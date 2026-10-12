7 lỗi bố trí khiến căn hộ mới bàn giao đã chật, ở lâu càng thêm bí bách

Chọn nội thất quá lớn so với diện tích

Một bộ sofa cồng kềnh, bàn ăn nhiều chỗ ngồi hay chiếc giường có đầu giường đồ sộ có thể đẹp khi nhìn riêng lẻ, nhưng lại chiếm phần lớn diện tích sinh hoạt nếu không phù hợp với căn hộ.

Trước khi mua sắm, gia chủ nên đo đạc từng khu vực và tính cả lối đi, khoảng mở cửa ban công, khoảng cách giữa sofa với bàn trà. Bàn ăn cũng cần có kích thước phù hợp với nhu cầu sử dụng hằng ngày, thay vì chỉ phục vụ những dịp gia đình đông người.

Nội thất có tỷ lệ cân đối sẽ giúp căn hộ dễ di chuyển, sử dụng thuận tiện và tạo cảm giác rộng rãi hơn.

Kê kín đồ đạc sát tường

Nhiều người cho rằng kê toàn bộ nội thất sát tường sẽ giúp giải phóng diện tích giữa phòng. Tuy nhiên, nếu mọi mảng tường đều bị phủ kín bởi tủ, kệ, sofa và đồ trang trí, căn hộ có thể trở nên nặng nề, thiếu khoảng thở.

Tận dụng tường để lưu trữ là cần thiết, nhưng không có nghĩa mọi khoảng trống đều phải đặt đồ. Gia chủ nên giữ những khu vực phù hợp thông thoáng, đặc biệt là gần cửa sổ và ban công, để ánh sáng tự nhiên lan tỏa tốt hơn.

Chia nhỏ không gian bằng quá nhiều vách ngăn

Trong căn hộ có diện tích vừa phải, phòng khách, khu ăn uống và bếp thường được thiết kế liên thông nhằm tạo cảm giác rộng mở. Việc bổ sung quá nhiều kệ trang trí, tủ hoặc vách ngăn có thể phá vỡ sự liền mạch này.

Khi tầm nhìn bị cắt thành nhiều phần, căn hộ dễ tạo cảm giác nhỏ hơn diện tích thực tế. Thay vì dựng thêm vật cản, gia chủ có thể phân chia các khu vực bằng thảm, hệ thống chiếu sáng hoặc cách sắp xếp nội thất.

Lạm dụng tủ kịch trần và tủ sâu

Tủ kịch trần giúp tăng diện tích lưu trữ, đặc biệt với căn hộ không có kho riêng. Tuy nhiên, nếu bố trí quá nhiều hệ tủ cao, sâu ở phòng khách, hành lang và khu vực bàn ăn, không gian dễ trở nên nặng nề.

Sai lầm thường gặp là cố tận dụng mọi khoảng trống để cất đồ mà chưa xác định rõ nhu cầu thực tế. Trước khi đóng tủ, gia chủ nên phân loại đồ dùng, tính toán sức chứa cần thiết và ưu tiên những vị trí ít ảnh hưởng đến sinh hoạt. Khu vực thường xuyên sử dụng nên được giữ thông thoáng để tránh cảm giác bí bách.

Phối quá nhiều màu sắc và vật liệu

Mua sắm nội thất từ nhiều nguồn khác nhau mà không có định hướng chung dễ khiến căn hộ trở nên rối mắt. Khi sàn, tường, rèm, sofa, tủ và đồ trang trí sử dụng quá nhiều màu sắc, kiểu dáng hoặc chất liệu khác biệt, tổng thể khó tạo được sự hài hòa.

Một bảng màu chủ đạo với một vài điểm nhấn thường giúp không gian gọn gàng hơn về thị giác. Gia chủ cũng nên lựa chọn vật liệu có sự liên kết về phong cách, thay vì cố đưa mọi món đồ yêu thích vào cùng một căn phòng.

Cản đường ánh sáng tự nhiên

Ánh sáng ảnh hưởng đáng kể đến cảm giác rộng hay chật của căn hộ. Tuy nhiên, việc đặt tủ cao, sofa hoặc cây cảnh lớn ngay trước cửa sổ có thể cản ánh sáng, khiến phòng khách và phòng ngủ trở nên tối hơn.

Rèm cửa quá dày hoặc có màu tối cũng có thể làm giảm lượng ánh sáng vào phòng. Gia chủ nên giữ khu vực cửa sổ tương đối thoáng, lựa chọn rèm có khả năng điều chỉnh độ sáng và bố trí nội thất sao cho không cản trở tầm nhìn ra ban công.

Mua từng món mà không tính toán tổng thể

Một chiếc ghế đẹp, một chiếc kệ tiện dụng hay món đồ trang trí bắt mắt đều có thể khiến gia chủ muốn mua ngay. Nhưng nếu liên tục bổ sung nội thất mà không tính đến kích thước và công năng tổng thể, căn hộ sẽ dần bị lấp đầy bởi những món đồ không thực sự cần thiết.

Sau khi nhận bàn giao, gia chủ nên xác định nhu cầu sử dụng, phong cách nội thất, khả năng lưu trữ và ngân sách trước khi mua sắm. Những món đồ ít dùng có thể chưa cần thiết phải xuất hiện trong khu vực sinh hoạt chính.

Đặc biệt, không nên vội lấp đầy mọi khoảng trống chỉ vì căn hộ còn chỗ đặt đồ. Khoảng trống hợp lý giúp việc di chuyển, vệ sinh dễ dàng hơn và tạo điều kiện thay đổi cách bố trí khi nhu cầu sinh hoạt thay đổi.

Cảm giác rộng rãi của căn hộ không chỉ phụ thuộc vào diện tích mà còn nằm ở cách lựa chọn nội thất, tổ chức tầm nhìn và tận dụng ánh sáng. Với căn hộ mới nhận bàn giao, lên phương án bố trí trước khi mua sắm sẽ giúp gia chủ hạn chế những khoản chi không cần thiết, đồng thời giữ không gian sống thông thoáng lâu dài.