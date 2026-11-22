7 năm sinh viên Trường Y đồng hành cùng chùa Liên Hoa gìn giữ nếp sống xanh
Sáng 22-11, khi phố phường quanh chùa Liên Hoa (P.Bình Đông, TP.HCM) còn chìm trong tĩnh lặng, 42 bạn trẻ thuộc Câu lạc bộ Tình nguyện Trường Y - Đại học Y Dược TP.HCM đã có mặt từ sớm cùng chư Tăng và Phật tử nhà chùa quét dọn, làm sạch đường phố, thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11).
Nhắc lại cơ duyên gắn bó ấy, Hòa thượng Thích Duy Trấn, trụ trì chùa Liên Hoa nhớ về thời điểm TP.HCM phát động cuộc vận động "Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước" theo Chỉ thị số 19-CT/TU của Thành ủy. Khi ấy, một nhóm sinh viên năm nhất ngành y đã tìm đến chùa xin tham gia công tác thiện nguyện để tích lũy điểm rèn luyện cuối học kỳ.
Từ buổi đầu ngày 25-10-2020 với 70 sinh viên bỡ ngỡ, tiếng chổi tre bên những con hẻm nhỏ cứ thế lặng lẽ nối dài qua 7 mùa nắng mưa. Dù có người chuyển hướng rẽ ngang, nhiều thế hệ sinh viên lần lượt trưởng thành, nhưng nhịp cầu thiện duyên giữa mái chùa và người trẻ vẫn bền bỉ không dứt.
Không chỉ dừng lại ở việc làm sạch môi trường, sự gắn bó qua năm tháng còn dệt nên những kỷ niệm khó quên.
Hòa thượng Thích Duy Trấn nhớ lại những dịp cuối năm 2023, 2024, khi nhóm sinh viên đến chùa xin 150kg gạo để trao quà Tết cho người dân khó khăn, nhà chùa đã tiếp sức thêm gấp đôi lượng gạo cùng 2 triệu đồng tiền mặt. Khoảnh khắc nhận được sự đỡ đầu bất ngờ ấy, nhiều sinh viên đã bật khóc vì xúc động.
Suốt 7 năm qua, sau mỗi buổi quét đường, các bạn sinh viên lại quây quần dùng bữa điểm tâm giản dị với dĩa cơm tấm, tô mì Quảng do nhà chùa chuẩn bị - những món ăn quen thuộc đã trở thành ký ức khó quên của thời sinh viên.
“Từ những buổi sáng thức giấc sớm vì điểm rèn luyện đến sự thấu cảm với người yếu thế, hành trình ấy được kỳ vọng sẽ hun đúc nên những y, bác sĩ tương lai nhiệt huyết, rộng lượng và giàu trách nhiệm với cộng đồng.”, Hòa thượng kỳ vọng.
Hình ảnh chư Tăng, Phật tử, sinh viên cùng chung tay bảo vệ môi trường sáng 22-11:
Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/7-nam-sinh-vien-truong-y-dong-hanh-cung-chua-lien-hoa-gin-giu-nep-song-xanh-post81693.html