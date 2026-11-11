7 lời khuyên từ giáo viên giúp trẻ thích đọc sách

Đặt câu hỏi: Chia sẻ trên trang Scholastic, cô Wandiza Williams, giáo viên lớp 5 tại Mỹ, khuyên cha mẹ nên đặt câu hỏi cho trẻ trước, trong và sau khi đọc. Thứ nhất là câu hỏi về thông tin trực tiếp trong văn bản, để trẻ tìm câu trả lời ngay trong sách. Thứ hai là câu hỏi yêu cầu trẻ suy nghĩ về nội dung vừa đọc. Thứ ba là câu hỏi mở rộng, khuyến khích trẻ liên hệ câu chuyện với trải nghiệm cá nhân hoặc kiến thức từ các môn học ở trường.

Lên lịch đọc sách: "Hãy dành một khoảng thời gian yên tĩnh để cả gia đình cùng đọc sách, dù chỉ vài ngày mỗi tuần", cô Leana Malinowsky, giáo viên lớp 2 tại Mỹ, đưa ra lời khuyên. Theo cô, lịch đọc không cần quá cứng nhắc, nhưng cần đủ thời gian để trẻ thực hành thường xuyên. Cùng với đó, cha mẹ nên khuyến khích trẻ đọc thành tiếng. Anh chị em có thể đọc cho nhau nghe hoặc trẻ đọc cho ông bà. Cả gia đình đều có thể tham gia vào hoạt động đọc sách.

Tôn trọng sở thích đọc sách của trẻ: Theo báo cáo về việc đọc sách của trẻ em và gia đình do Scholastic thực hiện, trẻ có xu hướng tiếp tục đọc sách khi được tự do lựa chọn những cuốn mình yêu thích. Do đó, cô Malinowsky khuyến khích cha mẹ để trẻ tự chọn sách thay vì áp đặt nội dung cần đọc. Để tìm hiểu sở thích của con, cha mẹ có thể đặt những câu hỏi về chủ đề, nhân vật hoặc thể loại sách mà trẻ quan tâm.

Cùng con đọc sách: Khi nhìn thấy người lớn hào hứng đọc sách, trẻ dễ hình thành thái độ tích cực với hoạt động này. "Cha mẹ có thể hỗ trợ con bằng cách cho trẻ thấy việc đọc sách quan trọng với mình như thế nào", Williams nói. Cô khuyên người lớn nên tặng sách cho trẻ và khen ngợi khi thấy con chủ động đọc. Bên cạnh những thể loại quen thuộc, cha mẹ có thể khuyến khích trẻ thử đọc tài liệu khác như tạp chí, sách dạy nấu ăn. Việc tiếp xúc với nhiều thể loại giúp trẻ có thêm lựa chọn và khám phá những chủ đề mới.

Chọn sách phù hợp với khả năng của trẻ: Theo cô Malinowsky, khi chọn sách, cha mẹ nên chú ý đến những cuốn có nhân vật gần gũi, nội dung dễ tiếp cận và đa dạng thể loại.

Tuy nhiên, cha mẹ không nhất thiết chỉ chọn những cuốn sách có nội dung đơn giản. Giáo viên khuyên có thể kết hợp sách phù hợp với trình độ hiện tại của trẻ và những cuốn có kiến thức mới, hình ảnh hấp dẫn để khuyến khích các em tiếp tục khám phá.

Kiên nhẫn khi trẻ gặp từ khó: Khi trẻ gặp từ khó, cha mẹ không nên vội đọc thay mà hãy khuyến khích con tự tìm cách đọc. Cô Williams gợi ý người lớn có thể hỏi: "Con nghĩ từ này là gì?", "Theo con, bây giờ chúng ta nên làm gì?". Những câu hỏi này giúp trẻ vận dụng kỹ năng đã học để nhận diện từ mới. Tương tự, cha mẹ cũng nên chấp nhận lỗi sai và động viên con thử lại, thay vì sửa ngay từng lỗi.

Luôn động viên trẻ: Cuối cùng, cha mẹ cần giữ thái độ tích cực, nhất là khi trẻ nản lòng hoặc thiếu tự tin về khả năng đọc của mình. Những lời động viên đúng lúc có thể giúp trẻ có thêm động lực để tiếp tục luyện tập. "Hãy nhắc trẻ rằng các em là người đọc sách và ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó", cô Kris Hart, giáo viên tại Mỹ, nói.

Phương Lam