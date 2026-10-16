7 nhà đầu tư dự kiến nắm hơn 32% vốn PVcomBank sau phát hành

PVcomBank chốt danh sách 7 nhà đầu tư mua 300 triệu cổ phiếu riêng lẻ. (Ảnh minh họa)

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank, mã chứng khoán: PCB) vừa thông qua danh sách 7 nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán riêng lẻ 300 triệu cổ phiếu, theo nghị quyết HĐQT ngày 13/10/2026.

Theo phương án được thông qua, toàn bộ số cổ phiếu phát hành mới sẽ được phân phối cho 7 nhà đầu tư trong nước, gồm 5 doanh nghiệp chưa sở hữu cổ phiếu PVcomBank và 2 cá nhân là cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ sở hữu dự kiến của từng nhà đầu tư sau phát hành đều dưới 5% vốn ngân hàng.

Trong nhóm doanh nghiệp, Công ty CP Tư vấn Quản lý Đầu tư Xây dựng và Công nghệ DTH dự kiến mua 59.579.000 cổ phiếu, tương ứng 4,9679% vốn. Công ty CP Xây dựng BĐS Vượng Phát đăng ký mua 59.360.000 cổ phiếu, tương ứng 4,9497%.

Công ty CP Đầu tư Thương mại và Tư vấn Tài chính Phương Đông dự kiến mua 30.282.000 cổ phiếu, tương đương 2,525% vốn sau phát hành. Tổng cộng, 5 doanh nghiệp dự kiến mua hơn 268,99 triệu cổ phiếu, chiếm gần 90% lượng chào bán.

Hai cá nhân tham gia đợt phát hành là ông Phạm Thanh Tiến và ông Cao Hùng Cường. Ông Tiến đăng ký mua thêm 16.497.812 cổ phiếu, nâng tổng lượng nắm giữ lên 59,9 triệu đơn vị, tương ứng 4,9947% vốn. Ông Cường dự kiến mua thêm 14.490.120 cổ phiếu, nâng tổng sở hữu lên 59.365.100 đơn vị, tương ứng 4,9501%.

Tính cả lượng cổ phiếu hai cá nhân đang nắm giữ trước đợt phát hành, nhóm 7 nhà đầu tư dự kiến sở hữu hơn 388,27 triệu cổ phiếu, tương đương 32,3761% vốn PVcomBank sau khi hoàn tất phân phối. Đây là tỷ lệ theo phương án dự kiến, chưa phải kết quả thực tế.

Về cơ cấu cổ đông nước ngoài, PVcomBank cho biết tỷ lệ sở hữu của nhóm này tại ngày 31/12/2025 là 8,05%. Sau phát hành, tỷ lệ này dự kiến giảm còn 6,039%. Ngân hàng cho biết việc phân phối cổ phiếu được thực hiện theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đồng thời bảo đảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài không vượt giới hạn pháp luật quy định.

Trên thị trường chứng khoán, đầu giờ chiều 15/10/2026, cổ phiếu PCB giao dịch quanh mức 8.300 đồng/cổ phiếu, đứng giá so với tham chiếu. Khối lượng khớp lệnh đạt 260.300 cổ phiếu, vốn hóa thị trường của PVcomBank ở mức khoảng 7.560 tỷ đồng.