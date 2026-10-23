7 lợi ích tiềm năng của trà bồ công anh đối với sức khỏe

Một số nghiên cứu cho thấy, các hợp chất trong cây có hoạt tính chống oxy hóa, chống viêm và lợi tiểu và nhiều tác dụng khác:

1. Trà bồ công anh có tiềm năng hỗ trợ bảo vệ tế bào gan

Trong y học cổ truyền, bồ công anh được sử dụng theo kinh nghiệm truyền thống để hỗ trợ một số vấn đề sức khỏe. Nghiên cứu hiện đại cũng đang tìm hiểu khả năng bảo vệ gan của các hợp chất trong cây.

Một tổng quan khoa học đăng năm 2025 trên tạp chí Pharmaceuticals ghi nhận một số nghiên cứu tiền lâm sàng cho thấy, chiết xuất bồ công anh có thể làm giảm tổn thương gan do các tác nhân gây hại trong mô hình thực nghiệm. Hoạt tính chống oxy hóa và điều hòa phản ứng viêm được xem là những cơ chế tiềm năng.

Trà bồ công anh có thể được pha từ lá, rễ hoặc hoa, mỗi bộ phận chứa những thành phần khác nhau. Ảnh AI.

2. Bổ sung các hợp chất thực vật có hoạt tính sinh học

Bồ công anh chứa nhiều hợp chất thực vật, trong đó có flavonoid, acid phenolic và các hợp chất thuộc nhóm sesquiterpene lactone. Thành phần cụ thể phụ thuộc vào loài, bộ phận sử dụng và cách chế biến. Lá bồ công anh tươi cung cấp vitamin và khoáng chất. Trà bồ công anh có thể được xem là một lựa chọn đồ uống từ thực vật trong chế độ ăn uống lành mạnh.

3. Có tiềm năng chống oxy hóa

Stress oxy hóa xảy ra khi sự mất cân bằng giữa các gốc tự do và hệ thống chống oxy hóa trong cơ thể làm tăng nguy cơ tổn thương tế bào. Đây là một trong những cơ chế sinh học được nghiên cứu trong quá trình lão hóa và nhiều bệnh mạn tính.

Một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm ghi nhận các hợp chất trong bồ công anh có khả năng trung hòa gốc tự do. Dù vậy, hoạt tính được ghi nhận trong các thử nghiệm hóa học hoặc tế bào chưa chứng minh rằng uống trà bồ công anh có thể ngăn ngừa ung thư, bệnh tim mạch hay làm chậm lão hóa ở người.

4. Chống viêm

Một số hợp chất thực vật trong bồ công anh được nghiên cứu về khả năng tác động đến các quá trình liên quan đến phản ứng viêm. Đây cũng là hướng nghiên cứu được quan tâm trong việc tìm kiếm những hoạt chất có nguồn gốc tự nhiên.

Lưu ý, người mắc bệnh da liễu hoặc bệnh viêm kéo dài cần được chẩn đoán và điều trị phù hợp, thay vì tự sử dụng trà thảo dược để thay thế thuốc.

5. Lợi tiểu

Bồ công anh có tác dụng lợi tiểu. Tiềm năng này cũng được khảo sát trong một nghiên cứu thí điểm trên người, đăng trên Journal of Alternative and Complementary Medicine năm 2009. Nghiên cứu ghi nhận những thay đổi về lượng nước tiểu và tần suất đi tiểu sau khi sử dụng chiết xuất lá bồ công anh trong thời gian ngắn.

Kết quả bước đầu gợi ý chiết xuất lá bồ công anh có thể ảnh hưởng đến hoạt động bài tiết nước tiểu. Tuy nhiên, nghiên cứu có quy mô nhỏ, thời gian ngắn và chưa đủ để khẳng định hiệu quả lợi tiểu của trà bồ công anh khi sử dụng thông thường. Tiềm năng này cần được nghiên cứu thêm để xác định mức độ tác dụng và tính an toàn.

Người có bệnh thận, bệnh tim mạch hoặc đang sử dụng thuốc lợi tiểu, thuốc điều trị huyết áp nên tham khảo ý kiến nhân viên y tế trước khi dùng trà bồ công anh thường xuyên.

6. Hỗ trợ tiêu hóa

Bồ công anh được sử dụng trong một số hệ thống y học truyền thống với mục đích hỗ trợ tiêu hóa. Các hợp chất trong rễ cây, trong đó có những thành phần thuộc nhóm carbohydrate, cũng được quan tâm nghiên cứu về khả năng lên men của hệ vi sinh đường ruột.

Tuy nhiên, thành phần và hàm lượng các chất trong trà thay đổi theo cách pha chế. Trà không cung cấp lượng chất xơ tương đương với việc ăn toàn bộ phần lá hoặc rễ, đồng thời không thể mặc nhiên coi là một sản phẩm probiotic.

7. Có tiềm năng đối với sức khỏe chuyển hóa

Một số nghiên cứu trên động vật và trong phòng thí nghiệm đã khảo sát ảnh hưởng của chiết xuất bồ công anh đến chuyển hóa lipid, đường huyết và các cơ chế liên quan đến sức khỏe tim mạch.

Tuy nhiên, chưa có đủ bằng chứng trên người để kết luận trà bồ công anh giúp giảm cholesterol, triglyceride, kiểm soát đường huyết hoặc phòng ngừa bệnh tim mạch. Tác dụng lợi tiểu được nghiên cứu bước đầu cũng không đồng nghĩa với hiệu quả điều trị tăng huyết áp.

Để bảo vệ sức khỏe tim mạch và chuyển hóa, người dân vẫn cần duy trì chế độ ăn cân đối, vận động thường xuyên, kiểm soát cân nặng và tuân thủ điều trị khi mắc bệnh mạn tính.

Những lưu ý khi sử dụng trà bồ công anh Bồ công anh thuộc họ Cúc. Người có tiền sử dị ứng với bồ công anh hoặc một số cây cùng họ cần thận trọng khi sử dụng. Người đang dùng thuốc điều trị đái tháo đường, thuốc chống đông, thuốc chống kết tập tiểu cầu hoặc thuốc lợi tiểu nên trao đổi với bác sĩ, dược sĩ để đánh giá nguy cơ tương tác. Phụ nữ mang thai, đang cho con bú và người mắc bệnh gan, thận hoặc đường mật cần hỏi ý kiến nhân viên y tế trước khi sử dụng các chế phẩm bồ công anh với mục đích hỗ trợ điều trị. Độ an toàn khi dùng với lượng lớn hoặc kéo dài chưa được xác định đầy đủ.

Bài viết mang tính chất tham khảo.