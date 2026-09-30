7 địa bàn trọng điểm mở rộng không gian du lịch phía Nam Đà Nẵng

Làng bích họa Tam Thanh-một trong những điểm đến khu vực phía Nam Đà Nẵng

Theo Kế hoạch vừa được UBND thành phố ban hành, Tam Kỳ, Bàn Thạch, Quảng Phú, Hương Trà, Tam Xuân, Tam Hải và Phú Ninh được xác định là 7 địa bàn trọng điểm để tập trung nguồn lực, phát triển sản phẩm và tăng cường liên kết điểm đến.

Thay vì khai thác từng điểm riêng lẻ, định hướng mới đặt các không gian văn hóa, lịch sử, sông nước, biển - đảo và sinh thái trong những chuỗi trải nghiệm có khả năng bổ trợ cho nhau, tạo thêm lý do để du khách ở lại lâu hơn và khám phá sâu hơn khu vực phía Nam thành phố.

Từ sông Đầm ra biển Tam Thanh, Tam Tiến

Không gian phía Nam Đà Nẵng có một lợi thế khá rõ: trong khoảng cách kết nối tương đối gần là nhiều lớp tài nguyên khác nhau, từ di tích lịch sử, làng quê, sông hồ đến biển, đảo và đời sống cộng đồng ven biển.

Trong đó, đô thị Tam Kỳ - Bàn Thạch - Hương Trà - Quảng Phú được xác định là lõi phát triển du lịch gắn với thương mại, dịch vụ, giáo dục và kinh tế đêm; từ đây tăng cường kết nối với Phú Ninh, Tam Xuân, Tam Hải và các địa bàn lân cận.

Quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng

Ở trục văn hóa - lịch sử - sông nước, các điểm như Địa đạo Kỳ Anh, Quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng, Tháp Chiên Đàn, Khổng Miếu và Bãi sậy sông Đầm được đặt trong một chuỗi trải nghiệm thay vì khai thác rời rạc. Du khách có thể tìm hiểu lịch sử, văn hóa, tham gia các hoạt động giáo dục truyền thống, trải nghiệm sông nước, chèo thuyền, ngắm cảnh, quan sát chim và tiếp cận đời sống cộng đồng ven sông.

Một hướng đáng chú ý là tiếp tục cụ thể hóa du lịch đường thủy trên không gian sông Tam Kỳ - Bàn Thạch - sông Đầm - Hương Trà. Hai bến dự kiến tại khu vực Bãi sậy sông Đầm, gồm khu vực phố Vĩnh Bình (phường Bàn Thạch) và phường Quảng Phú, được ưu tiên khai thác, gắn hành trình trên sông với cảnh quan, làng chài, ẩm thực và các trải nghiệm trên mặt nước.

Đi về phía biển, Tam Thanh, Tam Tiến và Tam Hải tạo thành trục biển - đảo - cộng đồng - nghệ thuật. Làng bích họa Tam Thanh tiếp tục được định hướng như một điểm nhấn của nghệ thuật cộng đồng; trong khi cảnh quan biển, văn hóa làng chài, lễ hội cầu ngư và nghề biển truyền thống trở thành chất liệu để phát triển các trải nghiệm bản địa.

Những sản phẩm như “Bình minh chợ cá”, “Một ngày làm ngư dân”, trải nghiệm nghệ thuật tại Làng bích họa Tam Thanh, thể thao và vui chơi giải trí biển, ẩm thực, chợ đêm... được đặt trong tuyến kết nối Tam Thanh - Tam Tiến - Tam Hải, qua đó từng bước tạo một chuỗi trải nghiệm biển - đảo và văn hóa làng chài có dấu ấn riêng.

Bình minh ở các bãi biển

Trong khi đó, Hồ Phú Ninh được xác định là hạt nhân của nhóm sản phẩm sinh thái - nghỉ dưỡng - cộng đồng - nông nghiệp, kết nối với làng sinh thái Hương Trà, làng Cà Ban và các không gian nông nghiệp, cộng đồng lân cận.

Hướng khai thác đặt vào nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, farmstay, trekking, cắm trại, dã ngoại, trải nghiệm nông nghiệp, văn hóa và ẩm thực bản địa; đồng thời kết nối với Làng cổ Lộc Yên để mở rộng chuỗi trải nghiệm.

Mỗi địa bàn một sản phẩm đặc trưng

Điểm đáng chú ý của kế hoạch là các mục tiêu được lượng hóa khá rõ đến năm 2030. Thành phố phấn đấu đưa vào khai thác, đón khách chính thức ít nhất 7 điểm du lịch tại 7 địa bàn trọng điểm, mỗi địa bàn có ít nhất một sản phẩm du lịch đặc trưng, phù hợp với lợi thế riêng. Các sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương cũng được gắn với trải nghiệm, tham quan, mua sắm và quà tặng du lịch.

Đón bình minh trên bãi biển Tam Thanh

Từ nay đến năm 2030, khu vực dự kiến xây dựng và đưa vào khai thác 12 - 15 chương trình du lịch mới. Riêng giai đoạn 2026 - 2027 tập trung khảo sát, xây dựng và đưa vào khai thác khoảng 5 - 7 chương trình; giai đoạn 2028 - 2030 tiếp tục hoàn thiện và mở rộng theo nhu cầu thị trường. Song song đó là định hướng phát triển khoảng 20 - 30 cơ sở lưu trú du lịch cộng đồng, homestay, farmstay và các mô hình lưu trú gắn với nông nghiệp, sinh thái.

