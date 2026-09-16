7 dấu hiệu cảnh báo sốt xuất huyết chuyển nặng sau khi hết sốt

Sốt xuất huyết có thể diễn tiến nhanh và khó lường

Sốt xuất huyết tiếp tục là một trong những bệnh truyền nhiễm đáng lưu ý tại Việt Nam trong năm 2026. Thống kê 8 tháng đầu năm nay, cả nước ghi nhận hơn 78.338 ca mắc sốt xuất huyết Dengue, trong đó có 13 ca tử vong - số ca mắc cao gấp 1,2 lần cùng kỳ năm 2025.

Không chỉ gia tăng về số mắc, sốt xuất huyết Dengue còn là bệnh lý có thể diễn tiến nhanh và khó lường, đặc biệt ở những người có bệnh nền như đái tháo đường, bệnh gan hoặc bệnh thận mạn tính. Tuy nhiên, mức độ nguy hiểm của bệnh vẫn đang bị không ít người đánh giá thấp.

Sốt xuất huyết có thể gặp ở mọi lứa tuổi với các biểu hiện đặc trưng gồm: sốt cao đột ngột, đau nhức cơ, đau xương, đau khớp, mệt mỏi, xuất huyết dưới da hoặc niêm mạc, thậm chí tụt huyết áp và rối loạn đông máu ở các trường hợp nặng. Việc theo dõi sát sao triệu chứng sốt xuất huyết, chăm sóc đúng cách và điều trị kịp thời là yếu tố then chốt giúp kiểm soát bệnh và ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm.

Ảnh minh họa.

Cảnh báo thời điểm nguy hiểm nhất của bệnh

Sốt xuất huyết Dengue lại diễn tiến trái ngược hoàn toàn với cảm nhận thông thường. Theo bác sĩ Nguyễn Thanh Bình, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, khoảng từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 của bệnh sốt xuất huyết, đặc biệt khi người bệnh bắt đầu giảm hoặc hết sốt, một số trường hợp có thể bước vào giai đoạn nguy hiểm.

Lúc này, tình trạng tăng tính thấm thành mạch có thể dẫn đến thoát huyết tương; trường hợp nặng có thể gây giảm thể tích tuần hoàn, tụt huyết áp và sốc. Tiểu cầu cũng có thể giảm và người bệnh có thể xuất hiện các biểu hiện xuất huyết.

Trong khi đó, khi thấy nhiệt độ cơ thể trở về gần bình thường, nhiều người có tâm lý chủ quan, cho rằng bệnh đã khỏi nên lơ là theo dõi. Trên thực tế, đây lại là giai đoạn cần được theo dõi chặt chẽ để kịp thời phát hiện sớm các dấu hiệu cảnh báo.

"Khi bệnh nhân bắt đầu đỡ sốt, thậm chí hết sốt, chưa có nghĩa là đã qua giai đoạn nguy hiểm. Trong những ngày đầu sau khi giảm sốt, bệnh vẫn có thể tiếp tục diễn biến nặng, xuất hiện xuất huyết hoặc trụy mạch do thoát huyết tương. Vì vậy, tuyệt đối không được chủ quan chỉ vì thấy người bệnh đã hết sốt", BS Bình nhấn mạnh.

7 dấu hiệu cảnh báo sốt xuất huyết chuyển nặng

1. Đau bụng nhiều hoặc đau bụng liên tục

Đau bụng nhiều, đặc biệt đau liên tục hoặc đau tăng dần, là một trong những dấu hiệu cảnh báo bệnh có thể chuyển nặng. Khi xuất hiện triệu chứng này, người bệnh cần được đánh giá tại cơ sở y tế.

2. Nôn ói nhiều hoặc nôn dai dẳng

Nôn liên tục, nôn nhiều lần khiến người bệnh khó ăn uống và có thể đi kèm tình trạng mất dịch. Đây là dấu hiệu cần lưu ý, đặc biệt trong giai đoạn bệnh có nguy cơ chuyển nặng.

