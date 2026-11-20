Với hệ sinh thái kênh Zalo OA và Zalo Mini App, Zalo đã và đang đồng hành cùng hàng nghìn cơ sở giáo dục trên cả nước. Đến tháng 9/2026, 2.325 kênh Zalo OA và 556 Zalo Mini App của ngành giáo dục đang hoạt động, góp phần tạo nên những bước tiến mới trong hành trình chuyển đổi số giáo dục quốc gia.

Theo Công văn 6020/BGDĐT-KHCNTT triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số năm học 2026-2027, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục đẩy mạnh định hướng chuyển từ các giải pháp riêng lẻ sang nền tảng số đồng bộ, lấy giáo viên và học sinh làm trung tâm. Trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, giáo dục luôn là một trong những lĩnh vực đòi hỏi sự thích ứng nhanh chóng nhưng cũng đối mặt với nhiều rào cản thực tế.

Khởi đầu từ năm 2019, chặng đường 7 năm Zalo bền bỉ đồng hành cùng ngành giáo dục không chỉ dừng lại ở vai trò một “cầu nối” liên lạc - trao đổi thông tin mà còn mang đến một giải pháp tổng thể từ thiết lập một kênh tương tác giữa nhà trường, học sinh và gia đình đến tối ưu hóa các quy trình hành chính phức tạp bằng công nghệ.

Ở giai đoạn đầu của làn sóng chuyển đổi số những năm 2019-2020, một trong những rào cản lớn nhất của các cơ sở giáo dục là sự phân tán thông tin. Việc sử dụng quá nhiều nền tảng hay tin nhắn SMS một chiều khiến thông tin học đường dễ bị bỏ lỡ, khó theo dõi và tạo ra gánh nặng chi phí vận hành. Nhà trường thiếu một kênh truyền thông chính thống, trong khi phụ huynh lại rơi vào “ma trận” ứng dụng.

Ở thời điểm 2019, Zalo đã có gần 50 triệu người dùng và đóng vai trò là một kênh liên lạc đơn giản, tin cậy và thân thuộc trong cuộc sống người dân Việt Nam. Trong bối cảnh đó, kênh Zalo OA (Zalo Official Account) trở thành giải pháp công nghệ phù hợp, giúp các nhà trường tháo gỡ bài toán kết nối và nâng cao hiệu quả truyền thông với phụ huynh, học sinh. Nhờ tích hợp ngay trên ứng dụng Zalo quen thuộc, người dùng không cần tải thêm ứng dụng mới hay thao tác trên các website trường phức tạp. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với phụ huynh ở vùng sâu, vùng xa hoặc những người chưa thành thạo công nghệ, góp phần thu hẹp khoảng cách trong tiếp cận thông tin giáo dục.

Thông qua Zalo OA, nhà trường có một kênh truyền thông chính danh, đáng tin cậy để chủ động gửi thông báo, tin tức và các nội dung giáo dục đến phụ huynh, học sinh một cách đồng bộ. Các bài viết, hình ảnh, video và thông tin quan trọng được đăng tải, lưu trữ có hệ thống, giúp người nhận thuận tiện tra cứu khi cần.

Việc tập trung hoạt động truyền thông và trao đổi thông tin trên một kênh quen thuộc còn giúp giảm bớt các thao tác liên lạc thủ công, tiết kiệm thời gian và công sức cho đội ngũ giáo viên, cán bộ nhà trường, để thầy cô có thêm điều kiện tập trung vào nhiệm vụ giảng dạy và nâng cao chất lượng giáo dục.

Sự đón nhận từ các đơn vị giáo dục được thể hiện qua con số tăng trưởng. Đến tháng 9/2026, đã có 2.325 kênh Zalo OA của ngành giáo dục đang hoạt động trên cả nước, tăng 139% so với cuối năm 2025 (971 kênh), phủ rộng tại nhiều tỉnh, thành như TP. Bắc Ninh, TP.HCM, TP. Hà Nội, tỉnh An Giang.

Số kênh Zalo OA giáo dục tăng từ 971 (tháng 12/2025) lên 2.325 (tháng 9/2026), tăng 139% sau 9 tháng.

Bắc Ninh hiện là địa phương có nhiều kênh Zalo OA giáo dục nhất cả nước. Bằng việc mở mới hơn 1.100 kênh Zalo OA, phủ đến 90% cơ sở giáo dục trên địa bàn, TP. Bắc Ninh đã thiết lập kênh truyền thông số xuyên suốt từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), nhà trường đến từng phụ huynh.

Trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh.

Chia sẻ về hiệu quả của giải pháp, ông Nguyễn Văn Thêm, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh nhấn mạnh: "Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong ngành giáo dục, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành và tương tác với phụ huynh, học sinh là một yêu cầu tất yếu. Kênh Zalo OA là một trong những công cụ hiệu quả, thuận tiện, phù hợp với điều kiện thực tế tại các nhà trường hiện nay. Việc triển khai và sử dụng kênh Zalo OA không chỉ giúp nâng cao hiệu quả truyền thông, mà còn góp phần tăng cường sự kết nối giữa nhà trường - giáo viên - phụ huynh - học sinh nhanh chóng, chính xác và minh bạch".

Ở bậc đại học, nhiều kênh Zalo OA đã trở thành kênh tương tác quy mô lớn như Trường Đại học Trà Vinh (hơn 100.000 người quan tâm), Tuyển sinh Đại học Thương mại (hơn 47.000 ) hay HUIT - Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh (gần 40.000).

Ở góc độ phụ huynh, một hệ thống số hiệu quả không nhất thiết phải có thật nhiều tính năng, mà trước hết phải dễ tiếp cận và giải quyết được những nhu cầu thường xuyên. Thay vì thụ động chờ đợi thông báo qua sổ liên lạc hay hỏi truyền miệng, phụ huynh giờ đây chủ động nắm bắt lộ trình học tập của con ngay trên ứng dụng nhắn tin quen thuộc hàng ngày.

Chị Lệ Thu, phụ huynh có hai con từng theo học tại Trường THPT Tam Phú (TP.HCM) - đơn vị ứng dụng kênh Zalo OA trong truyền thông học đường - cảm nhận rõ sự khác biệt này. Chị chia sẻ ở thời điểm người con đầu theo học, trường chưa triển khai kênh Zalo OA nên phần lớn thông tin về các hoạt động, sự kiện của con được chị biết thông qua việc hỏi trực tiếp. Đến khi người con thứ hai đi học trong giai đoạn trường đã sử dụng kênh Zalo OA, phương thức tiếp cận thông tin của gia đình đã thay đổi , nhanh chóng và chủ động hơn.

"Mọi tin tức của trường mình đều nắm được hết. Từ kết quả các phong trào mà con tham gia, khảo sát ý kiến cha mẹ học sinh, tới lịch tư vấn chọn chương trình học tập cho con mình đều biết hết", chị Thu chia sẻ. Điều này cho thấy những kênh thông tin chính thống trên ứng dụng nhắn tin quen thuộc (như Zalo OA trên Zalo) có thể thu hẹp khoảng cách trong tiếp cận thông tin giáo dục.

Khi đã có kênh truyền thông chính thống, các cơ sở giáo dục bước vào giai đoạn tiếp theo của chuyển đổi số: Tối ưu hóa vận hành và số hóa thủ tục hành chính. Bài toán đặt ra lúc này là làm sao giải quyết tình trạng nghẽn mạng ở các cổng thông tin truyền thống vào mùa cao điểm, cắt giảm quy trình thủ công cho cán bộ nhà trường và mang lại trải nghiệm dịch vụ số tiện lợi cho người học.

Giải pháp Zalo Mini App đánh dấu bước chuyển trong hành trình đồng hành chuyển đổi số giáo dục của Zalo, từ một kênh truyền thông trở thành hệ sinh thái dịch vụ số. Tích hợp ngay trên nền tảng Zalo, Zalo Mini App cho phép các trường đại học, cao đẳng đóng gói toàn bộ tiện ích, từ điểm danh, xem thông tin, đăng ký, dịch vụ hỗ trợ học sinh, sinh viên, đến xét tuyển, thanh toán mà không cần tải thêm ứng dụng.

Đến tháng 9/2026, toàn hệ sinh thái Zalo đã ghi nhận 556 Zalo Mini App giáo dục đi vào hoạt động, tăng 124 so với cuối năm 2025 (432). Điều này cho thấy nhu cầu của các cơ sở giáo dục đã đang mở rộng từ "truyền tải thông tin" sang "cung cấp dịch vụ số toàn diện".

