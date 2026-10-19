7 ngày hội tụ sắc màu văn hóa tại Lễ hội ẩm thực Yên Thế

Theo UBND xã Yên Thế, tâm điểm của lễ hội là các gian hàng trưng bày, giới thiệu, chế biến và phục vụ những món ăn đặc trưng của Yên Thế, của thành phố Bắc Ninh và ẩm thực ba miền.

Trong khuôn khổ lễ hội ẩm thực Yên Thế sẽ diễn ra hội thi chọi dê (ảnh minh họa).

Trong khuôn khổ lễ hội có các hội thi: Quay lợn, quay dê, nướng gà lá sen, gà ủ đất; nấu cơm; giã bánh giầy dân tộc; chim hót; trang phục dân tộc; chọi dê và “Đôi gà đẹp”. Cùng đó là các chương trình biểu diễn quan họ, chèo, hát văn, then, nhảy sạp, dân vũ, văn nghệ quần chúng; thưởng trà kết hợp ngâm thơ, thổi sáo.

Tại đây cũng có không gian giao lưu, kết nối giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh với người tiêu dùng, qua đó giới thiệu, quảng bá và mở rộng thị trường cho sản phẩm. Đặc biệt, thương hiệu “Gà đồi Yên Thế” tiếp tục được quảng bá nổi bật, cùng các sản phẩm OCOP của địa phương.

Lễ hội là dịp để người dân, du khách khám phá hương vị đặc trưng, sản vật địa phương và những nét văn hóa giàu bản sắc của vùng đất Yên Thế.