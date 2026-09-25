7 đội tranh tài tại Vòng chung kết toàn quốc Cuộc thi hùng biện tiếng Việt dành cho người nước ngoài

Các đội tranh tài tại Vòng chung kết sáng 25/9. Ảnh: KHÁNH LINH

Vòng chung kết có 7 đội thi với các thí sinh đến từ Lào, Trung Quốc, Nhật Bản và Campuchia, hiện học tập tại các cơ sở giáo dục đại học gồm: Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng); Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Quảng Bình (tỉnh Quảng Trị), Trường Cao đẳng Huế và Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế).

Các đội trải qua hai phần thi gồm năng lực tiếng Việt và hùng biện. Ở phần thi năng lực tiếng Việt, các đội trả lời các câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm, chính tả, thành ngữ, tục ngữ, nghe hiểu, đọc hiểu và sử dụng tiếng Việt trong các tình huống giao tiếp; kiểm tra kiến thức về văn hóa Việt Nam như lịch sử, địa lý, phong tục, tập quán, lễ hội, ẩm thực, nghệ thuật và danh lam thắng cảnh.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho 7 đội tham dự Vòng chung kết Cuộc thi hùng biện tiếng Việt toàn quốc dành cho người nước ngoài - Đà Nẵng 2026. Ảnh: KHÁNH LINH

Ở phần thi hùng biện, các đội trình bày bài thuyết trình bằng tiếng Việt theo chủ đề do Ban tổ chức cung cấp. Sau phần trình bày, thí sinh trả lời câu hỏi phản biện của Ban giám khảo nhằm thể hiện khả năng lập luận, tư duy logic, ứng biến và mức độ hiểu biết về chủ đề.

Kết quả, Ban tổ chức trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 3 giải Khuyến khích. Ngoài ra, trao 2 giải phụ gồm “Đội thi thuyết trình ấn tượng nhất” và “Đội thi Vòng sơ khảo ấn tượng nhất”.