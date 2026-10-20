7 nạn nhân ngộ độc khí clo, một người phải can thiệp VV-ECMO

Các bình khí clo tại hiện trường vụ ngộ độc

Khoảng 6 giờ ngày 19/10, tại khu vực Đình Tổ, xã Thượng Phúc (Hà Nội), xảy ra sự cố phát tán khí clo từ bình chứa hóa chất tại một cơ sở thu gom phế liệu, khiến nhiều người cay mắt, ho, buồn nôn, tức ngực và khó thở. Trong ngày, Bệnh viện Đa khoa Thường Tín tiếp nhận 42 trường hợp, cấp cứu, phân loại và chuyển các ca nặng đến tuyến chuyên sâu.

Bệnh viện Bạch Mai phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Thường Tín tư vấn, tiếp nhận và điều trị người bệnh. PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện, chỉ đạo hội chẩn toàn viện khẩn cấp, huy động nhiều chuyên khoa như Chống độc, Hồi sức tích cực, Hô hấp, Mắt và các đơn vị liên quan để thống nhất phương án điều trị.

Trong số 7 người bệnh được điều trị tại Bạch Mai, nặng nhất là người đàn ông 50 tuổi làm nghề thu mua phế liệu, tiếp xúc trực tiếp với bình chứa hóa chất. Người bệnh bị suy hô hấp nặng, tổn thương phổi cấp hai bên, tụt huyết áp và sốc. Chiều tối 19/10, bệnh nhân được chuyển đến Trung tâm Hồi sức tích cực để hỗ trợ oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể (VV-ECMO), kết hợp thở máy và lọc máu. Tình trạng tổn thương đường hô hấp, phổi và suy đa phủ tạng khiến tiên lượng rất xấu.

Bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai

Một người đàn ông 37 tuổi cũng trong tình trạng khó thở, tím tái, tổn thương đường hô hấp trên và dưới, tổn thương phổi cấp, bỏng kết mạc và giác mạc độ II ở cả hai mắt. Bệnh nhân đang được hồi sức tích cực và điều trị chuyên khoa Mắt.

Ngoài ra, một gia đình gồm hai vợ chồng và hai con nhỏ sống gần hiện trường cũng phải nhập viện. Theo người vợ, sau tiếng nổ, không khí màu vàng, có mùi hắc tràn vào nhà; chỉ khoảng một phút sau, cả gia đình xuất hiện tức ngực, khó thở và buồn nôn.

Bệnh nhân thứ 7 là nam bệnh nhân 34 tuổi bị tổn thương phổi nặng.

Khí clo có thể gây tổn thương muộn

Trả lời PV Báo Phụ nữ Việt Nam, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết các trường hợp đang điều trị tại bệnh viện đều bị ngộ độc khí gây kích ứng đường hô hấp. Đặc biệt, 3 ca nặng được chuyển đến có tổn thương niêm mạc từ mũi, họng đến phế quản, khí quản và phổi, một số trường hợp còn tổn thương giác mạc.

Những tổn thương này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng. Ngay cả khi được điều trị qua giai đoạn cấp tính, người bệnh vẫn có nguy cơ để lại di chứng đường hô hấp. Bệnh viện đang nỗ lực cứu chữa, đồng thời theo dõi sát chức năng hô hấp, tuần hoàn và nguy cơ diễn biến muộn để kịp thời điều chỉnh phương án điều trị.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai thăm khám cho bệnh nhân

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên giải thích, khi tiếp xúc với bề mặt ẩm như mắt và đường hô hấp, khí clo có thể tạo thành axit clohydric và các chất oxy hóa mạnh, gây tổn thương niêm mạc và mô sâu. Tùy mức độ phơi nhiễm, người bệnh có thể bị kích ứng mắt, ho, khó thở; trường hợp nặng có thể xuất hiện bỏng hóa chất, tổn thương đường thở, tổn thương phổi và suy hô hấp nguy kịch.

Điều đáng lo ngại là tổn thương không phải lúc nào cũng biểu hiện đầy đủ ngay sau khi tiếp xúc. Tình trạng viêm, phù nề đường hô hấp và tổn thương phổi có thể tiếp tục tiến triển sau nhiều giờ, kể cả khi triệu chứng ban đầu chưa rõ rệt. Sau giai đoạn cấp tính, một số người bệnh vẫn có thể gặp tình trạng ho kéo dài, hẹp đường thở, suy giảm chức năng hô hấp hoặc di chứng thị lực.

Vì vậy, những người nghi ngờ phơi nhiễm khí clo cần được đánh giá y tế, đặc biệt khi xuất hiện các biểu hiện cay mắt, ho, tức ngực hoặc khó thở. Không nên chủ quan chỉ vì triệu chứng ban đầu nhẹ hoặc tự thuyên giảm.