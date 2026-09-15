7 khoản thu trong trường công ở TP.HCM

Học sinh trường Tiểu học Đặng Trần Côn (phường Vĩnh Hội, TP.HCM). Ảnh: Hoài Bảo.

UBND TP.HCM vừa ban hành danh mục các khoản thu và mức thu đối với dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục và đào tạo trong trường công lập năm học 2026-2027.

Danh mục các khoản thu áp dụng cho 2 nhóm học sinh, gồm các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường (nhóm 1) và các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã, đặc khu (nhóm 2).

Sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM hiện có 113 phường, 54 xã và một đặc khu Côn Đảo.

Bảy khoản thu chính phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo của cơ sở giáo dục gồm: Dịch vụ ăn uống bán trú, nội trú; dịch vụ đưa đón người học; dịch vụ công nghệ, học tập số; dịch vụ tổ chức hoạt động ngoại khóa, kỹ năng sống; dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em, học sinh ngoài giờ (không bao gồm tiền ăn); dịch vụ tổ chức học bơi an toàn, phòng chống đuối nước; dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục khác đáp ứng nhu cầu hoạt động của cơ sở giáo dục.

Danh mục các khoản thu và mức trần áp dụng với từng nhóm cụ thể như sau:

Lưu ý, danh mục các khoản thu và mức thu nêu trên áp dụng với các cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên; đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên; tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư có mức thu tối đa bằng 2 lần mức thu nói trên.

Theo UBND TP.HCM, các khoản thu trên được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, có sự đồng thuận của cha mẹ học sinh, người học; lấy thu bù chi và không được vượt quá mức trần quy định.

Cơ sở giáo dục có trách nhiệm xây dựng dự toán chi tiết cho từng nội dung thu, bảo đảm nguyên tắc tính đúng, tính đủ các chi phí hợp lý và phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường, nhu cầu của người học.

Khi thực hiện các khoản thu đối với những nội dung đã được ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ hoặc đã được bố trí từ nguồn kinh phí khác, mức thu phải được giảm trừ sau khi tính toán số kinh phí đã được bố trí trong dự toán của đơn vị.

Thời gian thu phải đảm bảo không vượt quá kế hoạch về thời gian năm học do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Cơ sở giáo dục được tự chủ quyết định các khoản chi để cung cấp dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ và phải quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ. Việc sử dụng các khoản thu phải đúng mục đích, bảo đảm tính công khai, minh bạch và thực hiện đầy đủ các chế độ quản lý tài chính theo quy định hiện hành.

Khi kết thúc năm học, nếu các khoản thu dịch vụ có chênh lệch thu lớn hơn chi thì phải hoàn trả cho người học; nếu chênh lệch thu nhỏ hơn chi, cơ sở giáo dục phải tính toán bù đắp khoản thiếu hụt bằng các nguồn kinh phí hợp pháp của đơn vị, không được thu thêm từ người học, ngân sách nhà nước không cấp bù.

Thành phố chỉ đạo UBND các phường, xã, đặc khu triển khai, chỉ đạo và hướng dẫn các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý tại địa phương thực hiện đúng quy định.

Các địa phương kiểm tra, giám sát việc thực hiện; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, chỉ đạo các cơ sở giáo dục công lập khắc phục các vấn đề phát sinh chưa đúng quy định.

Các trường học xây dựng dự toán chi tiết cho từng nội dung thu để xác định mức thu cụ thể, bảo đảm nguyên tắc tính đúng, tính đủ các chi phí hợp lý; tổ chức lấy ý kiến đồng thuận của phụ huynh học sinh trước khi thực hiện các khoản thu.