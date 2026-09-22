7 loại đồ uống quen thuộc, giá rẻ hỗ trợ giảm mỡ máu

1. Trà xanh

Theo các chuyên gia, trà xanh có thể hỗ trợ kiểm soát mỡ máu, đặc biệt là triglyceride, nhờ EGCG và các chất chống oxy hóa giúp giảm stress oxy hóa, hỗ trợ quá trình chuyển hóa lipid.

Một số nghiên cứu cũng ghi nhận trà xanh có tiềm năng hỗ trợ chức năng gan, giảm tích tụ mỡ ở gan và bảo vệ tim mạch.

Tuy nhiên, trà xanh không thay thế các biện pháp điều trị. Để kiểm soát triglyceride hiệu quả, bạn nên hạn chế rượu bia, đồ uống nhiều đường, ưu tiên chất béo lành mạnh và duy trì ít nhất 150 phút vận động mỗi tuần.

Trà xanh có khả năng giảm mỡ máu. Ảnh: Ban Mai

2. Nước lá vối

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Việt Hoàng - nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh (Hà Nội), nước lá vối có thể hỗ trợ kiểm soát mỡ máu nhờ các polyphenol có khả năng hạn chế quá trình oxy hóa lipid.

Một số nghiên cứu ghi nhận lá và nụ vối có tiềm năng hỗ trợ kiểm soát đường huyết và bảo vệ tế bào nhờ các hợp chất chống oxy hóa.

Nước lá vối còn được dùng để hỗ trợ tiêu hóa, giảm đầy bụng, khó tiêu sau bữa ăn nhiều chất béo hoặc đạm. Tuy nhiên, bằng chứng về tác dụng giảm mỡ máu hiện còn hạn chế nên người bệnh không dùng nước lá vối thay thuốc điều trị.

Nước lá vối tốt cho sức khỏe. Ảnh: Hoa Linh.

3. Nước lá sen

Lá sen có thể hỗ trợ kiểm soát mỡ máu nhờ các alkaloid, flavonoid và tanin có khả năng hạn chế hấp thu chất béo, hỗ trợ điều hòa chuyển hóa lipid. Một số nghiên cứu bước đầu ghi nhận lá sen có thể giúp giảm triglycerid và hỗ trợ cải thiện gan nhiễm mỡ, nhưng bằng chứng lâm sàng còn hạn chế.

Ngoài ra, lá sen còn có tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu và hỗ trợ tiêu hóa. Người bệnh không nên tự dùng lá sen thay thuốc hạ mỡ máu, đồng thời cần thận trọng khi sử dụng nếu bị huyết áp thấp hoặc đang mang thai.

4. Nước lá ổi

Theo bác sĩ Phạm Việt Hoàng, lá ổi có thể hỗ trợ kiểm soát mỡ máu nhờ các polyphenol, flavonoid và tannin. Một số nghiên cứu ghi nhận trà lá ổi có thể giúp giảm cholesterol LDL và triglyceride, đồng thời không làm giảm HDL. Lá ổi cũng có tiềm năng hỗ trợ kiểm soát đường huyết, giảm cân và bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Ngoài ra, lá ổi còn có đặc tính kháng khuẩn, chống oxy hóa, hỗ trợ tiêu hóa và chăm sóc răng miệng. Tuy nhiên, lá ổi không thay thế thuốc điều trị và người bệnh nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.

Lá ổi có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Ảnh: T.Nguyen.

5. Nước ép dứa

Chưa có bằng chứng khoa học chứng minh dứa có khả năng làm giảm mỡ máu, nhưng loại quả này có thể hỗ trợ hạn chế tích tụ chất béo nhờ hàm lượng chất xơ và bromelain. Chất xơ giúp cơ thể kiểm soát hấp thu carbohydrate, hỗ trợ chuyển hóa năng lượng và tạo cảm giác no lâu. Bromelain còn hỗ trợ tiêu hóa protein và có đặc tính chống viêm.

Dứa cũng cung cấp vitamin C, mangan, giúp hỗ trợ miễn dịch và chống oxy hóa. Tuy nhiên, người đau dạ dày không nên ăn dứa lúc đói và người dùng thuốc chống đông máu nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

6. Nước ép lựu

Nước ép lựu giàu polyphenol chống oxy hóa, gồm punicalagin và anthocyanin, có thể hỗ trợ kiểm soát mỡ máu và bảo vệ tim mạch. Một nghiên cứu trên Nutrients ghi nhận lựu có thể giúp giảm LDL, triglyceride và tăng HDL ở người mắc hội chứng chuyển hóa, nhưng bằng chứng vẫn còn hạn chế.

Tuy nhiên, bạn nên chọn nước ép lựu 100% không thêm đường và dùng khoảng 60-120ml mỗi ngày và người đang dùng thuốc cần hỏi bác sĩ về nguy cơ tương tác.

7. Sữa đậu nành

Sữa đậu nành có thể hỗ trợ giảm mỡ máu, đặc biệt là cholesterol, nhờ protein glycinin và beta-conglycinin giúp hạn chế hấp thu cholesterol ở ruột và thúc đẩy gan đào thải cholesterol. Một số phân tích cũng ghi nhận đậu nành có tiềm năng hỗ trợ kiểm soát huyết áp và tình trạng viêm.

Người dùng nên chọn sữa đậu nành không thêm đường, có bổ sung canxi và vitamin D.