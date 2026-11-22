Sắc áo đỏ của sinh viên hòa cùng màu áo xanh của thành viên Câu lạc bộ Hành Trình Xanh chùa Liên Hoa nhịp nhàng quét sạch từng góc đường, vỉa hè

Nhắc lại cơ duyên gắn bó ấy, Hòa thượng Thích Duy Trấn, trụ trì chùa Liên Hoa nhớ về thời điểm TP.HCM phát động cuộc vận động "Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước" theo Chỉ thị số 19-CT/TU của Thành ủy. Khi ấy, một nhóm sinh viên năm nhất ngành y đã tìm đến chùa xin tham gia công tác thiện nguyện để tích lũy điểm rèn luyện cuối học kỳ.

Từ buổi đầu ngày 25-10-2020 với 70 sinh viên bỡ ngỡ, tiếng chổi tre bên những con hẻm nhỏ cứ thế lặng lẽ nối dài qua 7 mùa nắng mưa. Dù có người chuyển hướng rẽ ngang, nhiều thế hệ sinh viên lần lượt trưởng thành, nhưng nhịp cầu thiện duyên giữa mái chùa và người trẻ vẫn bền bỉ không dứt.

Những buổi sáng lao động công ích giúp sinh viên học thêm bài học về sự kiên nhẫn và lắng nghe nhịp sống đời thường

Không chỉ dừng lại ở việc làm sạch môi trường, sự gắn bó qua năm tháng còn dệt nên những kỷ niệm khó quên.

Hòa thượng Thích Duy Trấn nhớ lại những dịp cuối năm 2023, 2024, khi nhóm sinh viên đến chùa xin 150kg gạo để trao quà Tết cho người dân khó khăn, nhà chùa đã tiếp sức thêm gấp đôi lượng gạo cùng 2 triệu đồng tiền mặt. Khoảnh khắc nhận được sự đỡ đầu bất ngờ ấy, nhiều sinh viên đã bật khóc vì xúc động.

Mỗi người một tay, từ quét đường đến thu gom, tất cả tạo nên sự đoàn kết ấm áp giữa sinh viên, Phật tử và cộng đồng

Suốt 7 năm qua, sau mỗi buổi quét đường, các bạn sinh viên lại quây quần dùng bữa điểm tâm giản dị với dĩa cơm tấm, tô mì Quảng do nhà chùa chuẩn bị - những món ăn quen thuộc đã trở thành ký ức khó quên của thời sinh viên.

“Từ những buổi sáng thức giấc sớm vì điểm rèn luyện đến sự thấu cảm với người yếu thế, hành trình ấy được kỳ vọng sẽ hun đúc nên những y, bác sĩ tương lai nhiệt huyết, rộng lượng và giàu trách nhiệm với cộng đồng.”, Hòa thượng kỳ vọng.

Hình ảnh chư Tăng, Phật tử, sinh viên cùng chung tay bảo vệ môi trường sáng 22-11:

Khi phố phường còn chưa tỉnh giấc, sự cần mẫn của thành viên Câu lạc bộ Hành Trình Xanh và các bạn sinh viên đã mở ra một ngày mới an lành, sạch đẹp cho từng tuyến đường, góc hẻm

Hòa thượng Thích Duy Trấn đồng hành trực tiếp cùng Phật tử, các bạn sinh viên

Từng nhóm sinh viên tỉ mỉ thu gom rác thải, dọn dẹp các điểm tồn đọng rác dọc các tuyến đường dân sinh

Sự bền bỉ qua từng buổi sáng Chủ nhật đã làm nên vẻ đẹp rất riêng của tuổi trẻ ngành y

Bảy năm đi qua với bao đổi thay của nhịp sống đô thị, nhưng tấm lòng thiện nguyện của các bạn vẫn vẹn nguyên sự nhiệt thành

Phố phường quang đãng, sạch đẹp hơn sau buổi lao động khẩn trương; từng thùng rác được thu gom gọn gàng lên xe chuyên dụng trước giờ người dân bắt đầu ngày mới

Hoạt động dọn vệ sinh đường phố không chỉ làm đẹp cảnh quan...

... mà còn góp phần lan tỏa thông điệp sống xanh, sống có trách nhiệm nhân Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11)