7 kiểu ghế sofa tưởng đẹp, tiện nghi nhưng dễ khiến gia chủ hối hận khi sử dụng

Sofa có hình dáng quá phức tạp

Những mẫu ghế sofa với đường nét độc đáo, hình khối khác lạ thường dễ thu hút ánh nhìn ngay từ lần đầu tiên. Chúng có thể tạo điểm nhấn cho phòng khách, nhất là những không gian theo đuổi phong cách hiện đại, cá tính.

Tuy nhiên, thiết kế quá khác biệt đôi khi lại không đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày. Khi nhìn lâu, kiểu dáng cầu kỳ có thể gây cảm giác rối mắt, trong khi cấu trúc thiếu tiện dụng khiến việc ngồi nghỉ không thoải mái. Một số mẫu còn chiếm nhiều diện tích, khó kết hợp hài hòa với những món nội thất sẵn có.

Vì vậy, thay vì chỉ chọn sofa vì vẻ ngoài độc đáo, bạn nên ưu tiên kiểu dáng phù hợp diện tích phòng khách, dễ bố trí và thuận tiện khi sử dụng.

Thiết kế ghế sofa quá khác biệt đôi khi khó đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày

Sofa không thể tháo rời để vệ sinh

Sau một thời gian sử dụng, sofa khó tránh khỏi bụi bẩn, vụn thức ăn hay những vết nước do sinh hoạt hằng ngày. Với các mẫu có vỏ bọc không thể tháo rời, việc làm sạch trở nên phức tạp hơn, đặc biệt khi vết bẩn bám sâu vào chất liệu.

Gia chủ có thể phải thuê dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp, phát sinh thêm chi phí mà chưa chắc khôi phục được vẻ ngoài như ban đầu. Bởi vậy, khi mua sofa, bạn nên tìm hiểu khả năng tháo giặt vỏ bọc, cách vệ sinh và yêu cầu bảo dưỡng của từng chất liệu. Đây là yếu tố quan trọng nếu gia đình thường xuyên ăn uống tại phòng khách hoặc có trẻ nhỏ.

Sofa tích hợp quá nhiều chức năng

Sofa massage, sofa có chức năng sưởi ấm hay các tiện ích đi kèm có thể tạo cảm giác hiện đại, tiện nghi. Tuy nhiên, càng nhiều bộ phận kỹ thuật, sản phẩm càng có thêm những chi tiết cần bảo trì và có nguy cơ phát sinh lỗi sau thời gian dài sử dụng.

Khi chức năng bổ sung gặp trục trặc, việc sửa chữa có thể phức tạp và tốn kém. Nếu gia đình ít khi sử dụng các tiện ích này, khoản đầu tư ban đầu có thể không thực sự cần thiết.

Một chiếc sofa có thiết kế đơn giản, kết cấu chắc chắn và đáp ứng tốt nhu cầu nghỉ ngơi thường là lựa chọn đáng cân nhắc hơn. Hãy xác định rõ những tính năng mình thực sự cần trước khi quyết định mua.

Sofa có phần tựa lưng quá thấp

Sofa tựa lưng thấp mang vẻ tối giản, thanh thoát và có thể khiến căn phòng trông thoáng hơn. Dù vậy, thiết kế này không phải lúc nào cũng phù hợp với người thường xuyên ngồi lâu để đọc sách, xem tivi hay trò chuyện.

Nếu phần tựa không nâng đỡ tốt vùng lưng và vai, người ngồi có thể phải điều chỉnh tư thế liên tục, dễ cảm thấy mỏi cổ hoặc khó chịu. Khi chọn mua, bạn nên ngồi thử để kiểm tra độ cao tựa lưng, độ sâu mặt ghế và khả năng nâng đỡ cơ thể. Một chiếc sofa phù hợp cần đem lại cảm giác thoải mái với tư thế ngồi tự nhiên, thay vì chỉ đẹp khi nhìn từ bên ngoài.

Sofa quá mềm, dễ mất phom

Cảm giác lún sâu khi ngồi có thể khiến ghế sofa mềm trở nên hấp dẫn. Tuy nhiên, nếu đệm quá mềm hoặc không đủ khả năng nâng đỡ, người dùng có thể khó đứng dậy và cảm thấy thiếu thoải mái khi ngồi lâu.

Ngoài ra, chất lượng vật liệu đệm cũng ảnh hưởng đến độ bền. Nếu đệm nhanh xẹp, bề mặt ghế có thể mất phom, xuất hiện những vùng lún không đều và làm giảm tính thẩm mỹ.

Thay vì chỉ dựa vào cảm giác mềm mại ban đầu, bạn nên ngồi thử trong vài phút, kiểm tra độ đàn hồi và tìm hiểu chất liệu đệm. Sofa tốt cần cân bằng giữa sự êm ái, khả năng nâng đỡ và độ bền theo thời gian.

Sofa quá mềm sẽ dễ mất phom sau một thời gian sử dụng

Sofa bọc da nhân tạo kém chất lượng

Sofa da nhân tạo thường có mức giá dễ tiếp cận và vẻ ngoài tương đối giống da thật. Tuy nhiên, độ bền và khả năng vệ sinh phụ thuộc nhiều vào chất liệu, lớp phủ bề mặt cũng như chất lượng gia công.

Một số sản phẩm kém chất lượng có thể bong tróc, phai màu sau thời gian sử dụng. Khi làm sạch bằng chất tẩy rửa không phù hợp, bề mặt càng dễ bị hư hại. Lớp màu cũng có nguy cơ lem sang quần áo nếu chất liệu không bảo đảm.

Nếu chọn sofa da nhân tạo, bạn nên hỏi rõ về loại vật liệu, hướng dẫn vệ sinh và chính sách bảo hành. Không nên chỉ nhìn vào vẻ ngoài hoặc mức giá rẻ để quyết định.

Sofa có chân quá thấp, sát sàn

Sofa đặt sát sàn có thể tạo cảm giác hiện đại, gọn gàng, nhưng lại khiến việc vệ sinh bên dưới trở nên khó khăn. Bụi, tóc và vụn thức ăn dễ tích tụ ở khu vực khuất, trong khi gia chủ phải kéo ghế ra mới có thể làm sạch kỹ.

Để hạn chế bất tiện này, bạn nên chọn sofa có khoảng hở dưới gầm đủ rộng để chổi, cây lau nhà hoặc robot hút bụi tiếp cận. Trước khi mua, hãy kiểm tra chiều cao gầm ghế và đối chiếu với thiết bị vệ sinh đang sử dụng tại nhà.