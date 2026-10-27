7 loại protein dễ tiêu hóa, tốt cho sức khỏe đường ruột

Việc lựa chọn các loại protein nạc, sản phẩm từ sữa lên men và các dạng protein thực vật mềm hoặc đã qua chế biến có thể giúp tiêu hóa dễ dàng hơn. Các loại protein dễ tiêu hóa như trứng, thịt gà và sữa chua Hy Lạp có thể thúc đẩy sức khỏe đường ruột tốt. Những thực phẩm này nhẹ nhàng với dạ dày và hỗ trợ hệ vi sinh vật đường ruột.

1. Trứng dễ tiêu hóa

Trứng giàu đạm và có lợi cho sức khỏe đường ruột. Ảnh: Dee Dave

Trứng là một nguồn protein tiện lợi, giàu chất dinh dưỡng và nổi bật là một trong những nguồn dễ tiêu hóa nhất. Protein trong trứng có cấu trúc đơn giản, giúp cơ thể dễ dàng phân giải chúng một cách hiệu quả. Nhìn chung, trứng không gây ra các vấn đề về tiêu hóa trừ những người bị dị ứng hoặc không dung nạp.

Một số nghiên cứu ban đầu cũng cho thấy trứng có thể đóng vai trò trong sức khỏe đường ruột, có khả năng ảnh hưởng đến hệ vi sinh vật và thậm chí hỗ trợ niêm mạc ruột.

2. Ức gà

Ức gà là nguồn protein dễ tiêu hóa vì ít chất béo và mô liên kết. Điều này giúp các enzyme trong dạ dày dễ dàng phân giải nó hơn.

Lưu ý không nên nấu chín kỹ quá, vì điều này có thể khiến thịt gà khó tiêu hóa hơn.

3. Ức gà tây

Thịt gà tây có nhiều lợi ích về tiêu hóa tương tự như thịt gà. Nó ít chất béo và ít mô liên kết, giúp dễ tiêu hóa, đồng thời cung cấp protein chất lượng cao mà cơ thể hấp thụ tốt.

Sau khi được tiêu hóa, protein trong thịt gà tây phân giải thành các peptide nhỏ có thể hoạt động như chất chống oxy hóa. Các peptide này có thể giúp bảo vệ niêm mạc ruột và giảm căng thẳng oxy hóa, mặc dù cần nhiều nghiên cứu hơn.

Thịt gà cũng rất giàu acid amin thiết yếu và các chất dinh dưỡng có lợi khác như vitamin nhóm B và choline.

4. Đậu phụ

Đậu phụ dễ tiêu hóa hơn đậu nành nguyên hạt vì nó đã qua chế biến trong quá trình sản xuất. Ngâm, xay và ép loại bỏ phần lớn chất xơ khó tiêu và carbohydrate phức tạp. Điều này giúp cơ thể dễ hấp thụ protein hơn.

Đậu phụ cũng có thể có lợi cho sức khỏe đường ruột nhờ các loại đường thực vật tự nhiên (oligosaccharide). Những loại đường này hoạt động như prebiotic, nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Các vi khuẩn này sản sinh ra các acid béo chuỗi ngắn (SCFA), có thể giúp hỗ trợ niêm mạc ruột và chức năng miễn dịch.

5. Bơ hạt

Bơ hạt dễ tiêu hóa hơn so với các loại hạt nguyên hạt vì quá trình rang và xay làm phá vỡ các thành tế bào cứng, giúp các enzyme tiêu hóa nhanh chóng tiếp cận protein và chất béo hơn.

Bơ đậu phộng chứa chất xơ và các hợp chất thực vật hỗ trợ vi khuẩn đường ruột, giúp sản sinh ra các acid béo chuỗi ngắn (SCFA) và cân bằng hệ vi sinh vật.

6. Cá hồi có lợi cho sức khỏe đường ruột

Một số nghiên cứu cho thấy cá hồi có thể ảnh hưởng đến vi khuẩn đường ruột theo những cách có lợi. Ảnh: Pedro Furtado

Cá hồi là một loại protein nhẹ và dễ tiêu hóa vì nó chứa các protein mềm, ít mô liên kết và chất béo lành mạnh được hấp thụ tốt. So với thịt đỏ, cá hồi ít gây cảm giác nặng bụng hoặc khó chịu sau khi ăn.

Các chất béo omega-3 (EPA và DHA) trong cá hồi cũng có thể hỗ trợ sức khỏe đường ruột bằng cách giảm viêm và tăng cường niêm mạc ruột. Một số nghiên cứu thậm chí còn cho thấy cá hồi có thể ảnh hưởng đến vi khuẩn đường ruột theo những cách có lợi.

7. Sữa chua Hy Lạp

Sữa chua Hy Lạp nguyên chất dễ tiêu hóa hơn các sản phẩm từ sữa khác vì quá trình lên men loại bỏ phần lớn lactose. Các vi khuẩn có lợi, chẳng hạn như Lactobacillus và Streptococcus, sản sinh ra lactase, một loại enzyme giúp phân giải lượng lactose còn lại trong quá trình tiêu hóa.

Ngoài ra, sữa chua Hy Lạp có ít lactose hơn các loại sữa chua khác vì nước whey được lọc, giúp loại bỏ nhiều lactose hơn. Quá trình lọc cũng giúp sữa chua Hy Lạp có lượng protein gấp hơn hai lần so với sữa chua không béo thông thường.

Đối với sức khỏe đường ruột, sữa chua Hy Lạp có thể giúp tăng cường vi khuẩn có lợi, tăng sự đa dạng vi sinh vật và nâng cao nồng độ SCFA - tất cả đều hỗ trợ môi trường đường ruột khỏe mạnh.

Một số người cũng cho biết ít gặp các triệu chứng như đầy hơi hoặc táo bón hơn khi ăn sữa chua Hy Lạp so với các sản phẩm từ sữa khác.