Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex (PGCC), doanh nghiệp do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) sở hữu 100% vốn điều lệ, vừa công bố kết quả giao dịch cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex (PITCO, HoSE: PIT).

Theo báo cáo ngày 19/11, PGCC không bán được cổ phiếu nào trong tổng số hơn 4,91 triệu cổ phiếu PIT đăng ký chuyển nhượng, tương đương 32,31% vốn điều lệ. Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 20/10 đến ngày 18/11/2026.

Sau 7 lần thực hiện thoái vốn, Petrolimex vẫn chưa thể rút khỏi PITCO (Ảnh minh họa).

Tại báo cáo kết quả giao dịch, PGCC cho biết nguyên nhân không hoàn tất giao dịch là không có nhà đầu tư mua cổ phiếu thông qua hệ thống của Sở Giao dịch chứng khoán.

Đây đã là lần thứ 6 PGCC không bán được cổ phiếu PIT nào trong các đợt đăng ký thoái toàn bộ vốn kể từ năm 2023.

Cụ thể, trong năm 2023, PGCC có 4 lần đăng ký bán toàn bộ khoảng 8 triệu cổ phiếu PIT, tương đương 52,67% vốn điều lệ. Các đợt giao dịch lần lượt diễn ra từ ngày 25/8 đến 22/9, ngày 2/10 đến 31/10, ngày 8/11 đến 7/12 và ngày 18/12 đến 29/12.

Tuy nhiên, cả 4 lần đăng ký đều không bán được cổ phiếu nào. Trong các báo cáo kết quả giao dịch, PGCC giải thích nguyên nhân là điều kiện thị trường không thuận lợi, giá cổ phiếu không đạt kỳ vọng.

Bước sang năm 2026, PGCC tiếp tục tìm cách thoái vốn. Trong đợt đăng ký từ ngày 29/7 đến ngày 27/8, doanh nghiệp một lần nữa không bán được cổ phiếu nào trong tổng số hơn 8 triệu cổ phiếu đăng ký chuyển nhượng.

Và phải đến đợt giao dịch từ ngày 4/9 đến ngày 2/10, kế hoạch thoái vốn mới ghi nhận kết quả khi PGCC bán thành công 3,09 triệu cổ phiếu PIT. Qua đó, tỷ lệ sở hữu tại PITCO giảm từ 52,67% xuống còn 32,31%.

Đợt thoái vốn bất thành mới nhất diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu PIT vừa trải qua chuỗi biến động mạnh trên thị trường chứng khoán. Từ ngày 4/11 đến ngày 10/11, PIT tăng trần 5 phiên liên tiếp, đưa thị giá từ 6.750 đồng/cổ phiếu ngày 3/11 lên 9.440 đồng/cổ phiếu, tăng gần 40%. Đà tăng tiếp tục nối dài sang phiên 11/11, khi PIT có thời điểm chạm giá trần 10.100 đồng/cổ phiếu, trước khi đóng cửa ở mức 10.000 đồng/cổ phiếu.

Chuỗi tăng này khiến PITCO phải có văn bản giải trình theo yêu cầu của HoSE. Trong công văn ngày 11/11, doanh nghiệp cho biết diễn biến tăng giá xuất phát từ cung cầu trên thị trường, đồng thời khẳng định không có bất kỳ tác động nào đến giao dịch cổ phiếu PIT.

Diễn biến giá cổ phiếu PIT trong tháng 11/2026 (Ảnh chụp màn hình).

Ngay sau đó, cổ phiếu PIT bất ngờ đảo chiều giảm sàn 3 phiên liên tiếp vào các ngày 12/11, 13/11 và 16/11. Kết thúc phiên 16/11, thị giá giảm còn 8.050 đồng/cổ phiếu, tương đương mức giảm 20% chỉ sau 3 phiên.

Đến phiên 17/11, cổ phiếu này phục hồi lên 8.610 đồng/cổ phiếu, trước khi gần như đi ngang trong những phiên còn lại. Kết thúc phiên 20/11, PIT đóng cửa tại 8.600 đồng/cổ phiếu.

Dù thị giá biến động mạnh, thanh khoản PIT lại khá hạn chế. Điển hình là trong 5 phiên tăng trần từ ngày 4/11 đến ngày 10/11, tổng khối lượng khớp lệnh chỉ đạt 26.400 cổ phiếu. Phiên 11/11, thanh khoản tăng lên 49.900 cổ phiếu. Sau khi PIT đảo chiều, thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức thấp.

Ở hoạt động kinh doanh, PITCO vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn. Lũy kế 9 tháng đầu năm, PITCO đạt doanh thu thuần khoảng 344 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ. Sau khi khấu trừ các khoản chi phí và thuế thu nhập, PITCO báo lỗ sau thuế gần 23 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ lỗ 133 triệu đồng.

Kết quả này đưa lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của doanh nghiệp đến cuối tháng 9 lên mức âm hơn 52 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản PITCO giảm 22% so với đầu năm, còn khoảng 248 tỷ đồng, chủ yếu do hàng tồn kho và các khoản phải thu giảm. Lượng tiền và đầu tư chứng khoán tăng nhẹ lên 16 tỷ đồng.

Về phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp còn khoảng 161 tỷ đồng, trong đó hơn 86% là dư nợ vay ngắn hạn.