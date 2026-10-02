7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của ngành Công Thương khu vực phía Bắc

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tích cực mà toàn ngành đạt được

Đánh giá về giai đoạn vừa qua, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái cho biết ngành Công Thương khu vực phía Bắc đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật là dấu ấn về phát triển công nghiệp. Nhiều địa phương ghi nhận chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng trưởng ở mức rất cao, trên 10%. Điển hình là các điểm sáng như Thái Nguyên, Phú Thọ, Điện Biên, Hưng Yên, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hải Phòng và Quảng Ninh.

Cùng với công nghiệp, hoạt động thương mại tiếp tục mở rộng về quy mô; nhiều địa phương đạt và vượt mức bình quân chung của cả nước. Hạ tầng công nghiệp, thương mại và logistics từng bước được củng cố, bước đầu hình thành các vành đai, hành lang liên kết giữa các tỉnh, thành phố như Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lào Cai. Nhờ đó, công tác quy hoạch và tổ chức mạng lưới tại các địa phương đạt hiệu quả rõ rệt.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, lãnh đạo Bộ Công Thương cũng thẳng thắn nhìn nhận toàn ngành còn nhiều vấn đề cần tập trung xử lý, từ tốc độ tăng trưởng, hạ tầng cơ sở đến công tác phối hợp liên ngành, liên vùng.

7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái yêu cầu các đơn vị tập trung vào một số nhóm công tác sau:

Một là, tiếp tục rà soát kịch bản tăng trưởng quý IV, bám sát chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại buổi họp giao ban 9 tháng. Ngành cần theo dõi sát các chỉ tiêu về sản xuất công nghiệp, thương mại nội địa, xuất nhập khẩu, năng lượng và điện thương phẩm; tập trung hỗ trợ tối đa các dự án có thể phát huy ngay năng lực sản xuất nhằm quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Hai là, tháo gỡ triệt để vướng mắc cho các dự án. Phân loại cụ thể khó khăn về đất đai, mặt bằng, môi trường của từng dự án để xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ, tăng tỷ lệ nội địa hóa, gắn kết chế biến sâu với vùng nguyên liệu. Thứ trưởng nhấn mạnh, bên cạnh việc tăng trưởng về "lượng", điều quan trọng mang lại giá trị cho nền kinh tế và tạo nền tảng bứt phá chính là chiều sâu chất lượng, làm chủ các khâu thiết yếu và ứng dụng khoa học công nghệ.

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái yêu cầu các đơn vị tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm nhằm tháo gỡ vướng mắc, tạo nền tảng phát triển bền vững cho giai đoạn 2026 - 2030

Ba là, đảm bảo an ninh năng lượng; bám sát và triển khai Quy hoạch điện VIII điều chỉnh; chủ động phương án ứng phó thiên tai, đảm bảo an toàn hồ đập thủy điện; đảm bảo cung ứng xăng dầu, tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn nguồn cung trong những tháng cuối năm.

Bốn là, phát triển thị trường trong nước, chuẩn bị tốt nguồn hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2027; đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng, kết nối tiêu thụ nông sản, phát triển thương mại điện tử đi đôi với quản lý chất lượng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Năm là, thúc đẩy xuất khẩu, chủ động ứng phó với các rào cản thương mại; khai thác hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA). Đặc biệt, tập trung đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, quản lý rủi ro, tránh phụ thuộc quá lớn vào một thị trường duy nhất.

Sáu là, thực chất hóa chương trình liên kết vùng, lựa chọn các nội dung hợp tác có sản phẩm cụ thể cho năm 2027 như hạ tầng logistics, vành đai công nghiệp và hành lang kinh tế.

Bảy là, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, đơn giản hóa thủ tục hành chính, chuẩn hóa dữ liệu ngành; kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, không để ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển chung.

Về tổ chức thực hiện, đại diện các Cục, Vụ thuộc Bộ Công Thương đã ghi nhận đầy đủ các kiến nghị từ địa phương để phản hồi bằng văn bản hoặc tham mưu giải quyết. Vụ Kế hoạch và Tài chính chịu trách nhiệm tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện báo cáo nhiệm vụ, giải pháp. Các Sở Công Thương chủ động tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố cụ thể hóa thành kế hoạch hành động phù hợp với thực tiễn.

Tại hội nghị, Bộ Công Thương cũng thống nhất giao UBND thành phố Bắc Ninh chủ trì, phối hợp tổ chức Hội nghị ngành Công Thương khu vực phía Bắc lần thứ XIII vào năm 2027.

Quản lý theo chuỗi cung ứng - Động lực phát triển bền vững

Chia sẻ bên lề hội nghị về định hướng điều hành, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái cho biết mục tiêu xuyên suốt của Bộ Công Thương hiện nay là đẩy mạnh quản lý thống nhất theo chuỗi cung ứng, khắc phục tình trạng quản lý manh mún, phân tán theo địa bàn trước đây.

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái cho biết mục tiêu xuyên suốt của Bộ Công Thương hiện nay là đẩy mạnh quản lý thống nhất theo chuỗi cung ứng

Theo Thứ trưởng, việc tiếp cận tổng thể này đòi hỏi sự gắn kết chặt chẽ: quy hoạch năng lượng phải gắn liền với phát triển công nghiệp; phát triển công nghiệp phải gắn với thị trường tiêu thụ. Các địa phương cần bám sát chuỗi cung ứng và phân công hài hòa dựa trên thế mạnh riêng.

“Ví dụ, với cùng một chuỗi sản xuất như Samsung, trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) có thể đặt tại Hà Nội, còn các nhà máy sản xuất tập trung tại Thái Nguyên, Bắc Ninh... Tất cả vận hành như một thể thống nhất dưới sự quản lý đồng bộ của cơ quan nhà nước,” Thứ trưởng Lương Hoàng Thái dẫn chứng.

Bên cạnh việc giải quyết dứt điểm các "điểm nghẽn" thực tế để hoàn thành chỉ tiêu năm 2026, toàn ngành xác định năm 2026 là năm bản lề. Việc triển khai thành công các mục tiêu năm nay sẽ tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030.