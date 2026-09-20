7 lỗi trên xe Mazda3 từng bị người dùng khiếu nại, khách mua ô tô cũ cần biết

Mazda3 là một trong những mẫu xe phổ biến của Mazda, được người dùng đánh giá cao về thiết kế, cảm giác lái và khả năng vận hành. Tuy nhiên, bất kỳ chiếc xe nào đã có mặt trên thị trường nhiều năm và trải qua nhiều thế hệ đều không tránh khỏi một số nhược điểm tiềm ẩn, ngay cả khi được xếp hạng an toàn xuất sắc và nhận được nhiều đánh giá tích cực.

Mazda3 là một trong những mẫu xe phổ biến của Mazda, được người dùng đánh giá cao về thiết kế, cảm giác lái và khả năng vận hành. Ảnh: Mazda

Mazda3 cũng không phải ngoại lệ khi từng ghi nhận một số lỗi ở các đời xe khác nhau. Các khiếu nại của người tiêu dùng từ chuyên trang chuyên thu thập khiếu nại CarComplaints và Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NHTSA) cho thấy một danh sách dài các vấn đề phổ biến với Mazda3.

Tất nhiên, nhiều vấn đề thường tập trung ở các mẫu xe đời cũ. Trong khi đó, những đời xe gần đây có số khiếu nại thấp hơn đáng kể. Điều này cho thấy người mua Mazda3 cũ không nên đánh đồng tất cả các đời xe. Dưới đây là 7 vấn đề thường gặp cần biết nếu bạn đang cân nhắc mua một chiếc Mazda3 đã qua sử dụng.

Hỏng ly hợp trên bản số sàn

Ly hợp là một trong những vấn đề được nhắc đến nhiều nhất trên Mazda3 số sàn, đặc biệt ở đời 2010-2011. Theo dữ liệu CarComplaints, Mazda3 2010 có 66 khiếu nại liên quan đến ly hợp. Tuổi thọ trung bình được ghi nhận trước khi xảy ra lỗi khoảng hơn 62.000km. Mazda3 2011 cũng xuất hiện nhiều phản ánh tương tự.

Ly hợp là một trong những vấn đề được nhắc đến nhiều nhất trên Mazda3 số sàn, đặc biệt ở đời 2010-2011. Ảnh: Reddit

Người dùng không chỉ phải bỏ chi phí sửa chữa trung bình khoảng 1.200 USD (31,2 triệu đồng) mà còn gặp khó khăn để khiến Mazda thừa nhận rằng lỗi ly hợp không phải do người lái. Ngay cả đối với những người lái xe số sàn dày dạn kinh nghiệm, vấn đề này cũng rất khó chịu và dường như rất phổ biến.

Với xe cũ tại Việt Nam, người mua nên kiểm tra kỹ cảm giác chân côn, hiện tượng trượt côn, khó vào số hoặc vòng tua động cơ tăng nhưng xe không tăng tốc tương ứng.

Tiếng mài kim loại khi sang số

Mặc dù Mazda3 hiện nay có tiếng là một trong những mẫu xe an toàn nhất cho người lái mới nhưng các mẫu xe đời cũ dường như lại gặp nhiều vấn đề hơn. Trong khi một số mẫu Mazda3 đời 2010-2011 gặp sự cố liên quan đến ly hợp, các đời xe khác lại có một vấn đề nghiêm trọng tương tự.

Mazda3 đời 2012 xuất hiện hiện tượng mài bánh răng, khó vào số hoặc phát tiếng kêu ken két khi chuyển số. Ảnh: CarBuzz

Trang CarComplaints ghi nhận một số Mazda3 đời 2012 xuất hiện hiện tượng mài bánh răng, khó vào số hoặc phát tiếng kêu ken két khi chuyển số. Người dùng phản ánh không chỉ khiến việc lái xe trở nên khó khăn mà chi phí sửa chữa có thể lên tới gần 5.000 USD (130 triệu đồng) và xuất hiện ở mức trung bình khoảng 32.000km.

Dù vậy, Mazda không có bất cứ đợt triệu hồi liên quan đến lỗi này. Vì thế, đây là hạng mục đặc biệt cần lưu ý khi người dùng có ý định tìm mua xe Mazda3 cũ, nhất là bản số sàn.

Gãy cơ cấu nâng ghế lái

Đây không chỉ là vấn đề gây khó chịu mà từng dẫn tới triệu hồi liên quan đến an toàn. Theo NHTSA, Mazda đã triệu hồi 173.859 xe, gồm Mazda3 đời 2010-2011, do liên kết của cơ cấu nâng ghế có thể nứt hoặc tách khỏi khung ghế. Khi xảy ra lỗi, mặt ghế có thể bị nghiêng khiến người lái khó duy trì tư thế điều khiển phù hợp.

Mazda đã triệu hồi 173.859 xe, gồm Mazda3 đời 2010-2011, do liên kết của cơ cấu nâng ghế có thể nứt hoặc tách khỏi khung ghế. Ảnh: Legacy Car

Biện pháp khắc phục gồm kiểm tra, gia cố hoặc thay cụm điều chỉnh ghế miễn phí tại đại lý theo chương trình triệu hồi. Với Mazda3 cũ, người mua nên kiểm tra lịch sử bảo dưỡng và xác nhận xe đã hoàn thành các chiến dịch triệu hồi liên quan.

