biệt đối xử vô căn cứ, tước đoạt tài sản hoặc từ chối công lý tại tòa án sở tại, đồng thời tôn trọng quyền quản lý của mỗi bên trong phạm vi lãnh thổ của mình;

Thứ năm, thỏa thuận đảm bảo sự tôn trọng và bồi thường thỏa đáng đối với quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm việc bảo hộ 221 chỉ dẫn địa lý của EU;

Thứ sáu, thỏa thuận củng cố các chuỗi cung ứng ổn định, đáng tin cậy và bền vững thông qua việc cắt giảm thuế quan, tạo thuận lợi cho xuất khẩu các nguyên liệu thô thiết yếu, thực hiện đánh giá tác động môi trường và tăng cường hợp tác.

Và thứ bảy, thỏa thuận thúc đẩy tăng trưởng bền vững thông qua một chương có nội dung về thương mại và phát triển bền vững, bao gồm các cam kết về khí hậu, môi trường, quyền của người lao động và khả năng thực thi; xác định Thỏa thuận khí hậu Paris là một yếu tố thiết yếu của hiệp định; đồng thời thiết lập các cơ chế hợp tác và đối thoại về các vấn đề pháp lý và bền vững, cùng một nghị định thư chuyên biệt về dầu cọ.

"Những lợi ích dành cho các nhà xuất khẩu của chúng tôi rất cụ thể và có thể đo lường được”, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Indonesia Airlangga Hartarto cho biết, đồng thời ca ngợi đây là một "chương mới" trong quan hệ kinh tế với EU. Ông cho biết thỏa thuận này sẽ mang lại lợi ích cho các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Indonesia sang châu Âu, bao gồm dầu cọ, giày dép và hàng dệt may.

Dầu cọ và vấn nạn phá rừng từng là những vấn đề mang tính trở ngại lớn trong quá trình đàm phán. Tuy nhiên, hai bên đã thống nhất được cơ chế hợp tác về các vấn đề pháp lý và tính bền vững, và đạt được một nghị định thư riêng về dầu cọ nhằm giải quyết các mối quan ngại về môi trường.

Nghị viện châu Âu dự kiến sẽ sớm phê chuẩn thỏa thuận này, còn phía Indonesia cũng sẽ hoàn tất quy trình phê chuẩn để văn kiện có thể chính thức có hiệu lực vào năm 2027.