Hạ tầng thiết yếu tại các điểm trọng điểm sẽ tập trung vào ít nhất ba nhóm gồm giao thông kết nối, bãi đỗ xe và nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn. Mục tiêu đặt ra là 100% điểm du lịch có hệ thống thu gom, phân loại rác, thùng rác công cộng và giải pháp bảo vệ môi trường; 100% có biển chỉ dẫn đồng bộ.

Ở góc độ trải nghiệm, kế hoạch phấn đấu tỷ lệ khách hài lòng đạt từ 85%, khách quay lại từ 30% trở lên. Lượng khách đến khu vực phía Nam đến năm 2030 ước đạt khoảng 1,5 - 2,0 triệu lượt, tốc độ tăng trưởng bình quân 18 - 20%/năm, đồng thời hướng tới việc khách lưu trú ít nhất 1 - 2 đêm.

Vẻ đẹp vùng sông nước

Du lịch sự kiện cũng được xem là một phần của trải nghiệm điểm đến. Bên cạnh các lễ hội, giải thể thao quy mô thành phố, kế hoạch định hướng tổ chức thường niên và hình thành ít nhất 5 sự kiện văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ du lịch, gắn với những không gian như Địa đạo Kỳ Anh - Bãi sậy sông Đầm, biển Tam Thanh, Hương Trà, hồ Phú Ninh, chợ cá Tam Tiến và Tam Hải.

Địa đạo Kỳ Anh. Ảnh: TL

Các không gian kinh tế đêm cũng được tính đến với chợ đêm, phố đi bộ, ẩm thực, mua sắm sản phẩm OCOP, nghệ thuật, vui chơi giải trí, thể thao biển, camping/glamping và trải nghiệm văn hóa làng chài tại Tam Kỳ, Quảng Phú, Bàn Thạch, Hương Trà cũng như vùng ven biển Tam Thanh, Tam Tiến, Tam Hải. Mục tiêu là tạo thêm trải nghiệm vào buổi tối, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Kết nối điểm đến bằng trải nghiệm và công nghệ

Một điểm xuyên suốt kế hoạch là không tách phát triển du lịch khỏi đời sống cư dân. Thành phố định hướng lấy cộng đồng làm trung tâm, để người dân tham gia tổ chức hoạt động, cung cấp sản phẩm, dịch vụ và trực tiếp hưởng lợi từ du lịch; đồng thời gắn khai thác điểm đến với bảo tồn di sản, làng nghề, cảnh quan và môi trường.

Mô hình “Trạm nghe chim kể chuyện” khu vực Sông Đầm, thông qua việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) người dân, du khách có thể tiếp cận những hình ảnh sinh động về các loài chim

Nguồn nhân lực vì thế được đặt song song với đầu tư sản phẩm. Đến năm 2030, kế hoạch phấn đấu 100% chủ cơ sở du lịch cộng đồng được đào tạo, tập huấn về quản lý du lịch, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, văn minh thương mại và tư duy dịch vụ; 100% lao động tham gia du lịch cộng đồng được bồi dưỡng kỹ năng phục vụ, thuyết minh và giao tiếp ngoại ngữ cơ bản. Mỗi điểm du lịch phấn đấu có ít nhất một nhân sự có khả năng giao tiếp cơ bản bằng ngoại ngữ để hỗ trợ khách quốc tế.

Chuyển đổi số cũng được đưa trực tiếp vào trải nghiệm của du khách. Mục tiêu là 100% điểm du lịch trọng điểm có wifi, mã QR cung cấp thông tin tối thiểu bằng tiếng Việt và tiếng Anh; xây dựng bản đồ số du lịch toàn khu vực và hướng tới 100% cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt.

Tháp Chiên Đàn - một điểm đến văn hóa, lịch sử trên địa bàn phía Nam Đà Nẵng

Xa hơn, thông tin điểm đến sẽ từng bước được số hóa; mã QR, thuyết minh tự động bằng tiếng Việt, Anh, Hàn, Nhật, Trung, vé điện tử, đặt dịch vụ trực tuyến cùng các nền tảng số được định hướng đưa vào sử dụng.

Kế hoạch cũng đặt vấn đề nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích dữ liệu, hỗ trợ cung cấp thông tin, quảng bá, dự báo nhu cầu và nâng cao trải nghiệm của khách du lịch.

Về thị trường, bên cạnh nguồn khách đang lưu trú tại trung tâm thành phố Đà Nẵng, Hội An và Huế, khu vực phía Nam hướng tới khách gia đình, khách cuối tuần, học sinh - sinh viên, khách MICE và các đoàn chuyên gia.

Với thị trường quốc tế, trọng tâm là những nhóm có nhu cầu trải nghiệm văn hóa bản địa, sinh thái, cộng đồng, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe từ châu Âu (Anh, Pháp, Đức), Úc, Bắc Mỹ; đồng thời tiếp cận có chọn lọc thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản và phân khúc khách du mục kỹ thuật số.

Vẻ đẹp nên thơ của bãi biển Tam Tiến

Lộ trình được chia thành hai chặng. Giai đoạn 2026 - 2027 tập trung khởi động, hoàn thiện sản phẩm trọng điểm, nâng cấp tiện ích thiết yếu, đào tạo cộng đồng, xây dựng công cụ quảng bá và từng bước đưa công nghệ số vào điểm đến; tổ chức thường niên ít nhất 2 - 3 sự kiện văn hóa, du lịch tiêu biểu.

Từ 2028 - 2030, trọng tâm chuyển sang mở rộng và nâng chất sản phẩm, hình thành các tuyến liên kết, phát triển hệ thống lưu trú và tăng cường xúc tiến; tổ chức thường niên từ 3 - 5 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch.