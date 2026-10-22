7 loại đồ uống tự nhiên hỗ trợ bảo vệ gan

Nội dung 1. Vai trò của các loại đồ uống tự nhiên giúp bảo vệ gan 2. Những loại đồ uống tự nhiên tốt cho gan

Bảo vệ gan là yếu tố quan trọng góp phần duy trì cơ thể khỏe mạnh, bởi cơ quan này đóng vai trò cốt lõi trong việc lọc độc tố, chuyển hóa chất dinh dưỡng và điều hòa năng lượng.

Thói quen dinh dưỡng hằng ngày tác động trực tiếp đến chức năng gan.

1. Vai trò của các loại đồ uống tự nhiên giúp bảo vệ gan

Một lá gan khỏe mạnh sẽ xử lý và loại bỏ độc tố khỏi máu nhanh hơn, đồng thời giúp cơ thể luôn sạch sẽ và cân bằng. Gan cũng điều hòa quá trình chuyển hóa protein, chất béo và carbohydrate, giúp bạn có nhiều năng lượng hơn và kiểm soát cân nặng tốt hơn. Ngoài ra, gan còn góp phần duy trì mức đường huyết ổn định bằng cách lưu trữ và giải phóng glucose khi cần thiết.

Vì vậy, việc chăm sóc gan là vô cùng quan trọng, và cách tốt nhất để thực hiện điều đó chính là duy trì những thói quen ăn uống lành mạnh. Tiến sĩ Joseph Salhab – chuyên gia về tiêu hóa, gan, tuyến tụy và dinh dưỡng tại Bệnh viện Trung tâm Florida, Hoa Kỳ đã chia sẻ về 7 loại đồ uống có khả năng bảo vệ gan một cách tự nhiên khỏi các tổn thương.

2. Những loại đồ uống tự nhiên tốt cho gan

Nước dưa chuột, hạt chia và chanh

Nước dưa chuột, hạt chia và chanh là mốt trong những loại nước uống có thể giúp bảo vệ gan.

Sự kết hợp giữa dưa chuột, hạt chia và chanh mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho sức khỏe chuyển hóa. Dưa chuột cung cấp lượng nước dồi dào giúp thanh lọc cơ thể. Hạt chia bổ sung chất xơ hòa tan và magie, hỗ trợ cải thiện các rối loạn chuyển hóa tại gan. Bên cạnh đó, nước cốt chanh chứa hàm lượng vitamin C cao, đóng vai trò tăng cường cơ chế phòng vệ chống oxy hóa, giảm áp lực cho tế bào gan trước các gốc tự do.

Nguyên liệu: 1 quả dưa chuột, 1 - 2 thìa cà phê hạt chia, nước cốt nửa quả chanh, 300 ml nước lọc, một ít mật ong (tùy chọn).

Cách làm:

Dưa chuột rửa sạch, gọt vỏ (nếu thích) rồi ép lấy nước hoặc xay nhuyễn rồi lọc lấy phần nước cốt.

Cho hạt chia vào cốc nước lọc, khuấy đều và để khoảng 10 - 15 phút cho hạt chia nở mềm.

Trộn nước ép dưa chuột, nước cốt chanh và nước hạt chia với nhau. Thêm chút mật ong nếu muốn dễ uống hơn, khuấy đều và thưởng thức lạnh.

Sinh tố kefir quả mọng

Sự kết hợp giữa kefir và các loại quả mọng tạo nên thức uống dinh dưỡng cao cho gan. Quả mọng nổi bật với hợp chất anthocyanin, có khả năng làm giảm căng thẳng oxy hóa tại gan. Trong khi đó, kefir cung cấp nguồn lợi khuẩn phong phú giúp củng cố hệ vi sinh đường ruột. Việc duy trì đường ruột khỏe mạnh hỗ trợ đáng kể trong việc giảm tình trạng viêm gan thông qua cơ chế tương tác của trục ruột - gan.

Nguyên liệu:1 chén quả mọng tươi hoặc đông lạnh (việt quất, dâu tây, phúc bồn tử), 150 ml sữa chua kefir (nấm sữa kefir), vài lá bạc hà (tùy chọn).

Cách làm:

Rửa sạch các loại quả mọng.

Cho quả mọng và sữa chua kefir vào máy xay sinh tố.

Xay nhuyễn hỗn hợp ở tốc độ trung bình cho đến khi mịn, không còn lợn cợn.

Rót ra cốc, trang trí thêm vài lá bạc hà và thưởng thức.

Nước ép lựu và gừng

Nước ép lựu gừng là thức uống lý tưởng để duy trì chức năng gan ổn định. Lựu chứa nhiều polyphenol, hoạt chất hỗ trợ quá trình chuyển hóa lipid hiệu quả và ngăn ngừa tích tụ mỡ thừa. Gừng góp phần kháng viêm và tăng cường hệ miễn dịch toàn diện. Sự kết hợp này giúp giảm thiểu các phản ứng viêm tại mô gan, từ đó bảo vệ cấu trúc và chức năng gan lâu dài.

