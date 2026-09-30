7 điều các bà vợ nên làm để chồng ngày càng yêu chiều hơn

Sai lầm dại dột của đàn bà là chinh phục đàn ông theo khía cạnh "sở hữu tinh thần", bắt các ông chồng khi đã có gia đình phải luôn chung thủy với vợ ngay cả trong suy nghĩ, phải luôn cung phụng, yêu chiều vợ mà không biết rằng đàn ông giống như vận động viên leo núi, sau khi chinh phục được đỉnh cao này là họ lại muốn chinh phục đỉnh cao khác. Vì vậy, để giữ được người đàn ông ở bên cạnh mình, phụ nữ cần phải biết những điều sau:

1. Tôn trọng chồng

Điều đàn ông sợ nhất chính là không được tôn trọng. Họ muốn được người phụ nữ của mình coi họ là nhất, là sự ngưỡng mộ, là sự nể trọng. Vì vậy, ngoài sự tôn trọng chồng, ngợi khen chồng trước đám đông, người vợ khôn ngoan không bao giờ bóc mẽ chồng trước các bữa tiệc gia đình hay giữa đám bạn bè, đồng nghiệp.

Các bà vợ cũng đừng dại gì mà so sánh chồng mình với chồng người khác. Trong tình yêu, ai cũng đều mong muốn mình là một, là riêng, là thứ nhất. Đối với những người có thiên tính sở hữu và độc chiếm cao như đàn ông thì họ lại càng muốn mình trở thành người quan trọng nhất trong lòng người vợ của mình. Do đó các bà vợ hãy luôn đặt chồng lên vị trí hàng đầu và dành cho anh ấy tình yêu lớn nhất. Việc bạn lấy chồng bạn đem đi so sánh với người khác chính là việc bạn động chạm tới cái tôi, cái sĩ diện của anh ấy.

2. Không kiểm soát chồng quá đà

Không kiểm soát chồng quá đà. Nếu chồng bạn luôn phải nghe những câu hỏi như: Anh đang làm gì? Anh đang ở đâu, đang đi với ai?...những câu hỏi như vậy sẽ khiến cho anh ấy vô cùng bực mình và khó chịu, điều đó giống như là sự kiểm soát, họ cảm giác rằng bạn không tin tưởng họ. Hãy học cách tin tưởng chồng và để cho anh ấy có những khoảng không gian riêng tư.

3. Dịu dàng

Tại sao khi thấy đàn bà xách vật nặng, đàn ông thường xách giúp. Tại sao khi thấy phụ nữ gặp khó khăn, cánh mày râu thường hay giúp đỡ? Đó là bản năng che chở của giống đực. Bằng sự dịu dàng, đàn bà có thể kích thích các bản năng kia trỗi dậy.

Khi đàn bà tỏ ra cứng cỏi, đanh đá là họ đang tự tước bỏ sức mạnh của mình.

Khi đàn bà tỏ ra cứng cỏi, đanh đá là họ đang tự tước bỏ sức mạnh của mình. Ảnh MH

4. Nghe nhiều nói ít

Nếu người vợ biết rằng nghe tốt hơn nói thì họ sẽ bớt nói đi. Vì nói nhiều nên đàn bà nghe rất ít. Nhiều người đàn ông khi chỉ im lặng nghe vợ nói, nghe vợ cằn nhằn, nghe vợ "đổ oan" mà không cãi, không biện hộ cho mình không phải vì anh ấy thấy sai, mà anh ấy đã chán và không còn muốn tranh luận với vợ nữa. Lúc này, tình cảm của anh ấy dành cho vợ đã vơi đi ít nhiều.

5. Tôn trọng bạn của chồng

Nếu người vợ ngẫm thật kỹ câu: "Giàu vì bạn, sang vì vợ" thì họ sẽ biết quý bạn của chồng. Đàn ông không làm ăn với vợ mà làm ăn với bạn, nhưng các bà vợ có thể làm cho việc làm ăn của chồng được tốt hơn.

Nếu người vợ hiểu rằng làm cho chồng yêu thương mình tốt hơn là khiến cho chồng sợ mình thì họ sẽ bớt quá quắt đi. Một khi đàn ông ra khỏi nhà rồi không muốn trở về nữa thì đó không chỉ có lỗi của riêng người đàn ông.

6. Yêu thương anh em nhà chồng

Nếu người vợ hiểu rằng đàn ông rất tôn trọng quan hệ huyết thống thì họ khắc biết cách ứng xử với gia đình nhà chồng. Các bà vợ nên ngẫm kỹ các câu truyền miệng trong dân gian để hiều rằng với đàn ông, quan hệ huyết thống cực kỳ quan trọng: "Chó dữ mất láng giềng, vợ dữ mất anh em", "một giọt máu đào hơn ao nước lã" "Anh em như thủ túc, vợ chồng như y phục"…

7. Biết đổi mới và chủ động chuyện ân ái

Một cuộc hôn nhân viên mãn không thể thiếu đời sống tình dục hòa hợp. Muốn như vậy, người đàn ông không thể một mình thực hiện nó. Việc cả hai cùng hào hứng, cùng thích thú với "chuyện ấy" sẽ làm cho ngọn lửa hôn nhân trong gia đình bạn không bao giờ tắt.