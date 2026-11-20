Anthropic IPO. Ảnh minh hoạ: Seth Wenig/AP Photo.

Anthropic đã chính thức trở thành công ty đại chúng vào thứ Năm, huy động tổng cộng 81,3 tỷ USD trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), trong đó 1,95 tỷ USD thuộc về 7 nhà sáng lập.

Mỗi người trong số họ dự kiến bán khoảng 3,4 triệu cổ phiếu trong đợt IPO này. Với mức giá IPO được điều chỉnh tăng lên 83 USD/cổ phiếu, mỗi nhà sáng lập thu về khoảng 280 triệu USD, trước khi trừ phí bảo lãnh phát hành và thuế.

Theo TechCrunch, có vẻ các nhà sáng lập của Anthropic đã tính toán số lượng cổ phiếu cần bán để mỗi người thu về khoảng 250 triệu USD nếu giá cổ phiếu đạt 74 USD - giá trung bình trong khoảng giá chào bán ban đầu của Anthropic. Như vậy, sau đợt IPO chính thức, mỗi người đã thu về thêm khoảng 30 triệu USD so với mức dự kiến ban đầu.

Tuy nhiên, trong hồ sơ IPO, Anthropic cho biết các nhà sáng lập không hoàn toàn tham gia thương vụ này vì mục đích tài chính. Công ty tiết lộ mỗi người đã cam kết dành 80% phần vốn sở hữu cá nhân tại Anthropic cho các hoạt động từ thiện.

Dù vậy, nếu bất kỳ nhà sáng lập nào gặp khó khăn, họ vẫn có thể điều chỉnh lại cam kết từ thiện. Anthropic cũng lưu ý rằng những cam kết này chỉ là “sự thể hiện tự nguyện, có thể rút lại, không cấu thành nghĩa vụ có tính ràng buộc pháp lý”.

Sau khi thương vụ IPO đi vào lịch sử, tổng số vốn Anthropic huy động được đạt 104,8 tỷ USD. Con số này có thể tăng lên 117 tỷ USD nếu các ngân hàng bảo lãnh mua toàn bộ số cổ phiếu được phân bổ.

Bên cạnh việc phát hành cổ phiếu phổ thông loại A, công ty còn bán lượng cổ phiếu loại N đặc biệt, không có quyền biểu quyết, trị giá 26 tỷ USD như đã công bố trước đó cho một số tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới.

Trong đó, Nvidia mua 10 tỷ USD cổ phiếu loại N, Google mua 10 tỷ USD. Phần còn lại được chia cho AMD, Broadcom, Micron, Microsoft và TSMC.

Amazon cũng đang nắm giữ một lượng cổ phần đáng kể tại Anthropic này. Trong những lần đầu tư vào Anthropic khi công ty còn là một startup AI, Amazon được cấp các khoản vay có thể chuyển đổi thành cổ phần. Trong đợt IPO lần này, một phần nhỏ đã được chuyển đổi, giúp Amazon nắm giữ 14,6% cổ phần. Nếu chuyển đổi toàn bộ số khoản vay này thành cổ phần, tỷ lệ sở hữu của Amazon có thể đạt gần 24%.

Trong khi đó, Google hiện sở hữu 13,4% cổ phần Anthropic. Theo Anthropic, hai nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây lớn hiện nắm giữ tổng cộng 28% cổ phần công ty.

Việc huy động gần 105 tỷ USD giúp Anthropic có gần 230 tỷ USD nguồn vốn khả dụng, bao gồm cả lượng tiền công ty đã có trước đó. Tuy nhiên, nhu cầu vốn trong tương lai của doanh nghiệp vẫn lớn hơn rất nhiều.

Anthropic cần khoảng 70,7 tỷ USD chỉ để đáp ứng các cam kết chi tiêu cho hạ tầng và năng lực tính toán trong 12 tháng tới, tính từ quý kết thúc ngày 30/9 năm nay. Để thực hiện các cam kết này đến hết năm 2030, công ty cần tới 451,6 tỷ USD.

Ngoài ra, Anthropic còn có hàng trăm tỷ USD cam kết chi tiêu khác, nhưng đây là những khoản có điều kiện, có thể không phát sinh hoặc chưa được định giá. Tổng cộng, công ty ước tính quy mô các cam kết đầu tư hạ tầng trong tương lai gần vào khoảng 1.050 - 1.080 tỷ USD.

Kết thúc phiên giao dịch thứ Năm, cổ phiếu Anthropic chốt giá 97,17 USD, tăng 17% so với giá IPO là 83 USD/cổ phiếu. Dựa trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành, giá trị vốn hóa thị trường của Anthropic vào cuối phiên đạt khoảng 1.300 tỷ USD. Nếu tính cả số cổ phiếu có thể được phát hành trong tương lai, con số này lên tới 1.800 tỷ USD.