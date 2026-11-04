7 mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đạt trên 15 tỷ USD
10 tháng năm 2026, 7 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 15 tỷ USD, chiếm 71,4% tổng kim ngạch xuất khẩu: mặt hàng điện tử, máy tính và linh kiện đứng đầu với kim ngạch xuất khẩu hơn 149,4 tỷ USD.
10 tháng năm 2026, có 7 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 15 tỷ USD, chiếm 71,4% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, mặt hàng điện tử, máy tính và linh kiện đứng đầu với kim ngạch xuất khẩu hơn 149,4 tỷ USD./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/7-mat-hang-xuat-khau-cua-viet-nam-dat-tren-15-ty-usd-post1145993.vnp