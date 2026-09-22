7 lần U23 Việt Nam dự ASIAD: Thành tích nào đang được chờ đợi tại Nhật Bản?

Đội tuyển Olympic Việt Nam trong trận bán kết gặp Hàn Quốc ngày 29/8/2018 tại Indonesia. Ảnh: TTXVN

ASIAD 2018: Olympic Việt Nam lần đầu vào bán kết, tranh Huy chương Đồng

Bóng đá nam Việt Nam đã tham dự ASIAD từ năm 1954, nhưng từ năm 2002, sân chơi này bước sang một giai đoạn mới khi môn bóng đá nam được tổ chức với đội tuyển U23. Từ đó đến nay, Việt Nam có 7 lần góp mặt, với hành trình đi từ những lần dừng bước sớm đến cột mốc lịch sử vào bán kết.

Tại ASIAD 2002 ở Busan (Hàn Quốc) và ASIAD 2006 ở Doha (Qatar), Việt Nam đều dừng bước từ vòng bảng. Đến ASIAD 2010 tại Quảng Châu (Trung Quốc), đội lần đầu vượt qua vòng bảng trong giai đoạn U23 và tiến vào vòng 16 đội; thành tích này được lặp lại tại Incheon năm 2014.

Đáng nhớ nhất là ở ASIAD 2018 tại Indonesia, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo, Olympic Việt Nam toàn thắng ở vòng bảng, trước khi lần lượt vượt qua Bahrain và Syria ở vòng đấu loại trực tiếp và lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam lọt vào bán kết ASIAD.

Liên đoàn Bóng đá châu Á ghi nhận đây là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam góp mặt ở bán kết ASIAD kể từ năm 1962.

Tại ASIAD 2022 ở Hàng Châu (Trung Quốc), kỳ đại hội diễn ra vào năm 2023. Việt Nam dừng bước ngay từ vòng bảng, khép lại kỳ ASIAD thứ 6 trong giai đoạn U23.

ASIAD 2026 vì thế mở ra kỳ tham dự thứ 7 của Việt Nam trong thời kỳ U23, sau 24 năm kể từ khi có sự góp mặt cẩu tuyển U23. Đây cũng là cơ hội để nhìn lại thành tích đã đạt được và chờ đợi một chương mới trong hành trình của bóng đá Việt Nam tại sân chơi châu lục.

ASIAD 2026 và dấu mốc kỳ tham dự thứ 7

Tại ASIAD 20 tổ chức ở Aichi và Nagoya, Nhật Bản, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng Uzbekistan, Kuwait và Philippines. Đội tuyển mở màn bằng trận hòa Kuwait 1-1, sau đó thắng Philippines 2-0, qua đó có 4 điểm sau hai lượt trận. Uzbekistan toàn thắng hai trận và có 6 điểm.

Bóng đá nam ASIAD 2026 có 15 đội, được chia thành 4 bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào tứ kết.

Sau hai lượt trận, Việt Nam đang đứng thứ hai bảng C với 4 điểm. Vì vậy, trận đấu cuối cùng với Uzbekistan không chỉ là một cuộc đối đầu giữa hai đội bóng đã nhiều lần gặp nhau ở cấp độ trẻ, mà còn là cột mốc quyết định hành trình của Việt Nam tại ASIAD lần này.

Đáng chú ý, Việt Nam và Uzbekistan có lịch sử đối đầu khá dày ở cấp độ U23/U22. Theo thống kê, hai đội đã gặp nhau 10 lần trước ASIAD 2026, trong đó Việt Nam hòa 4 và thua 6, chưa từng giành chiến thắng. Cuộc đối đầu đáng nhớ nhất là chung kết Giải vô địch U23 châu Á năm 2018, khi Việt Nam thua Uzbekistan 1-2 trong trận chung kết tại Thường Châu.

U23 Việt Nam gặp Uzbekistan lúc 12 giờ ngày 22/9

Trận đấu cuối bảng C giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan diễn ra lúc 12 giờ ngày 22/9 tại sân Nagoya City Mizuho, Nhật Bản. Đây là trận đấu quyết định vị trí của Việt Nam tại vòng bảng ASIAD 2026.

Sau hai lượt trận, Việt Nam có 4 điểm, trong khi Uzbekistan đã có 6 điểm và sớm giành quyền vào tứ kết. Nếu hòa Uzbekistan, Việt Nam sẽ chắc chắn đứng thứ hai bảng C và giành vé vào tứ kết. Nếu thắng, Việt Nam sẽ vươn lên dẫn đầu bảng. Trường hợp thua, cơ hội đi tiếp sẽ phụ thuộc vào kết quả trận đấu cùng giờ giữa Kuwait và Philippines.

Từ những lần dừng bước ở vòng bảng đến cột mốc bán kết năm 2018, bóng đá Việt Nam đã từng bước tạo dấu ấn tại ASIAD. Tám năm sau, ASIAD 2026 mở ra một chương mới, nơi U23 Việt Nam tiếp tục viết tiếp hành trình chinh phục sân chơi châu lục.