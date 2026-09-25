7 năm hứng chịu bóng golf, chủ nhà được bồi thường hàng chục nghìn USD

Minh họa quả bóng golf. Nguồn: NST

Vừa qua, Tòa án Cấp cao Alor Setar đã phán quyết đơn vị vận hành Darulaman Golf Resort và công ty sở hữu khu đất sân golf phải có trách nhiệm bồi thường 100.000 ringgit (khoảng 25.000 USD). Tòa đồng thời yêu cầu hai bị đơn thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn bóng golf tiếp tục bay vào khuôn viên nhà ông Nazli.

Theo hồ sơ vụ án, tình trạng trên bắt đầu gần như ngay sau khi gia đình ông Nazli chuyển đến sinh sống tại đây vào cuối năm 2018. Những quả bóng golf liên tục bay từ sân golf vào khuôn viên nhà, khiến cuộc sống của gia đình ông luôn trong tâm trạng bất an.

Từ tháng 8/2019 đến tháng 1/2026, ông Nazli đã 16 lần trình báo cảnh sát, đồng thời nhiều lần gửi khiếu nại tới ban quản lý câu lạc bộ golf. Bóng golf được ghi nhận đã làm nứt ngói, xuyên thủng mái chuồng gia cầm, va vào tường ngoài và làm vỡ cửa kính ngôi nhà.

Trong bản án dài 21 trang, thẩm phán Aimi Zaini cho rằng sống bên cạnh một không gian xanh rộng mở lẽ ra phải mang lại môi trường yên bình. Tuy nhiên, thay vì được tận hưởng điều đó, gia đình ông Nazli lại liên tục phải đối mặt với những quả bóng từ sân golf bên cạnh bay vào nhà.

Theo thẩm phán, vận hành sân golf là hoạt động kinh doanh hợp pháp, song hoạt động này không thể được tiến hành theo cách xâm phạm một cách bất hợp lý các quyền cơ bản về an toàn và tài sản của những hộ dân sống lân cận.

Tòa án nhận định việc bóng golf bay vào nhà ông Nazli không phải sự cố đơn lẻ hay bất tiện nhất thời, mà là tình trạng kéo dài trong nhiều năm. Việc vận hành sân golf ngay sát ranh giới khu dân cư cũng tạo ra nguy cơ có thể dự liệu rằng những cú đánh chệch hướng sẽ đưa bóng vào các khu đất tư nhân.

Trước đó, đơn vị vận hành sân golf đã thực hiện một số biện pháp khắc phục, trong đó có lắp đặt lưới an toàn vào tháng 12/2020 và tiếp tục kéo cao, mở rộng hệ thống này vào năm 2024. Tuy nhiên, thẩm phán đánh giá những biện pháp trên mang tính “phản ứng sau sự việc, chậm trễ và rõ ràng không hiệu quả”, bởi tình trạng bóng golf bay vào khu dân cư vẫn tiếp diễn.

Theo phán quyết, các bị đơn có 60 ngày để triển khai các biện pháp khắc phục, trong đó có nâng chiều cao lưới an toàn, bố trí lại các điểm phát bóng, lắp đặt biển cảnh báo an toàn và thực hiện những giải pháp bổ sung cần thiết nhằm ngăn bóng golf tiếp tục bay vào khuôn viên nhà ông Nazli.

Ngoài khoản bồi thường 100.000 ringgit dành cho ông Nazli, tòa án còn yêu cầu các bị đơn thanh toán 20.000 ringgit án phí.

Phán quyết trên dường như đã khép lại vụ tranh chấp kéo dài nhiều năm, trong đó những quả bóng golf tưởng như vô hại đã trở thành nguồn gây hư hại tài sản và bất an thường trực đối với một gia đình sống cạnh sân golf.