Trường Đại học Thủy Lợi là một trong những đơn vị giáo dục sớm đóng gói toàn bộ tiện ích sinh viên lên Zalo Mini App từ năm 2023. Trong mùa tuyển sinh đại học 2023, Zalo Mini App "Đại học Thuỷ Lợi" là kênh thông tin chính thống của trường giúp học sinh và phụ huynh có thể tra cứu điểm chuẩn của các ngành (ở cả hai phương thức xét tuyển bằng học bạ và điểm thi tốt nghiệp THPT 2023) và kết quả xét tuyển của trường.

Nhiều hoạt động, thủ tục trong nhà trường cũng được đơn giản hoá, dễ dàng tiếp cận với sinh viên. Thay vì mất thời gian tìm kiếm mẫu đơn từ hay trực tiếp đến các phòng ban giải quyết thủ tục, sinh viên giờ đây có thể thao tác hoàn toàn trực tuyến trên Zalo Mini App ngay trên điện thoại.

Sau một thời gian triển khai, giải pháp này đã giúp nhà trường giảm khoảng 50% thời gian xử lý thủ tục hành chính. Hiện nay, Đại học Thuỷ Lợi cũng là đơn vị đầu tiên đưa mô hình thủ tục trực tuyến cho sinh viên hoàn toàn trên Mini App. Tới hết tháng 10/2026, 100% hồ sơ sinh viên của nhà trường đã được chuyển đổi hoàn toàn sang hình thức tiếp nhận trực tuyến. Theo thống kê trong giai đoạn cao điểm vào tháng 9-10/2026, nhà trường đã tiếp nhận hơn 7.100 hồ sơ thủ tục nộp qua Zalo Mini App.

Tương tự, các trường như HUTECH - Trường Đại học Công nghệ TP.HCM, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, Trường Đại học FPT cũng tích hợp Zalo Mini App làm "trợ lý tuyển sinh" và cổng dịch vụ sinh viên, giảm tải hệ thống mỗi mùa tuyển sinh hay nhập học.

Hiểu rằng áp lực chuyển đổi số thường đi kèm nỗi lo về chi phí vận hành và năng lực công nghệ của nhân sự học đường, đội ngũ Zalo không chỉ tối ưu sản phẩm sao cho trực quan và dễ thao tác, mà còn trực tiếp đồng hành qua các chương trình tập huấn.

Cùng các Sở GD&ĐT trên cả nước, những buổi hướng dẫn từ trực tiếp đến trực tuyến đã được đội ngũ chuyển đổi số của Zalo tổ chức, giúp cán bộ, giáo viên từng bước làm chủ công cụ trên kênh Zalo OA và Zalo Mini App. Tiêu biểu tại thành phố Bắc Ninh, cuối tháng 3/2026, Sở GD&ĐT thành phố đã phối hợp với Zalo tập huấn vận hành kênh Zalo OA cho toàn bộ các trường qua khoảng 1.600 điểm cầu.

Đội ngũ chuyển đổi số của Zalo tập huấn trực tuyến cho các cơ sở giáo dục; hội nghị tập huấn vận hành kênh Zalo OA tại Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh, tháng 3/2026.

Bà Lê Thị Kim Xuyến, Giám đốc Zalo, chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng công nghệ chỉ thực sự phát huy giá trị khi trở nên dễ tiếp cận, thiết thực và tạo ra những thay đổi tích cực trong đời sống. Đối với Zalo, việc nhìn thấy những sản phẩm công nghệ đóng góp vào sự phát triển của đất nước, chính là nguồn động lực lớn nhất để chúng tôi kiên trì theo đuổi sứ mệnh ‘Phát triển Internet, thay đổi cuộc sống người Việt Nam’. Đây cũng là định hướng để Zalo tiếp tục đưa các giải pháp số đến gần hơn với nhà trường, giáo viên, phụ huynh và học sinh, đồng hành cùng ngành giáo dục trên hành trình chuyển đổi số".

Nhìn lại chặng đường đồng hành 7 năm của Zalo và ngành giáo dục, từ việc chuẩn hóa kênh liên lạc bằng kênh Zalo OA đến tự động hóa quy trình cùng Zalo Mini App, Zalo khẳng định vai trò là đối tác công nghệ của ngành giáo dục. Bằng việc không ngừng đơn giản hóa công nghệ để phục vụ con người, Zalo tiếp tục đồng hành cùng bước tiến tiếp theo của giáo dục số – nơi công nghệ được tích hợp vào kênh Zalo OA và Zalo Mini App để hỗ trợ công tác giảng dạy và quản lý.