Ngày 25/11, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội đồng tư vấn khóa X (nhiệm kỳ 2024 - 2029) và ra mắt Hội đồng tư vấn khóa XI (nhiệm kỳ 2026 - 2031).

Bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng hoa chúc mừng 7 Hội đồng Tư vấn nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Hoài Nam

Hội nghị do bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và ông Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đồng chủ trì.

Trong nhiệm kỳ 2024 - 2029, các Hội đồng tư vấn đã chủ động tham gia góp ý xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật, giám sát và phản biện xã hội. Hoạt động của các hội đồng bám sát chương trình công tác của Ban Thường trực, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận trong tình hình mới. Đội ngũ thành viên có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng cho các dự án luật, đề án và văn bản dự thảo. Công tác tổ chức hội nghị giám sát, phản biện được chuẩn bị công phu, bài bản. Ban Chủ nhiệm các hội đồng chủ động điều hành, giữ kết nối thông suốt giữa các thành viên và kịp thời phối hợp xử lý yêu cầu tư vấn.

Nhiều hội đồng đã chủ động nghiên cứu các vấn đề mới phát sinh, nâng cao tính khoa học và thực tiễn trong từng ý kiến phản biện để Ban Thường trực tiếp thu gửi tới Đảng, Nhà nước. Các ban, đơn vị chuyên môn của cơ quan Trung ương Mặt trận cũng phối hợp chặt chẽ, bảo đảm hoạt động tư vấn gắn liền với thực tiễn.

Đặc biệt, các hội đồng đã tích cực tư vấn rà soát, tham vấn thể chế hóa các chỉ đạo của Đảng nêu tại Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Văn kiện Đại hội XIII, Nghị quyết 18-NQ/TW cùng các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị. Quá trình này bám sát Hiến pháp, kế thừa quy định hiện hành, thống nhất tổ chức bộ máy tương ứng với đơn vị hành chính và chính quyền địa phương hai cấp.

Bên cạnh đó, các chuyên gia đã tham gia tư vấn sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 2013; các luật MTTQ Việt Nam, Công đoàn, Thanh niên, Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Tổ chức Quốc hội, Tổ chức Chính phủ, Tổ chức chính quyền địa phương, Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời góp ý dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI.

Tại hội nghị, các đại biểu đề xuất cần xây dựng cơ chế phối hợp chia sẻ thông tin giữa Hội đồng tư vấn Trung ương với địa phương, đồng thời nâng cao khả năng phát hiện những vấn đề đột phá nhằm tham mưu kịp thời cho Ban Thường trực các cấp.

Bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hoài Nam

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga ghi nhận tâm huyết, trí tuệ của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học đã cung cấp các luận cứ khoa học sắc bén phục vụ công tác giám sát, phản biện và tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước.

Bà cho biết hơn 80% ý kiến đóng góp từ các hội đồng đã được cơ quan soạn thảo tiếp thu để hoàn thiện các dự thảo luật, thể hiện rõ nét qua các dự án luật quan trọng vừa được thông qua tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XVI. Mặt trận cũng tăng cường giám sát những vấn đề thiết thân với đời sống dân sinh, đẩy mạnh các chuyên đề khảo sát thực tiễn và nghiên cứu khoa học đạt hiệu quả rõ rệt.

Bước vào nhiệm kỳ XI, bà Hà Thị Nga mong muốn các hội đồng tiếp tục bám sát quy chế hoạt động – bộ quy chế sẽ được rà soát, cập nhật hàng năm theo từng chuyên đề cụ thể để tạo điều kiện làm việc thuận lợi nhất. Ban Thường trực cam kết phát huy tối đa trách nhiệm của các ban tham mưu, bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí và tăng cường kết nối hội đồng Trung ương với địa phương nhằm bổ sung chất liệu thực tiễn phong phú.

"MTTQ Việt Nam có thế mạnh quy tụ đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và người hoạt động thực tiễn. Đây là cơ hội khẳng định vị thế của Mặt trận trong giám sát, phản biện xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và đồng thuận xã hội trong kỷ nguyên phát triển đất nước giàu mạnh, thịnh vượng", bà Nga nhấn mạnh.

Nhân sự 7 Hội đồng tư vấn nhiệm kỳ 2026 - 2031

Cũng tại hội nghị, bà Nông Thị Mai Huyền, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tổ chức, Kiểm tra Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã công bố Quyết định thành lập 7 Hội đồng tư vấn khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Danh sách Chủ nhiệm các Hội đồng tư vấn khóa XI gồm:

Hội đồng tư vấn về Dân chủ và Pháp luật: TS Nguyễn Văn Pha, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.

Hội đồng tư vấn về Kinh tế: PGS.TS Trần Đình Thiên, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam.

Hội đồng tư vấn về Văn hóa - Xã hội: PGS.TS Lê Bá Trình, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Hội đồng tư vấn về Khoa học công nghệ: GS.TS Trần Xuân Tú, Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hội đồng tư vấn về Dân tộc: TS Nguyễn Lâm Thành, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

Hội đồng tư vấn về Tôn giáo: GS.TS Đỗ Quang Hưng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Hội đồng tư vấn về Đối ngoại và Kiều bào: Đại sứ Nguyễn Phương Nga, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.