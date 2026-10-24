7 nạn nhân ngộ độc khí clo ở Hà Nội hồi phục, 6 người có thể xuất viện

Trong đó, người đàn ông 50 tuổi nguy kịch nhất đã cải thiện các chỉ số lâm sàng nhưng vẫn phải duy trì kỹ thuật oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể (VV-ECMO).

Bệnh viện Bạch Mai vừa thông tin về tình trạng sức khỏe của 7 nạn nhân trong vụ ngộ độc khí clo xảy ra tại xã Thượng Phúc, Hà Nội. Sau 4 ngày được điều trị tích cực, cả 7 người đều ghi nhận những tín hiệu hồi phục.

Đáng chú ý, bệnh nhân nam 50 tuổi, trường hợp nguy kịch nhất, đã có những cải thiện bước đầu sau quá trình hồi sức chuyên sâu.

PGS. TS Đỗ Ngọc Sơn, Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực thăm khám cho người bệnh. Ảnh: Nguyên Hà

PGS.TS Trần Ngọc Sơn, Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, khi được chuyển đến Trung tâm, bệnh nhân trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp nặng, tổn thương phổi cấp và suy đa phủ tạng, tiên lượng rất nặng.

Trước tình trạng nguy kịch của người bệnh, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đã chỉ đạo hội chẩn toàn viện để lựa chọn phương án điều trị tối ưu.

Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định sử dụng kỹ thuật oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể (VV-ECMO) nhằm hỗ trợ chức năng trao đổi khí của phổi, kết hợp lọc máu liên tục và các biện pháp hồi sức tích cực khác.

Đến ngày 23/10, các chỉ số lâm sàng của bệnh nhân bước đầu cải thiện, huyết áp ổn định. Tuy nhiên, người bệnh vẫn phải duy trì VV-ECMO, tiếp tục được hồi sức và theo dõi chặt chẽ tại Trung tâm Hồi sức tích cực.

Trong khi đó, 6 bệnh nhân còn lại, gồm 4 người lớn và 2 trẻ nhỏ, đều đã cai các biện pháp hỗ trợ hô hấp, hiện tự thở khí phòng và có sức khỏe ổn định. Ảnh: Nguyên Hà

Tại Trung tâm Nhi khoa, hai bệnh nhi 4 và 6 tuổi từng nhập viện trong tình trạng thở nhanh, gắng sức, có biểu hiện suy hô hấp. Sau quá trình điều trị, cả hai đã cai oxy, toàn trạng ổn định.

Bốn người lớn đang điều trị tại Trung tâm Chống độc gồm hai vợ chồng sống gần khu vực xảy ra sự cố, một nam bệnh nhân 37 tuổi bị tổn thương hô hấp, giác mạc và một nam bệnh nhân 34 tuổi bị tổn thương hô hấp, phổi. Hiện sức khỏe các bệnh nhân đều tiến triển tốt.

Tại Trung tâm Nhi khoa, hai bệnh nhi 4 và 6 tuổi, từng nhập viện trong tình trạng thở nhanh, gắng sức, có biểu hiện suy hô hấp, nay đã cai oxy, toàn trạng ổn định. Ảnh: Nguyên Hà

Đặc biệt, bệnh nhân 37 tuổi, một trong hai trường hợp nặng được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai, từng bị tổn thương hô hấp nghiêm trọng kèm bỏng kết mạc, giác mạc mắt. Đến nay, người bệnh đã cai máy thở, được chuyển ra khỏi khu vực hồi sức tích cực để tiếp tục điều trị và theo dõi.

Các bác sĩ lưu ý, dù tình trạng sức khỏe đã cải thiện, những bệnh nhân này vẫn cần được giám sát chặt chẽ để phát hiện và xử trí kịp thời các biến chứng có thể xuất hiện muộn sau ngộ độc khí clo.

Nếu diễn biến tiếp tục thuận lợi, dự kiến 6 trong số 7 bệnh nhân có thể được xuất viện trong thời gian tới.