Lỗi hệ thống thông tin giải trí

Theo CarComplaints, một số chủ xe Mazda3 đời 2015 từng phản ánh về màn hình và hệ thống thông tin giải trí hoạt động không theo thao tác của người dùng. Các biểu hiện được người dùng mô tả gồm màn hình tự chọn chức năng, thao tác cuộn hoặc nhấn không chính xác, nút bấm hoạt động bất thường.

Một số chủ xe Mazda3 đời 2015 từng phản ánh về màn hình và hệ thống thông tin giải trí hoạt động không theo thao tác của người dùng. Ảnh: Mazda3 Revolution

Một số người tiêu dùng không tìm ra cách khắc phục các vấn đề họ gặp phải, trong khi những người khác cho biết phải thay thế màn hình mới giải quyết vấn đề. Đây thường không phải lỗi ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận hành, nhưng có thể khiến trải nghiệm sử dụng xe giảm đáng kể và chi phí thay màn hình hoặc cụm điều khiển không nhỏ.

Tiếng lạch cạch trong cabin

Tiếng kêu từ bảng táp-lô, khu vực cửa hoặc các chi tiết nội thất cũng được ghi nhận trên một số dòng xe Mazda3. CarComplaints xếp các vấn đề thuộc nhóm phụ kiện nội thất là nhóm khiếu nại đáng chú ý nhất của Mazda3. Với xe đã qua nhiều năm sử dụng, những tiếng kêu này có thể xuất phát từ nhựa nội thất, ngàm cố định hoặc chi tiết bị lão hóa.

Tiếng kêu từ bảng táp-lô, khu vực cửa hoặc các chi tiết nội thất cũng được ghi nhận trên một số dòng xe Mazda3. Ảnh: CarPro

Tất nhiên, điều này có thể không quá tệ đối với hầu hết người lái. Nếu đã quyết tâm mua một chiếc Mazda3 cũ, bạn có thể sẵn sàng bỏ qua vấn đề này hoặc ít nhất là cân nhắc những đời xe ít gây khó chịu nhất khi mua xe. Một số đời xe có rất ít khiếu nại trên CarComplaints so với các đời xe khác, bao gồm cả các đời 2023, 2016, 2005 và 2004.

Sự cố phanh

Mazda3 đời 2019-2020 từng liên quan đến một chiến dịch triệu hồi do phần mềm của hệ thống phanh thông minh (SBS) có thể nhận diện nhầm vật cản. Theo tài liệu NHTSA, lỗi lập trình có thể khiến hệ thống tự kích hoạt phanh khi không có nguy cơ va chạm thực tế, làm xe giảm tốc hoặc dừng đột ngột.

Lỗi phanh khẩn cấp tự động trên Mazda3 chủ yếu xảy ra trên phiên bản Premium. Ảnh: Mazda

May mắn thay cho những người lái xe có xe nằm trong diện triệu hồi là việc khắc phục tương đối đơn giản thông qua bản cập nhật phần mềm cho Hệ thống phanh thông minh. Một số xe cũng sẽ đủ điều kiện để thay thế cụm đồng hồ hiển thị nếu việc cập nhật không giải quyết được vấn đề. Đây là lý do người mua Mazda3 2019-2020 nên kiểm tra kỹ lịch sử triệu hồi theo số VIN.

Động cơ có thể chết máy do lỗi phần mềm

Một vấn đề phổ biến khác với Mazda3 dường như là hiện tượng chết máy không rõ nguyên nhân. Mazda3 đời 2019 là mẫu xe có nhiều đợt triệu hồi nhất, nằm trong diện triệu hồi liên quan đến một vấn đề phần mềm nghiêm trọng.

Lỗi phần mềm trong mô-đun điều khiển hệ thống truyền động có thể khiến động cơ của xe dừng hoạt động. Ảnh: Reddit

NHTSA cho biết lỗi phần mềm trong mô-đun điều khiển hệ thống truyền động có thể khiến động cơ dừng hoạt động. Chiến dịch triệu hồi 19V-497 ảnh hưởng tổng cộng 262.220 xe Mazda, gồm Mazda3 2019 cùng một số Mazda6 và CX-5 đời 2018-2019. Biện pháp khắc phục là lập trình lại phần mềm PCM miễn phí.

Mazda3 đời mới có còn đáng lo?

Không nên dùng các lỗi của Mazda3 đời cũ để đánh giá toàn bộ dòng xe. Dữ liệu CarComplaints hiện cho thấy số lượng khiếu nại giảm đáng kể ở nhiều đời xe mới hơn; Mazda3 2026 hiện không có khiếu nại nào được ghi nhận trên cơ sở dữ liệu này tại thời điểm tra cứu. Về an toàn, Mazda3 2026 sedan và hatchback đều đạt Top Safety Pick+ của IIHS.

Không nên dùng các lỗi của Mazda3 đời cũ để đánh giá toàn bộ dòng xe. Ảnh: Mazda

Với người mua Mazda3 cũ, điều quan trọng nhất là xác định đúng đời xe, kiểm tra lịch sử bảo dưỡng, chạy thử thực tế và tra cứu các chiến dịch triệu hồi theo số VIN. Đặc biệt với xe đời 2010-2012 hoặc 2019, cần kiểm tra kỹ hộp số, ly hợp, ghế lái và lịch sử cập nhật phần mềm trước khi quyết định xuống tiền.

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