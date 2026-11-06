7 người đi đòi nợ kiểu 'xã hội đen' bị bắt giữ

Mang hung khí đi đòi nợ kiểu "xã hội đen"

Ngày 6/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Trong đó, 6 bị can bị bắt tạm giam 4 tháng.

Các bị can gồm có Nguyễn Văn Sang (39 tuổi), Nguyễn Minh Ý (41 tuổi), Phan Duy Linh (28 tuổi), cùng ngụ xã Mỏ Cày; Nguyễn Văn Hải (42 tuổi), ngụ xã Thành Thới; Phan Thanh Sung (28 tuổi), Nguyễn Hoàng Khai (23 tuổi) và Phan Văn Khải (31 tuổi), cùng ngụ xã Nhị Long, tỉnh Vĩnh Long.

Các đối tượng trong nhóm đòi nợ. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Theo điều tra ban đầu, tháng 3/2026, Sang đưa cho bà Đ.T.B.B. (61 tuổi, ngụ xã Nhuận Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long) 800 triệu đồng để cho H.V.L. (37 tuổi, cùng địa phương) vay đáo hạn ngân hàng.

Đến tháng 5/2026, Sang yêu cầu bà B. trả lại số tiền trên. Bà B. cùng Sang đến nhà tìm L. để yêu cầu trả tiền nhưng người này khẳng định không vay tiền của ai và không đồng ý trả.

Ngày 1/9, Sang cùng Hải, Ý, Linh, Sung, Khai và Khải mang theo dao tự chế, gậy ba khúc đến nhà L. Trước khi đi, Sang yêu cầu những người đi cùng sử dụng hung khí để đe dọa, gây áp lực buộc L. trả nợ.

Tại đây, nhóm đòi nợ chửi bới, gây sức ép yêu cầu L. trả tiền. Một số người còn xông vào nhà, dùng dao tự chế chém làm hư hỏng một số tài sản rồi rời đi.

Sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan công an tiến hành xác minh, điều tra hành vi của những người liên quan.

Cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với 6 bị can gồm Khải, Sung, Ý, Khai, Sang và Linh.

Riêng Nguyễn Văn Hải đã bị Công an tỉnh Tây Ninh bắt tạm giam trong một vụ án khác về hành vi cố ý gây thương tích.

Bắt giữ nam thanh niên trộm tài sản hơn 450 triệu đồng

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa phối hợp Công an xã Tiểu Cần bắt tạm giam Lê Thanh Lợi (32 tuổi, ngụ xã Đông Phước, TP Cần Thơ) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, bà O.D.T (43 tuổi, ngụ xã Tiểu Cần, tỉnh Vĩnh Long) đến cơ quan công an trình báo về việc gia đình bị trộm đột nhập, lấy nhiều tài sản có giá trị.

Đối tượng Lê Thanh Lợi. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Theo trình báo, khoảng 19h ngày 7/10, gia đình bà T. đi vắng, không có người trông coi nhà. Khi trở về, bà phát hiện cửa sổ phòng ngủ bị cắt, đồ đạc bên trong bị lục soát, xáo trộn.

Kiểm tra tài sản, bà T. phát hiện nhiều trang sức bằng vàng, bạch kim cùng điện thoại di động bị mất, tổng giá trị tài sản thiệt hại hơn 450 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Vĩnh Long khám nghiệm hiện trường, rà soát các đối tượng nghi vấn và triển khai biện pháp nghiệp vụ truy tìm thủ phạm.

Qua xác minh, điều tra, công an xác định Lợi là người thực hiện vụ trộm. Sau đó, lực lượng chức năng phát hiện Lợi trên địa bàn xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long và đưa về làm việc.

Tại cơ quan công an, Lợi thừa nhận đã đột nhập nhà bà T. trộm cắp tài sản do thiếu tiền tiêu xài cá nhân.