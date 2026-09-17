7 món canh ngon từ lá lốt giúp ấm cơ thể ngày mưa lạnh

Lá lốt là vừa là món ăn, vừa là bài thuốc tốt cho sức khỏe. Trong điều kiện thời tiết mưa lạnh kéo dài, khí lạnh dễ xâm nhập vào cơ thể và vùng bụng gây ra tình trạng chân tay lạnh buốt, đau bụng và lạnh bụng.

Trong y học cổ truyền, lá lốt là vị thuốc có tính ấm, có công dụng ôn trung (làm ấm bụng) và tán hàn (trừ lạnh) nên trong những ngày mưa lạnh dùng các món canh từ lá lốt có tác dụng giữ ấm cơ thể, ấm bụng và giảm đau nhức xương khớp hiệu quả.

1. Canh lá lốt nấu thịt băm và gừng

Canh lá lốt nấu thịt băm và gừng.

Đây là món canh dễ nấu nhất, lành tính, có hiệu quả giải cảm, ấm bụng và ấm cơ thể nhanh chóng.

Cách làm: Xào săn thịt lợn băm với một chút hành khô và gừng thái sợi. Đun nước sôi, nêm nếm vừa ăn rồi thả lá lốt thái bản to vào, đun sôi bùng lại khoảng 30 giây là tắt bếp.

2. Canh lá lốt nấu tôm đồng

Vị ngọt thanh tự nhiên từ tôm kết hợp với vị cay ấm của lá lốt giúp kích thích tiêu hóa và làm ấm bụng.

Cách làm: Tôm đồng giã lấy nước lọc (hoặc để nguyên con bóc vỏ xào sơ). Đun sôi nước tôm trên lửa nhỏ để gạch đông tụ lại, nêm gia vị vừa miệng rồi thả lá lốt thái nhỏ vào, đảo nhẹ và tắt bếp.

3. Canh lá lốt nấu thịt bò

Thịt bò giàu protein và cũng là vị thuốc bổ khí huyết, thích hợp để hồi phục sức khỏe và làm ấm cơ thể khi trời trở lạnh.

Cách làm: Thịt bò thái mỏng, ướp tỏi, gừng và chút mắm. Đun sôi nước dùng, cho thịt bò vào chần vừa chín tới, sau đó thả lá lốt vào đun sôi lại rồi tắt bếp để thịt giữ độ mềm ngon.

4. Canh lá lốt nấu cà chua trứng

Nguyên liệu làm món canh đơn giản, chế biến nhanh và có tác dụng làm ấm dạ dày rất tốt.

Cách làm: Phi thơm hành khô, xào mềm cà chua rồi thêm nước đun sôi. Đánh tan 1 - 2 quả trứng gà rồi rót từ từ vào nồi nước canh để tạo vân. Cuối cùng, thả lá lốt thái sợi vào cùng chút gừng giã dập, nêm vừa ăn rồi tắt bếp.

5. Canh lá lốt nấu đậu phụ và nấm

Đây là món canhthanh nhẹ dễ ăn, giàu đạm thực vật, giúp giữ ấm bụng, phù hợp cho người ăn chay.

Cách làm: Đun sôi nước, cho đậu phụ thái miếng nhỏ và nấm (nấm rơm hoặc nấm kim châm) vào đun chín. Nêm gia vị vừa ăn, thả gừng đập dập và lá lốt thái nhỏ vào đảo đều rồi tắt bếp, dùng nóng.

6. Canh lá lốt nấu cá chạch

Cá chạch có tác dụng bổ khí huyết và làm ấm tỳ vị. Sự kết hợp giữa cá chạch và lá lốt là món ăn - bài thuốc hỗ trợ chữa lạnh bụng và giảm đau mỏi.

Cách làm: Cá chạch làm sạch nhớt bằng muối và dấm (hoặc chanh), bỏ ruột rồi đem xào săn với gừng, nghệ và chút mắm. Đun sôi nước dùng, cho cá chạch vào hầm nhỏ lửa cho ngọt nước, nêm vừa vị rồi thả lá lốt thái rối vào, đun sôi lại khoảng 30 giây thì tắt bếp, ăn nóng.

7. Canh lá lốt nấu sườn heo và hạt sen

Sườn heo giàu dinh dưỡng kết hợp cùng hạt sen giúp dưỡng tâm, kiện tỳ. Thêm lá lốt và gừng tươi vào món canh giúp kích thích tiêu hóa, làm ấm bụng và ngủ ngon hơn trong những đêm mưa lạnh.

Cách làm: Sườn heo chặt miếng nhỏ, chần qua nước sôi rồi đem ninh cùng hạt sen và gừng đập dập đến khi mềm. Nêm nếm gia vị vừa ăn, cuối cùng thả lá lốt thái sợi vào nồi, đảo nhẹ tay rồi tắt bếp.

Lưu ý: Khi nấu canh nên cho lá lốt vào bước sau cùng và nấu dưới 1 phút sau khi thả vào nồi để giữ được tinh dầu thơm và đặc tính ấm nóng của lá lốt. Ăn canh ngay khi còn nóng để tăng hiệu quả làm ấm cơ thể.