7 loại thức uống buổi sáng tốt cho tiêu hóa, giảm táo bón

Thức uống buổi sáng không chỉ giúp bổ sung nước sau một đêm ngủ dài mà còn góp phần duy trì hoạt động bình thường của hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, mỗi loại thức uống có cơ chế tác động khác nhau. Việc lựa chọn cần dựa trên nhu cầu tiêu hóa, khả năng dung nạp và tình trạng sức khỏe của từng người.

1. Nước lọc - thức uống đơn giản giúp duy trì hoạt động tiêu hóa

Nội dung 1. Nước lọc - thức uống đơn giản giúp duy trì hoạt động tiêu hóa 2. Cà phê có thể kích thích nhu động ruột 3. Trà gừng có thể hỗ trợ giảm buồn nôn 4. Trà bạc hà có thể giúp giảm cảm giác đầy bụng 5. Kefir cung cấp vi sinh vật có lợi cho đường ruột 6. Nước ép mận có thể hỗ trợ cải thiện táo bón 7. Sinh tố giàu chất xơ giúp duy trì nhu động ruột

Nước lọc là lựa chọn đơn giản để bắt đầu ngày mới. Nước tham gia vào quá trình tiêu hóa, hòa tan các chất dinh dưỡng và hỗ trợ vận chuyển chất trong đường tiêu hóa. Đặc biệt, cung cấp đủ nước giúp phân giữ được độ mềm, thuận lợi cho việc đại tiện.

Khi cơ thể thiếu nước, đại tràng có thể tăng hấp thu nước từ chất thải, khiến phân khô và cứng hơn. Vì vậy, bổ sung đủ nước trong ngày là một trong những biện pháp hỗ trợ phòng ngừa và cải thiện táo bón, nhất là ở người uống ít nước.

Buổi sáng, có thể uống một cốc nước tùy theo nhu cầu và khả năng dung nạp. Bạn có thể uống nước ấm hoặc nước ở nhiệt độ phòng. Người mắc bệnh tim, thận hoặc bệnh lý cần hạn chế dịch nên tuân thủ lượng nước được bác sĩ hướng dẫn.

2. Cà phê có thể kích thích nhu động ruột

Ở một số người, uống cà phê vào buổi sáng tạo cảm giác muốn đi đại tiện. Tác dụng này liên quan đến khả năng kích thích hoạt động của đại tràng, không chỉ do caffeine mà còn có thể liên quan đến những hợp chất khác trong cà phê. Tuy nhiên, mức độ đáp ứng khác nhau giữa các cá nhân. Cà phê không phải thuốc nhuận tràng và không có tác dụng điều trị táo bón ở tất cả mọi người.

Người trưởng thành khỏe mạnh có thể sử dụng cà phê với lượng phù hợp. Theo Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), tổng lượng caffeine khoảng 400 mg/ngày thường không liên quan đến tác dụng bất lợi ở phần lớn người trưởng thành khỏe mạnh, nhưng đây không phải ngưỡng phù hợp cho tất cả mọi người.

Người bị trào ngược dạ dày - thực quản, ợ nóng, hồi hộp hoặc nhạy cảm với caffeine nên điều chỉnh lượng uống theo triệu chứng. Phụ nữ mang thai cần tuân thủ khuyến cáo riêng về giới hạn caffeine.

Một số thức uống vào buổi sáng hỗ trợ nhu động ruột góp phần duy trì sức khỏe hệ tiêu hóa. Ảnh AI.

3. Trà gừng có thể hỗ trợ giảm buồn nôn

Gừng chứa các hợp chất sinh học như gingerol và shogaol, có khả năng tác động đến hoạt động của đường tiêu hóa. Một số nghiên cứu cho thấy gừng có thể hỗ trợ giảm buồn nôn trong những tình huống nhất định, chẳng hạn buồn nôn liên quan đến thai kỳ.

Gừng cũng được nghiên cứu về ảnh hưởng đối với quá trình làm rỗng dạ dày. Bạn có thể pha trà bằng vài lát gừng tươi với nước nóng, uống khi còn ấm và hạn chế thêm đường. Người dễ bị ợ nóng nên theo dõi phản ứng của cơ thể. Nếu sử dụng gừng với lượng lớn hoặc dưới dạng chế phẩm cô đặc, người đang dùng thuốc, đặc biệt thuốc ảnh hưởng đến đông máu, nên hỏi ý kiến nhân viên y tế.

