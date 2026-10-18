7 mẹo giữ lớp trang điểm lâu trôi ngay cả trong ngày mưa

Dùng phấn phủ để cố định lớp nền

Phấn phủ là một trong những sản phẩm hữu ích giúp lớp nền bền màu và hạn chế bóng dầu trong những ngày mưa ẩm. Sau khi tán kem nền, hãy dùng mút hoặc cọ dặm nhẹ một lớp phấn phủ, tập trung vào vùng chữ T và những khu vực dễ đổ dầu.

Bạn nên ưu tiên lớp phấn mỏng, tán đều để tránh tình trạng nền dày, mốc hoặc cakey. Với làn da khô, chỉ cần phủ nhẹ ở những vị trí cần thiết để giữ vẻ tự nhiên. Đặc biệt, phấn phủ không có khả năng chống nước tuyệt đối, vì vậy hãy kết hợp cùng kem nền lâu trôi nếu thường xuyên di chuyển ngoài trời.

Chọn eyeliner chống nước và chồng lớp đúng cách

Mưa và độ ẩm có thể khiến đường kẻ mắt nhanh nhòe, nhất là khi bạn vô tình dụi mắt. Vì vậy, eyeliner chống nước là lựa chọn đáng cân nhắc để duy trì đường nét sắc sảo suốt ngày dài.

Sau khi kẻ mắt, bạn có thể dùng cọ nhỏ phủ nhẹ phấn mắt cùng tông lên đường eyeliner nếu công thức sản phẩm cho phép. Cách này giúp tăng độ bám và tạo hiệu ứng mềm mại hơn cho đôi mắt. Hãy chờ lớp kẻ mắt khô trước khi thực hiện bước tiếp theo, đồng thời tránh chồng quá nhiều sản phẩm khiến đường kẻ dày và dễ vón.

Eyeliner chống nước là lựa chọn đáng cân nhắc để duy trì đường nét sắc sảo suốt ngày dài

Dùng sản phẩm dạng sáp để giữ hàng lông mày

Lông mày cũng cần được cố định nếu bạn muốn lớp trang điểm duy trì vẻ chỉn chu trong thời tiết mưa ẩm. Bên cạnh chì kẻ mày thông thường, primer dạng sáp hoặc sản phẩm tạo kiểu lông mày có khả năng giữ nếp sẽ giúp các sợi mày ít xô lệch hơn.

Sau khi hoàn thành bước kẻ và tạo dáng, hãy chải một lớp sản phẩm mỏng theo chiều lông mày mọc. Nên chọn công thức phù hợp với da và lông mày của bạn, đồng thời tránh sử dụng quá nhiều để không tạo cảm giác bết dính.

Bảo vệ hàng mi bằng mascara chống nước

Mascara lem xuống vùng dưới mắt có thể phá hỏng tổng thể lớp trang điểm chỉ sau một cơn mưa bất chợt. Để hạn chế tình trạng này, hãy ưu tiên mascara chống nước và chờ sản phẩm khô trước khi chớp mắt mạnh hoặc trang điểm các bước tiếp theo.

Bạn cũng có thể sử dụng primer dành cho lông mi trước khi chuốt mascara nếu sản phẩm tương thích. Lớp lót giúp hỗ trợ độ bám và tạo hiệu ứng hàng mi dày, rõ nét hơn, nhưng không thể bảo đảm mascara thông thường sẽ chống nước hoàn toàn.

Một lưu ý quan trọng là mascara chống nước thường khó làm sạch hơn. Cuối ngày, hãy dùng sản phẩm tẩy trang dành riêng cho mắt, thao tác nhẹ nhàng để hạn chế kéo mi hoặc gây kích ứng vùng da quanh mắt.

Ưu tiên má hồng dạng tint

Má hồng dạng phấn thường dễ phai khi da tiếp xúc với nước hoặc bị lau đi nhiều lần. Trong khi đó, má hồng dạng tint có kết cấu mỏng nhẹ, dễ tạo hiệu ứng ửng hồng tự nhiên và có thể bám màu tốt hơn tùy công thức.

Bạn chỉ cần chấm một lượng nhỏ lên gò má rồi tán nhanh bằng đầu ngón tay hoặc mút trang điểm. Nếu muốn màu má rõ nét hơn, hãy tăng độ đậm từ từ thay vì thoa một lớp dày ngay từ đầu.

Với phong cách trang điểm trong trẻo, bạn có thể phủ thêm một chút má hồng dạng phấn cùng tông sau khi lớp tint đã ổn định. Cách kết hợp này giúp gương mặt tươi tắn mà không tạo cảm giác nặng nề.

Má hồng dạng tint dễ tạo hiệu ứng ửng hồng tự nhiên và bám màu tốt hơn

Khóa lớp trang điểm bằng xịt cố định

Setting spray là bước hoàn thiện giúp các lớp trang điểm hòa quyện hơn, đồng thời hỗ trợ duy trì độ bền màu tùy công thức. Trong ngày mưa, bạn có thể chọn loại xịt cố định được thiết kế cho lớp nền lâu trôi hoặc có khả năng kiểm soát dầu.

Sau khi hoàn tất trang điểm, giữ chai xịt cách mặt theo hướng dẫn trên bao bì và phun đều thành lớp sương mỏng. Tránh xịt quá gần hoặc quá nhiều khiến lớp nền bị đọng nước, loang màu.

Dù vậy, setting spray không phải lớp màng chống thấm tuyệt đối. Nếu gặp mưa lớn, bạn vẫn nên dùng ô hoặc áo mưa có mũ để hạn chế nước tiếp xúc trực tiếp với khuôn mặt.

Chọn kem dưỡng dạng gel trước khi trang điểm

Một lớp dưỡng quá dày có thể khiến da bóng nhờn, làm lớp nền khó bám hơn trong thời tiết nóng ẩm. Vì thế, gel dưỡng ẩm hoặc sản phẩm có kết cấu nhẹ là lựa chọn phù hợp với nhiều người, đặc biệt là da dầu và da hỗn hợp.

Sau khi dưỡng, hãy chờ sản phẩm thấm ổn định rồi mới thoa kem chống nắng và trang điểm. Không nên bỏ qua bước dưỡng ẩm chỉ vì lo lớp nền nhanh trôi: làn da được chăm sóc phù hợp sẽ giúp lớp makeup trông mịn màng hơn.

Quan trọng nhất, hãy chọn sản phẩm theo loại da thay vì mặc định gel luôn tốt hơn kem dưỡng. Với da khô, bạn vẫn có thể cần công thức giàu ẩm hơn để hạn chế bong tróc.