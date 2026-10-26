7 nhóm hàng xuất khẩu của Việt Nam có nguy cơ bị điều tra phòng vệ thương mại

Theo thông tin do Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công thương) công bố, danh sách 7 nhóm hàng có rủi ro gồm gỗ và sản phẩm gỗ; sắt thép và sản phẩm kim loại; vật liệu; sản phẩm công nghiệp chế tạo; hóa chất, nhựa và sản phẩm nhựa; xơ, sợi và hàng dệt; cùng một số mặt hàng khác.

Các thị trường cần lưu ý về khả năng tiến hành điều tra phòng vệ thương mại đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam gồm Mỹ, Ấn Độ, Thái Lan, Canada, Australia, EU...

Đối với nhóm hàng gỗ và sản phẩm gỗ, những sản phẩm xuất sang Mỹ cần lưu ý gồm ghế bọc đệm có khung bằng gỗ, đồ nội thất phòng ngủ bằng gỗ, thanh nẹp gỗ và sản phẩm gia công gỗ và ván ép gỗ cứng xuất sang EU.

Mặc dù Mỹ chưa áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại đối với sản phẩm ghế bọc đệm có khung bằng gỗ. Tuy nhiên, từ ngày 14/10/2025, sản phẩm này chịu mức thuế 25% theo Mục 232 áp dụng đối với tất cả các nước.

Với tỷ trọng lớn mặt hàng ghế bọc đệm có khung bằng gỗ có thể tiếp tục nằm trong diện theo dõi của cơ quan điều tra và ngành sản xuất Mỹ, kể cả khi kim ngạch giảm so với cùng kỳ. Doanh nghiệp cần chú trọng kiểm soát xuất xứ nguyên liệu, bảo đảm khả năng truy xuất nguồn gốc, minh bạch giá bán, chi phí sản xuất và lưu giữ đầy đủ hồ sơ để sẵn sàng hợp tác khi phát sinh vụ việc.

Bên cạnh đó, Mỹ đã áp dụng thuế chống bán phá giá đối với đồ nội thất phòng ngủ bằng gỗ nhập khẩu từ Trung Quốc từ năm 2005.

7 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất phòng ngủ của Việt Nam sang Mỹ đạt 892,9 triệu USD, giảm 21,1% so với cùng kỳ năm 2025 (1,13 tỷ USD). Với thị phần lớn và vị thế cạnh tranh đáng kể tại thị trường Mỹ, mặt hàng đồ nội thất phòng ngủ cần tiếp tục được theo dõi rủi ro bị cơ quan chức năng điều tra phòng vệ thương mại.

Đối với ván ép gỗ cứng, EU cũng đã áp dụng thuế chống bán phá giá có xuất xứ từ Trung Quốc. Sản phẩm này đang có tỷ trọng lớn trong tổng nhập khẩu của EU, vì vậy tồn tại khả năng EU khởi xướng điều tra phòng vệ thương mại đối với mặt hàng này nhập khẩu từ Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh EU đang áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm cùng loại có xuất xứ từ Trung Quốc.

Trong nhóm thép và sản phẩm thép, danh sách cảnh báo gồm thép cuộn và thép tấm cán nóng xuất sang Indonesia; cáp thép dự ứng lực xuất sang Mỹ; nắp hộp kim loại dễ mở bằng thiếc lá, bao gồm thiếc lá mạ điện phân xuất sang Ấn Độ; thép mạ hợp kim nhôm - kẽm xuất sang Thái Lan; vỏ bình gas xuất khẩu sang Mỹ; thép cọc cừ xuất khẩu sang Canada; mặt bích bằng thép không gỉ xuất sang Mỹ…

Trong đó, Indonesia đang áp dụng thuế chống bán phá giá đối với thép cuộn và thép tấm cán nóng nhập khẩu từ Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Kazakhstan, Belarus, Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan (gia hạn từ tháng 1/2025 đến năm 2030), đồng thời mở thêm cuộc điều tra chống bán phá giá mới đối với thép cuộn và thép tấm cán nóng nhập khẩu từ Trung Quốc trong năm 2025.

Mỹ đã áp dụng thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với dây thép dự ứng lực cho bê tông nhập khẩu từ Trung Quốc và thuế chống bán phá giá đối với 15 nước, vùng lãnh thổ khác như Malaysia, Indonesia, Đài Loan (Trung Quốc), Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha; biện pháp được gia hạn vào tháng 5/2026.

Hay Ấn Độ cũng đã áp dụng thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm nắp hộp kim loại dễ mở bằng thiếc lá, bao gồm thiếc lá mạ điện phân từ Trung Quốc.

Theo Bộ Công Thương, tính đến giữa tháng 9 năm 2026, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đã phải đối mặt với 327 vụ việc điều tra phòng vệ thương mại từ 27 thị trường. Riêng 9 tháng đầu năm 2026 phát sinh 27 vụ việc mới, tăng hơn 4 vụ so với số vụ việc của cả năm 2025.

Diễn biến này đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với cơ quan quản lý, hiệp hội và doanh nghiệp trong việc theo dõi thị trường, nhận diện sớm rủi ro và chủ động ứng phó với các vụ việc phòng vệ thương mại tại nước ngoài.