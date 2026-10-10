7 lỗi bố trí khiến căn hộ mới nhận bàn giao trông nhanh chật và bí

Nhận bàn giao một căn hộ mới, nhiều gia đình thường tập trung vào việc chọn nội thất đẹp, mua thêm đồ tiện nghi và tận dụng từng khoảng trống. Tuy nhiên, nếu bố trí thiếu tính toán, căn nhà có thể nhanh chóng trở nên chật chội, bí bách dù diện tích không hề nhỏ.

Chọn nội thất quá lớn so với diện tích thực tế

Một trong những lỗi phổ biến nhất là mua nội thất theo cảm tính thay vì dựa trên kích thước căn hộ. Một bộ sofa lớn, bàn ăn nhiều chỗ ngồi hay chiếc giường có phần đầu giường đồ sộ có thể tạo cảm giác sang trọng khi nhìn riêng lẻ nhưng lại khiến không gian nhanh chóng bị thu hẹp.

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Với căn hộ mới bàn giao, gia chủ nên đo chính xác diện tích từng khu vực trước khi mua đồ. Không gian phòng khách cần được tính cả lối đi, khoảng mở cửa ban công và khoảng cách giữa sofa với bàn trà. Tương tự, bàn ăn không nên chiếm gần hết phần sàn còn lại chỉ để phục vụ những dịp gia đình có đông người.

Nội thất có tỷ lệ phù hợp thường tạo cảm giác căn hộ rộng hơn nhiều so với việc cố đưa những món đồ lớn vào một không gian nhỏ.

Đặt quá nhiều đồ sát tường

Nhiều người cho rằng kê toàn bộ nội thất sát tường sẽ giúp giải phóng diện tích ở giữa phòng. Tuy nhiên, nếu mọi khu vực đều bị phủ kín bởi tủ, kệ, sofa và đồ trang trí, căn hộ có thể trở nên nặng nề và thiếu khoảng thở.

Việc tận dụng tường là cần thiết, nhưng không đồng nghĩa với việc mọi mảng tường đều phải có đồ nội thất. Một số khoảng trống có chủ đích giúp ánh sáng và tầm nhìn được lưu thông tốt hơn, từ đó tạo cảm giác thoáng.

Đặc biệt, khu vực gần cửa sổ và ban công nên được giữ tương đối thông thoáng để ánh sáng tự nhiên có thể đi sâu vào bên trong căn hộ.

Chia nhỏ không gian bằng quá nhiều đồ nội thất

Căn hộ có diện tích vừa phải thường cần sự liên kết giữa phòng khách, khu ăn uống và bếp. Tuy nhiên, nhiều gia đình lại vô tình chia nhỏ không gian bằng quá nhiều tủ, kệ hoặc vách ngăn.

Một chiếc kệ trang trí đặt giữa phòng khách và bàn ăn có thể tạo ranh giới rõ ràng nhưng đồng thời cắt tầm nhìn, khiến diện tích bị chia vụn. Khi đứng từ một khu vực nhìn sang khu vực khác, mắt không còn một khoảng không liền mạch nên căn hộ dễ tạo cảm giác nhỏ hơn thực tế.

Nếu cần phân vùng, gia chủ có thể ưu tiên những giải pháp nhẹ như thay đổi ánh sáng, thảm, màu sắc hoặc cách sắp xếp đồ thay vì dựng thêm nhiều vật cản.

Lạm dụng tủ và nội thất kịch trần

Tủ kịch trần có ưu điểm tận dụng được nhiều diện tích lưu trữ, đặc biệt trong những căn hộ thiếu kho chứa đồ. Tuy nhiên, nếu sử dụng quá nhiều tủ cao và sâu, không gian có thể trở nên nặng nề.

Sai lầm nằm ở việc coi mọi khoảng trống đều là nơi cần đặt tủ. Phòng khách, hành lang, khu vực bàn ăn hay thậm chí gần cửa ban công đều có thể bị phủ bởi hệ tủ nếu gia chủ muốn tăng khả năng lưu trữ.

