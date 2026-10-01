Giải thưởng Prix Versailles, một tổ chức danh tiếng của Pháp về thiết kế và kiến trúc, đã công bố 7 nhà ga đẹp nhất thế giới năm 2026.

Các công trình được lựa chọn nhờ sự kết hợp giữa văn hóa địa phương, tính sáng tạo, đổi mới và khả năng tạo ra những không gian đô thị mang tính biểu tượng.

Jérôme Gouadain, Tổng thư ký Prix Versailles, cho biết giải thưởng tôn vinh những công trình cho thấy thiết kế xuất sắc có thể trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển.

Theo ông, với các nhà ga vận tải, việc tạo nên những công trình vừa đẹp, hiện đại và bền vững, vừa cải thiện trải nghiệm di chuyển, hồi sinh khu vực lân cận, hỗ trợ quá trình hiện đại hóa và tôn trọng kiến trúc hiện hữu là điều đặc biệt quan trọng.

Dưới đây là 7 nhà ga được Prix Versailles vinh danh:

Ga Town Hall – Melbourne, Australia

Nằm tại trung tâm khu phố cổ Melbourne, Town Hall gây ấn tượng bởi quy mô khổng lồ của hệ thống không gian ngầm.

Ảnh: Jim Stephenson

Thiết kế bên trong mô phỏng hình ảnh cây cối, với 8 cột trụ lớn vươn lên như những thân cây, các nhánh đỡ lấy phần trần phía trên. Cách bố trí này tạo cho sảnh ga cảm giác giống một nhà thờ rộng lớn.

Công trình cũng cho thấy nghệ thuật có thể hiện diện trong đời sống thường nhật, không chỉ bó hẹp trong các phòng trưng bày hay bảo tàng.

Ga Lyon Part-Dieu – Lyon, Pháp

Prix Versailles đánh giá Lyon Part-Dieu như một phần của mạng lưới lối đi đô thị vốn quen thuộc với người dân Lyon.

Ảnh: Romuald Nicolas

Nhà ga vốn đã trở thành tuyến đường tắt giúp kết nối các khu vực khác nhau trong thành phố.

Đây cũng là một trong những nhà ga có lượng hành khách qua lại lớn tại châu Âu và đã được mở rộng với thêm các lối vào, điểm tiếp cận và hành lang.

Kiến trúc của Part-Dieu còn lấy cảm hứng từ những con hẻm đặc trưng của hai khu phố cổ Vieux-Lyon và Croix-Rousse.

Ga Colosseum – Fori Imperiali – Rome, Italy

Trải rộng trên 4 tầng và có độ sâu tối đa hơn 30 m, ga Colosseum – Fori Imperiali sở hữu một không gian ngầm lớn, nơi các hiện vật khảo cổ được phát hiện trong quá trình xây dựng được trưng bày ngay trong khu vực nhà ga.

Ảnh: webuildvalue.com

Công viên Khảo cổ Colosseum phối hợp với Đại học Sapienza phát triển phần thiết kế bảo tàng của công trình.

Những giếng cổ trở thành một yếu tố xuyên suốt kiến trúc, kết hợp ánh sáng và bóng tối để làm nổi bật các tầng địa chất khác nhau bên dưới thành phố Rome.

Ga Monte Sant'Angelo – Naples, Italy

Prix Versailles mô tả việc bước xuống ga Monte Sant'Angelo như một hành trình tượng trưng qua "cánh cổng địa ngục".

Ảnh: Anish Kapoor

Công trình được thiết kế bởi nghệ sĩ Sir Anish Kapoor. Hai lối vào bằng thép Corten và nhôm tạo nên hình dáng gợi liên tưởng đến núi lửa Vesuvius, biểu tượng nổi tiếng của Naples.

Bản thân nhà ga được xem như một tác phẩm điêu khắc mà hành khách có thể bước vào, biến không gian giao thông thành một trải nghiệm nghệ thuật độc đáo.

Ga National Museum – Riyadh, Saudi Arabia

Ga National Museum được thiết kế như cửa ngõ dành cho du khách đến Bảo tàng Quốc gia và khu vực lịch sử của Riyadh.

Ảnh: Hufton Crow

Trạm xe buýt nằm bên cạnh gợi nhớ hình dáng một túp lều của người Bedouin, vì vậy việc bổ sung công trình này giúp kết hợp cảnh quan địa phương với những ngôi nhà truyền thống của Ả Rập Xê Út trong cùng một khung cảnh.

Bên trong nhà ga, những bức tường màu xanh tạo hiệu ứng như một bầu trời lấp lánh giữa không gian đá. Sảnh lớn đón nhiều ánh sáng tự nhiên và dẫn hành khách xuống các sân ga, trong đó sân ga sâu nhất nằm khoảng 33 m dưới mặt đất.

Western Station – Riyadh, Saudi Arabia

Western Station được xây dựng trên nền một khu chợ ngoài trời cũ, với mục tiêu chuyển đổi không gian nhưng vẫn duy trì vai trò công cộng của khu vực.

Ảnh: Omrania

Nhà ga được tổ chức như một phần thu nhỏ của thành phố, với các cửa hàng, một nhà thờ Hồi giáo và nhiều khu vực dành cho người đi bộ xung quanh đường ray.

Lấy cảm hứng từ những cồn cát sa mạc, các đường cong mềm mại tạo nên những lối đi có mái che, đồng thời cho phép ánh sáng và không khí tự nhiên lưu thông qua công trình.

LAX/Metro Transit Center – Los Angeles, Mỹ

Nằm giữa Los Angeles, một đô thị nổi tiếng với sự phụ thuộc lớn vào ô tô, LAX/Metro Transit Center mang đến một hình ảnh hoàn toàn khác so với những mạng lưới đường cao tốc khổng lồ bao quanh thành phố.

Ảnh: Grimshaw Architects

Công trình được thiết kế để thích ứng với khí hậu địa phương, giảm nhu cầu sử dụng điều hòa nhờ hệ thống thông gió tự nhiên và các mái hiên.

Hệ thống pin mặt trời được lắp đặt trên công trình có khả năng đáp ứng khoảng một nửa nhu cầu năng lượng bên trong.

7 nhà ga được Prix Versailles lựa chọn cho thấy các công trình giao thông thế kỷ 21 không chỉ phục vụ việc đi lại.

Khi kiến trúc được kết hợp với văn hóa địa phương, tính bền vững và không gian công cộng, nhà ga có thể trở thành một điểm nhấn mới của đô thị và một phần đáng chú ý trong hành trình của hành khách.