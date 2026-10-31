7 đối tượng gây ra 10 vụ trộm cắp tài sản liên tỉnh

Trước đó, ngày 13/10, Công an xã Vạn An nhận được phản ánh từ Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Quy Chính (thuộc xóm Trung Chính, xã Vạn An) về việc, nhà thờ bị kẻ gian đột nhập, cạy két sắt và lấy trộm khoảng 20 triệu đồng tiền công đức.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Vạn An triển khai lực lượng tiến hành rà soát hệ thống camera an ninh tại khu vực xảy ra vụ việc và các tuyến đường liên quan, xác minh thu thập tài liệu, chứng cứ, sàng lọc đối tượng nghi vấn để điều tra truy bắt.

Nhóm đối tượng gây ra 10 vụ trộm cắp tài sản bị Công an bắt giữ

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 15/10, Công an xã Vạn An đã làm rõ 7 nghi phạm liên quan đến vụ việc gồm: Võ Khánh Huy (SN 2008, trú xã Quảng Châu, tỉnh Nghệ An), Nguyễn Ngọc Tới (SN 2004, trú phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An), P.T.S. (SN 2009, trú xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An), N.N.D. (SN 2009, trú xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An), P.A.M. (SN 2010, trú xã Nam Đàn, tỉnh Nghệ An), Trần Hoàng Thương (SN 2007, trú xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Đại Nghĩa (SN 2008, trú phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh).

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai từ ngày 06/10 đến 13/10 đã thực hiện liên tiếp 3 vụ trộm cắp tài sản tại Giáo xứ Quy Chính.

Đấu tranh mở rộng, Công an xã Vạn An làm rõ thêm, trước đó, nhóm đối tượng này còn thực hiện 4 vụ trộm tiền công đức và 3 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Khánh Huy, Nguyễn Ngọc Tới, Trần Hoàng Thương, P.T.S, P.A.M về tội "Trộm cắp tài sản"; thông báo Công an địa phương ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Đại Nghĩa, N.N.D. về hành vi trên.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.