Nguyên liệu: 1 quả lựu lớn (lấy hạt), 1 nhánh gừng tươi nhỏ (khoảng 1 - 2 cm), 100 ml nước lọc.

Cách làm:

Hạt lựu tách sạch vỏ trắng. Gừng cạo vỏ, thái mỏng.

Cho hạt lựu và gừng vào máy ép chậm hoặc máy xay sinh tố (nếu dùng máy xay thêm nước lọc rồi lọc qua rây để lấy phần nước cốt, bỏ bã).

Khuấy đều phần nước ép thu được và uống trực tiếp.

Cà phê kết hợp ca cao

Cà phê và cacao kết hợp có thể hỗ trợ quá trình phục hồi các tế bào gan bị tổn thương.

Cà phê từ lâu đã được ghi nhận với nhiều lợi ích tích cực đối với gan, bao gồm việc giảm nguy cơ xơ hóa và duy trì nồng độ men gan ALT ở mức ổn định. Khi pha thêm ca cao, thức uống được bổ sung các flavanol như epicatechin. Các hợp chất này mang lại tác dụng chống viêm mạnh mẽ, cải thiện chức năng nội mô và hỗ trợ quá trình phục hồi các tế bào gan bị tổn thương.

Nguyên liệu: 1 tách cà phê đen pha sẵn (khoảng 150 ml), 1 thìa cà phê bột ca cao nguyên chất (không đường), một ít nước nóng.

Cách làm:

Hòa tan bột ca cao nguyên chất với một chút nước nóng để ca cao không bị vón cục.

Đổ phần ca cao đã hòa tan vào tách cà phê đen nóng.

Khuấy đều và thưởng thức vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều.

Nước ép dưa hấu và gừng

Dưa hấu không chỉ giải khát mà còn chứa hàm lượng citrulline cao, một amino acid hỗ trợ quá trình sản sinh nitric oxide giúp cải thiện lưu thông máu đến gan. Kết hợp cùng gừng mang lại đặc tính kháng viêm nhẹ nhàng, giúp làm dịu các tế bào gan và hỗ trợ quá trình đào thải độc tố diễn ra thuận lợi hơn mà không gây quá tải cho cơ quan này.

Nguyên liệu: 200 g thịt dưa hấu (đã bỏ hạt), 1 nhánh gừng nhỏ, vài viên đá lạnh (tùy thích).

Cách làm:

Dưa hấu cắt thành từng miếng nhỏ. Gừng cạo vỏ, rửa sạch.

Cho dưa hấu và gừng vào máy ép trái cây để lấy nước cốt (hoặc cho vào máy xay nhuyễn rồi lọc lấy nước).

Rót ra cốc, thêm đá lạnh nếu thích uống mát và thưởng thức.

Trà xanh pha mật ong

Trà xanh chứa hàm lượng catechin dồi dào, đặc biệt là EGCG, nổi tiếng với khả năng làm giảm lượng mỡ tích tụ trong gan và ngăn ngừa gan nhiễm mỡ. Một lượng mật ong nhỏ không chỉ tạo vị thanh ngọt dễ uống mà còn cung cấp thêm các polyphenol hữu ích. Thức uống này giúp duy trì năng lượng, đồng thời củng cố hàng rào bảo vệ gan trước các tác nhân gây hại từ thực phẩm công nghiệp.

Nguyên liệu: 1 nắm lá trà xanh tươi (hoặc 1 túi lọc trà xanh), 300 ml nước sôi, 1 thìa cà phê mật ong nguyên chất.

Cách làm:

Hãm trà xanh với nước sôi trong khoảng 5 - 7 phút để các dưỡng chất tiết ra, sau đó lọc bỏ bã trà (nếu dùng lá tươi).

Để trà nguội bớt (khoảng 50 - 60 độ C) thì cho mật ong vào, khuấy đều để giữ nguyên vẹn dưỡng chất của mật ong và thưởng thức.

Trà đen với bạc hà

Trà đen cung cấp các theaflavin có đặc tính chống oxy hóa mạnh, hỗ trợ giảm hàm lượng lipid trong máu và gan. Khi kết hợp với lá bạc hà, thức uống được bổ sung thêm các hợp chất phenolic tự nhiên, giúp thúc đẩy tiêu hóa và giảm bớt gánh nặng xử lý chất béo cho gan, giữ cho cơ quan này luôn hoạt động ở trạng thái tối ưu.

Nguyên liệu:1 túi trà đen (hoặc 2 g trà đen rời), 5 - 7 lá bạc hà tươi, 300 ml nước sôi.

Cách làm:

Rửa sạch lá bạc hà. Cho trà đen và lá bạc hà vào ấm hoặc cốc.

Đổ nước sôi vào và hãm trong khoảng 3 - 5 phút.

Lọc bỏ bã trà và lá bạc hà, rót ra cốc và thưởng thức khi còn ấm hoặc uống lạnh đều rất ngon.