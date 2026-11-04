7 mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đạt trên 15 tỷ USD

Nhiều người nghĩ thu nhập cao là thước đo của sự giàu có, nhưng thực tế, khoảng cách giữa người giàu và người nghèo không nằm ở số tiền họ kiếm được, mà nằm ở những tư duy quản lý tài chính tưởng chừng như "ngược đời". Nắm vững 5 bài học dưới đây, bạn sẽ hiểu vì sao người giàu ngày càng giàu, và làm thế nào để tự mình kiến tạo một cuộc sống tự do tài chính vững bền.