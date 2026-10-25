7 hoa á hậu, nam vương vừa hoạt động showbiz vừa học thạc sĩ là ai?

Phạm Hồng Thúy Vân sinh năm 1993 tại TPHCM, từng giành ngôi Á hậu 3 Miss International 2015 và Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Nhập học ngành Truyền thông chuyên nghiệp tại Đại học RMIT Việt Nam từ năm 2018, cô nhiều lần tạm gác việc học vì hoạt động nghệ thuật, thi nhan sắc, kết hôn và sinh con, đến năm 2023 mới cầm bằng cử nhân ở tuổi 30.

Tháng 11/2025, á hậu Thuý Vân thi đỗ cao học ngành Văn hóa học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM và đầu năm 2026 chia sẻ hình ảnh những ngày đầu làm học viên. Cô hứa sẽ hoàn thành khóa học trong 2 năm rồi quay lại đúng góc sân trường nơi từng khoe giấy báo nhập học để chụp ảnh cùng tấm bằng thạc sĩ.

Kiều Duy sinh năm 2003, là người đẹp đầu tiên đội vương miện Hoa hậu Quốc gia Việt Nam khi cuộc thi tổ chức mùa đầu tiên vào tháng 12/2024. Chỉ khoảng 6 tháng sau đăng quang, cô hoàn thành chương trình đại học tại Trường Đại học FPT Cần Thơ.

Ngay sau đó, hoa hậu Kiều Duy nhận học bổng thạc sĩ toàn phần từ Viện Quản trị và Công nghệ FSB thuộc Tổ chức Giáo dục FPT. Sau Miss International 2025 tại Nhật Bản, cô vừa theo học thạc sĩ vừa tiếp tục các dự án cộng đồng, đặt mục tiêu tốt nghiệp vào năm 2027. Cô cho biết danh hiệu hoa hậu mở ra nhiều cơ hội học tập trong và ngoài nước, đồng thời giúp cô tự chủ tài chính, chăm lo được cho gia đình.

Phan Phương Oanh sinh năm 2003 tại Hà Nội, đăng quang Miss World Vietnam 2025. Cô tốt nghiệp ngành Kinh doanh quốc tế, chương trình chất lượng cao của Đại học Kinh tế Quốc dân với điểm trung bình 3,63/4, sở hữu IELTS 7.5 và tiếng Trung HSK 3.

Từ năm nhất đại học, Phương Oanh dạy kèm tiếng Anh, Toán, làm người mẫu và dạy trình diễn cho trẻ em, thu nhập từ khoảng 5 triệu đồng tăng lên hàng chục triệu đồng mỗi tháng. Sau đăng quang, hoa hậu tiếp tục theo học thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân.

Đỗ Thị Phương Thanh cùng Kiều Duy đứng ở top 2 đêm chung kết Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 và nhận danh hiệu Á hậu 1. Tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Phương Thanh hiện là học viên cao học chuyên ngành Nghệ thuật sân khấu, đồng thời làm trợ giảng tại Khoa Sân khấu của chính ngôi trường này.

Nói về nghề dạy học, á hậu nhận xét: “Nghề giảng viên không phải là nghề giàu tiền nhưng là nghề giàu ý nghĩa”. Việc học không tách cô khỏi sân khấu, năm 2025 Phương Thanh đảm nhận cùng lúc 2 vai chính trong vở "Hoàng hôn rực nắng" tại một liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc. Cuối năm đó, ở tuổi 25, cô chạm ngõ điện ảnh với vai thứ chính trong phim "Chuyện tình Khau Vai".

Võ Đoàn Bảo Hà sinh năm 2002, từng lọt top 25 Hoa hậu Việt Nam 2024 và top 10 Miss World Vietnam 2025 trước khi giành ngôi Á hậu 2 Miss Grand Vietnam 2026. Tối 31/7 tại TPHCM, cô xếp sau Emoura Phạm và Ngô Bảo Ngọc, đồng thời nhận giải 'Thí sinh có trang phục dạ hội đẹp nhất'.

Chỉ vài ngày trước đêm chung kết, Bảo Hà vừa nhận tin trúng tuyển chương trình thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM), nơi cô tốt nghiệp chuyên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng.

Lê Phan Hạnh Nguyên sinh năm 1997, quê Đồng Tháp, là Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2024. Từ năm 16 tuổi, cô đã tự kiếm tiền bằng việc bán trái cây trồng trong vườn nhà, sau đó mở rộng sang bán hàng trực tuyến để trang trải chi phí sinh hoạt.

Tốt nghiệp ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành tại Đại học Hoa Sen, á hậu theo học thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM. Chia sẻ với VietNamNet, Hạnh Nguyên nói đang trong quá trình làm đề án.

Phạm Tuấn Ngọc sinh năm 1999 tại Hải Phòng, đăng quang Nam vương Thế giới Việt Nam 2024 rồi giành Á vương 1 Mr World 2024, thành tích cao nhất của Việt Nam tại cuộc thi này. Anh tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh tại Đại học Kinh tế Quốc dân, từng 2 lần đoạt danh hiệu nam vương cấp trường và được vinh danh là 1 trong 10 sinh viên tiêu biểu của trường năm 2019.

Ngay sau Mr World, Tuấn Ngọc theo học thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Công nghệ TPHCM. Song song việc học, nam vương làm người mẫu, đại sứ hình ảnh các cuộc thi sinh viên và thử sức trong lĩnh vực điện ảnh.

Á hậu Thúy Vân nhập học thạc sĩ:

Minh Phi

Ảnh: Tư liệu, video: T.V