Thay vì làm tủ ở mọi vị trí, nên xác định trước những món đồ thực sự cần cất giữ. Những khu vực ít sử dụng có thể ưu tiên lưu trữ, trong khi phần sinh hoạt chính nên dành nhiều khoảng trống hơn.

Chọn quá nhiều màu sắc và vật liệu

Một căn hộ mới thường khiến gia chủ có tâm lý muốn trang trí thật đầy đủ để tạo dấu ấn cá nhân. Tuy nhiên, việc sử dụng quá nhiều màu sắc, chất liệu và kiểu dáng nội thất có thể khiến căn nhà trở nên rối mắt.

Không gian nhỏ đặc biệt dễ chịu tác động của lỗi này. Khi sàn, tường, rèm, sofa, tủ và đồ trang trí đều có màu sắc khác nhau, căn phòng mất đi sự thống nhất về thị giác.

Một bảng màu đơn giản với một vài điểm nhấn thường tạo cảm giác nhẹ nhàng hơn. Các chất liệu cũng nên được lựa chọn có chủ đích để căn hộ giữ được sự đồng nhất thay vì trở thành tập hợp của nhiều món đồ đẹp nhưng không liên quan.

Bịt kín đường ánh sáng tự nhiên

Ánh sáng có ảnh hưởng lớn đến cảm giác rộng hay chật của một căn hộ. Tuy nhiên, sau khi nhận bàn giao, nhiều gia đình nhanh chóng đặt sofa, tủ hoặc cây cảnh lớn ngay gần cửa sổ và ban công mà không nhận ra những vật dụng này đang cản ánh sáng.

Rèm cửa quá dày hoặc màu tối cũng có thể khiến căn phòng thiếu sáng vào ban ngày. Khi ánh sáng tự nhiên bị hạn chế, không gian dễ tạo cảm giác bí và nhỏ hơn.

Gia chủ nên ưu tiên những loại rèm có khả năng điều chỉnh mức sáng, đồng thời giữ khu vực trước cửa sổ tương đối thoáng. Với căn hộ có ban công rộng, đây cũng là khu vực nên được khai thác để tăng cảm giác kết nối giữa không gian bên trong và bên ngoài.

Mua đồ theo từng món mà thiếu tổng thể

Một lỗi phổ biến khác là mua nội thất theo từng đợt mà không có kế hoạch tổng thể. Thấy một chiếc ghế đẹp, gia chủ mua về; thấy một chiếc kệ tiện dụng, tiếp tục bổ sung; sau vài tháng, căn hộ có rất nhiều đồ nhưng không còn khoảng trống cần thiết.

Trước khi mua sắm, gia chủ nên xác định phong cách, nhu cầu lưu trữ và kích thước cơ bản của từng khu vực. Những món đồ có tần suất sử dụng thấp không nhất thiết phải xuất hiện trong không gian sinh hoạt chính.

Đặc biệt, sau khi nhận bàn giao căn hộ, không nên vội lấp đầy mọi khoảng trống. Một căn nhà có khoảng trống hợp lý không chỉ đẹp hơn mà còn thuận tiện cho việc di chuyển, vệ sinh và thay đổi cách sử dụng theo thời gian.

Thực tế, cảm giác rộng rãi của một căn hộ không hoàn toàn phụ thuộc vào số mét vuông. Cách lựa chọn kích thước nội thất, giữ tầm nhìn, kiểm soát số lượng đồ đạc và tận dụng ánh sáng tự nhiên mới là những yếu tố quyết định không gian có thoáng hay không.

Với căn hộ mới nhận bàn giao, dành thời gian quan sát và lên phương án bố trí trước khi mua sắm có thể giúp gia chủ tránh được những khoản chi không cần thiết, đồng thời giữ được sự rộng thoáng lâu dài.