3. Thở nhanh, khó thở

Người bệnh có biểu hiện thở nhanh hoặc khó thở cần được đưa đi khám sớm. Trong sốt xuất huyết nặng, thoát huyết tương có thể làm giảm thể tích tuần hoàn hoặc gây tích tụ dịch, dẫn đến suy hô hấp.

4. Lừ đừ, mệt nhiều hoặc bứt rứt

Người bệnh trở nên lừ đừ, mệt nhiều, bứt rứt hoặc thay đổi trạng thái tinh thần so với trước đó có thể là dấu hiệu cảnh báo. Đây là biểu hiện cần được theo dõi và đánh giá kịp thời.

5. Chảy máu bất thường

Chảy máu mũi, chảy máu chân răng hoặc các biểu hiện xuất huyết khác có thể xuất hiện trong quá trình mắc bệnh. Đặc biệt, nếu người bệnh nôn ra máu hoặc đi ngoài phân có máu, cần đến cơ sở y tế ngay.

6. Da nhợt, lạnh, yếu nhiều

Da nhợt hoặc lạnh, người bệnh yếu nhiều, cảm giác kiệt sức có thể là biểu hiện của tình trạng tuần hoàn bị ảnh hưởng. Đây là dấu hiệu cần được xử trí y tế kịp thời.

7. Khát nhiều, tiểu ít

Khát nhiều, lượng nước tiểu giảm có thể gợi ý tình trạng mất dịch hoặc giảm tưới máu. Nếu xuất hiện cùng các dấu hiệu cảnh báo khác, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế để đánh giá.

Lưu ý quan trọng khi chăm sóc người bệnh sốt xuất huyết

Ảnh minh họa.

- Người bệnh điều trị sốt xuất huyết tại nhà cần được theo dõi chặt chẽ, tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ. Tuân thủ tái khám đúng lịch để tránh biến chứng đáng tiếc.

- Không tự ý truyền dịch tại nhà vì có thể dẫn đến phù nề, suy hô hấp, đe dọa tính mạng của người bệnh; không cạo gió; không tự ý dùng kháng sinh vì sốt xuất huyết là bệnh do virus, kháng sinh không có tác dụng điều trị

- Không cần kiêng tuyệt đối loại thực phẩm nào, nhưng cũng cần hạn chế các loại thức ăn nhiều dầu mỡ, gây đầy bụng, khó tiêu. Không ăn các loại thực phẩm cay, nóng, không uống nhiều rượu, bia, chất kích thích.

- Tránh thức ăn có màu sẫm như củ dền, tiết canh,... Tuy không ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh nhưng lại khiến bác sĩ hiểu nhầm với triệu chứng của xuất huyết tiêu hóa.

Làm gì để phòng bệnh sốt xuất huyết?

Theo khuyến cáo từ PGS.TS.BS Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhi Đồng 1, để phòng ngừa sốt xuất huyết, người dân nên đậy kín vật chứa nước trong nhà, thường xuyên thay nước bình hoa. Không bỏ rác bừa bãi, phải xử lý thu gom rác phế thải đúng cách; không để muỗi trú ngụ nơi có quần áo đã mặc...để hạn chế muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết.

Bên cạnh đó, mọi người cần phải ngủ màn kể cả ban ngày và thực hiện các biện pháp không để cho muỗi đốt. Mỗi người tự bảo vệ sức khỏe cho chính mình, gia đình mình, góp phần cho cả cộng đồng cùng phòng chống sốt xuất huyết, thông qua hành động thiết thực là thường xuyên diệt muỗi, diệt lăng quăng.

Người dân khi mắc sốt xuất huyết không tự ý dùng thuốc kháng sinh hay truyền dịch khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Đây là sai lầm nghiêm trọng, khiến tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn.

Khi có dấu hiệu sốt xuất sốt xuất huyết, đặc biệt là ở trẻ nhỏ khi có kèm các dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết (chảy máu mũi, chảy máu chân răng, chấm xuất huyết, đau bụng, nôn ói...), cần nên đưa đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.