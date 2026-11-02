7 năm sau vụ Món Huế bị đóng cửa: Quỹ đầu tư ADV Partners lên tiếng

Ngày 2/11, Quỹ đầu tư ADV Partners có trụ sở tại Hồng Kông cho biết, vụ việc liên quan đến khoản vốn đầu tư lên tới hơn 75 triệu USD và các cáo buộc chiếm đoạt tài sản đối với nhà sáng lập Món Huế, ông Huy Nhật, cùng một số cá nhân khác.

Theo ADV Partners, những hành động đơn phương và có chủ đích của ông Huy Nhật đã dẫn đến việc toàn bộ chuỗi nhà hàng với hơn 200 cửa hàng phải đóng cửa trên cả nước vào tháng 10/2019. Ngay sau đó, nhiều nhà cung cấp và người lao động đã lên tiếng về các khoản tiền mà họ chưa được thanh toán.

Hàng trăm cửa hàng Món Huế đồng loạt đóng cửa trên cả nước trong năm 2019.

Cũng trong khoảng thời gian này, các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có ADV Partners (thông qua công ty liên kết Silver Crest), đã gửi đơn tố giác tội phạm đến các cơ quan chức năng Việt Nam đối với ông Huy Nhật và những người liên quan, với cáo buộc về “các hành vi chiếm đoạt tài sản hoặc tham ô và giả mạo trong công tác”. Các cơ quan chức năng đã áp dụng biện pháp hạn chế xuất cảnh đối với ông Huy Nhật và những người bị cho là đồng phạm, gồm bà Trần Thị Thanh Tâm, ông Nguyễn Minh Bửu và bà Ngô Thị Mỹ Hạnh; đồng thời áp dụng các biện pháp phong tỏa khối tài sản đáng kể của ông Huy Nhật tại Việt Nam.

Trong một diễn biến khác, sau khi tiếp nhận trình báo của các nhà đầu tư vào năm 2019, cơ quan chức năng Việt Nam đã tiến hành điều tra trong các năm 2020 và năm 2021 và đi đến quyết định khởi tố vụ án hình sự vào năm 2021 với cáo buộc “lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản”.

7 năm sau sự sụp đổ của chuỗi nhà hàng, Huy Nhật và các bị can vẫn chưa bị truy tố chính thức. ADV Partners đã gửi các văn bản kiến nghị đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền, đề nghị giải quyết vụ việc theo đúng quy định pháp luật và bảo vệ quyền lợi của các bên bị ảnh hưởng, đồng thời kiên nhẫn chờ đợi quyết định từ các cơ quan.

Trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực đấu tranh phòng, chống các hành vi gian lận và tội phạm kinh tế, ADV Partners nhấn mạnh ba vấn đề cần được ưu tiên giải quyết trong vụ Món Huế:

Giải quyết vụ việc: Đẩy nhanh tiến độ giải quyết các cáo buộc hình sự theo đúng quy định pháp luật.

Thu hồi tài sản: Xác minh, bảo toàn và thu hồi các tài sản liên quan, bao gồm cả những tài sản có thể đã được chuyển ra nước ngoài.

Bảo vệ quyền lợi của các bên bị ảnh hưởng: Bảo đảm việc nhà đầu tư, các nhà cung cấp và người lao động trong nước được giải quyết những quyền lợi chính đáng và được bảo vệ theo đúng quy định của pháp luật.

ADV Partners tôn trọng chức năng của các cơ quan có thẩm quyền và luôn sẵn sàng hỗ trợ, cung cấp các tài liệu được yêu cầu cũng như tích cực phối hợp trong toàn bộ quá trình giải quyết vụ việc.

Việc giải quyết vụ việc theo đúng quy định pháp luật có ý nghĩa thiết thực đối với các nhà đầu tư, nhà cung cấp và người lao động bị ảnh hưởng, đồng thời góp phần củng cố niềm tin vào khả năng bảo vệ các quyền và lợi ích thương mại hợp pháp tại Việt Nam.

ADV Partners là Quỹ đầu tư tư nhân hoạt động trên quy mô toàn châu Á, tập trung vào các doanh nghiệp quy mô trung bình. Quỹ hiện quản lý tổng tài sản lên tới hơn 1,2 tỷ USD, với đội ngũ hơn 20 chuyên gia làm việc tại 4 văn phòng trong khu vực. Kể từ khi thành lập vào năm 2013, ADV đã thực hiện hơn 20 khoản đầu tư vào các doanh nghiệp đang tăng trưởng tại châu Á, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.