4. Trà bạc hà có thể giúp giảm cảm giác đầy bụng

Bạc hà chứa menthol và các hợp chất có tác dụng làm giãn cơ trơn trong những điều kiện nhất định. Tinh dầu bạc hà dạng uống đã được nghiên cứu về khả năng cải thiện một số triệu chứng của hội chứng ruột kích thích, như đau bụng và đầy hơi. Người trưởng thành có thể uống trà bạc hà không đường nếu dung nạp tốt.

Lưu ý, bạc hà có thể làm giảm trương lực cơ thắt thực quản dưới, khiến tình trạng trào ngược và ợ nóng nặng hơn ở một số người. Những người thường xuyên gặp các triệu chứng này nên cân nhắc lựa chọn thức uống khác.

5. Kefir cung cấp vi sinh vật có lợi cho đường ruột

Kefir là thức uống từ sữa lên men, chứa các vi sinh vật sống, trong đó có vi khuẩn và nấm men tùy sản phẩm. Một số sản phẩm kefir có thể góp phần bổ sung vi sinh vật có lợi vào chế độ ăn. Các nghiên cứu về probiotic cho thấy một số chủng có thể cải thiện những vấn đề tiêu hóa nhất định.

Quá trình lên men làm giảm một phần lactose nên kefir có thể dễ dung nạp hơn sữa thông thường đối với một số người không dung nạp lactose.

Nên ưu tiên kefir ít đường hoặc không thêm đường. Người dị ứng protein sữa bò cần tránh kefir làm từ sữa bò; người suy giảm miễn dịch nặng nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thực phẩm chứa vi sinh vật sống.

6. Nước ép mận có thể hỗ trợ cải thiện táo bón

Mận khô được biết đến với khả năng hỗ trợ cải thiện táo bón. Loại quả này chứa sorbitol, một loại đường rượu có khả năng giữ nước trong lòng ruột, giúp phân mềm hơn. Mận khô còn cung cấp chất xơ và các hợp chất có thể góp phần thúc đẩy hoạt động đại tiện. Nước ép mận cũng chứa sorbitol, nhưng hàm lượng chất xơ thường thấp hơn so với việc ăn cả quả mận khô. Bạn có thể bắt đầu bằng một lượng nhỏ để đánh giá khả năng dung nạp, sau đó điều chỉnh theo đáp ứng.

Lưu ý, uống quá nhiều nước ép mận có thể gây đầy hơi, đau quặn bụng hoặc tiêu chảy do sorbitol. Người mắc hội chứng ruột kích thích, đặc biệt người nhạy cảm với các loại đường lên men, nên thận trọng vì sorbitol có thể làm tăng triệu chứng ở một số trường hợp.

7. Sinh tố giàu chất xơ giúp duy trì nhu động ruột

Sinh tố làm từ trái cây nguyên quả, rau củ và các nguyên liệu giàu chất xơ là lựa chọn bổ dưỡng vào buổi sáng. Chất xơ giúp tăng khối lượng phân, giữ nước trong phân và hỗ trợ nhu động ruột đều đặn. Bạn có thể kết hợp chuối, quả mọng hoặc các loại trái cây phù hợp với rau xanh, yến mạch, hạt chia hoặc hạt lanh xay. Sữa chua nguyên chất hay kefir cũng có thể được thêm vào nếu cơ thể dung nạp tốt.

Khác với nước ép đã loại bỏ phần bã, sinh tố chế biến từ toàn bộ phần thịt quả thường giữ lại phần lớn chất xơ. Tuy nhiên, việc xay nhuyễn không làm tăng lượng chất xơ vốn có trong nguyên liệu.

Lưu ý, nên tăng lượng chất xơ từ từ, bởi tăng quá nhanh có thể gây đầy hơi và chướng bụng. Đồng thời, cần uống đủ nước để chất xơ phát huy tác dụng thuận lợi. Người mắc hội chứng ruột kích thích hoặc có chế độ ăn hạn chế một số loại carbohydrate lên men nên lựa chọn nguyên liệu phù hợp với khả năng dung nạp.

Thức uống buổi sáng chỉ là một phần trong chế độ chăm sóc hệ tiêu hóa. Để duy trì nhu động ruột đều đặn, nên ăn đa dạng thực phẩm giàu chất xơ, bổ sung đủ nước, vận động thường xuyên và hình thành thói quen đi đại tiện vào thời điểm phù hợp. Nếu thường xuyên táo bón, tiêu chảy, đau bụng hoặc đầy hơi kéo dài, cần tìm nguyên nhân thay vì chỉ thay đổi thức uống. Đặc biệt, tình trạng đi ngoài ra máu, sụt cân không rõ nguyên nhân, thiếu máu hoặc thay đổi thói quen đại tiện kéo dài cần được khám và đánh giá y tế.