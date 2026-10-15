7 nhà đầu tư đăng ký mua 300 triệu cổ phiếu của PVcomBank

Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 13/10/2026, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank, UPCOM: PCB) thông qua danh sách 7 nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán riêng lẻ 300 triệu cổ phiếu, với mỗi cổ phiếu có giá 13.628 đồng/CP.

7 nhà đầu tư đăng ký mua lượng lớn cổ phiếu của PVcomBank (Ảnh: PVcomBank).

Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng thêm 3.000 tỷ đồng, từ 9.000 tỷ đồng lên 12.000 tỷ đồng.

Toàn bộ 7 nhà đầu tư đều là nhà đầu tư trong nước, với tỉ lệ sở hữu dự kiến của từng bên sau phát hành đều dưới 5%.

Đáng chú ý, danh sách được ngân hàng công bố bao gồm 5 doanh nghiệp chưa sở hữu cổ phiếu PVcomBank và 2 cá nhân hiện đang là cổ đông của ngân hàng.

Theo như PVcomBank công bố, 2 cổ đông đứng đầu danh sách này là Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản I.P và Công ty CP Lý Thanh Sao, với mỗi công ty đăng ký mua gần 60 triệu cổ phiếu, tương ứng tỉ lệ sở hữu dự kiến gần 5% vốn ngân hàng sau phát hành.

Đứng thứ 3 là Công ty CP Tư vấn Quản lý Đầu tư Xây dựng và Công nghệ DTH dự kiến mua 59,6 triệu cổ phiếu, qua đó sở hữu 4,96% vốn PVcomBank.

Trong khi đó, Công ty CP Xây dựng BĐS Vượng Phát đăng ký mua gần 59,4 triệu cổ phiếu, tương ứng tỉ lệ 4,94%.

Doanh nghiệp còn lại là Công ty CP Đầu tư Thương mại và Tư vấn Tài chính Phương Đông, dự kiến mua 30,3 triệu cổ phiếu, tương đương 2,52% vốn sau phát hành.

Nguồn: PVcomBank

Bên cạnh 5 doanh nghiệp, danh sách nhà đầu tư còn có 2 cá nhân là ông Phạm Thanh Tiến và ông Cao Hùng Cường, hiện đều đang là cổ đông của PVcomBank.

Cụ thể, ông Phạm Thanh Tiến đăng ký mua thêm 16,5 triệu cổ phiếu. Nếu giao dịch hoàn tất theo phương án dự kiến, tổng lượng cổ phiếu ông nắm giữ sẽ tăng từ 43,4 triệu lên 59,9 triệu đơn vị, tương ứng gần 5% vốn ngân hàng.

Tương tự, ông Cao Hùng Cường đăng ký mua thêm 14,5 triệu cổ phiếu, bên cạnh 44,9 triệu cổ phiếu đang sở hữu. Sau phát hành, tổng lượng cổ phiếu của ông dự kiến đạt gần 59,4 triệu đơn vị, tương ứng tỉ lệ sở hữu 4,95%.

Sau khi hoàn tất, 7 nhà đầu tư dự kiến nắm tổng cộng hơn 388,27 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 32,4% vốn của PVcomBank.

Tính tới thời điểm trước khi hoàn tất giao dịch lần này, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) là cổ đông lớn nhất của PVcomBank với tỉ lệ sở hữu 52%. Bên cạnh đó, cổ đông chiến lược Morgan Stanley nắm 6,7% vốn.

Trong năm 2026, PVcomBank đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 21.702 tỷ đồng, giảm 30% so với năm trước và lợi nhuận trước thuế đạt 114,3 tỷ đồng, thấp hơn khá nhiều so với kết quả thực hiện năm 2025. Trong đó, riêng ngân hàng mẹ kế hoạch lãi trước thuế là 80 tỷ đồng.