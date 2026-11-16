7 đại biểu thiếu nhi tham gia phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" lần thứ III - năm 2026

- Sáng 16/11, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Chương trình gặp mặt và tập huấn đại biểu thiếu nhi tham gia phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ III - năm 2026.

Các đại biểu tham dự chương trình

Đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn Lạng Sơn phát biểu tại chương trình

Được biết, tham gia phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ III - năm 2026 (diễn ra tại Hà Nội), tỉnh Lạng Sơn có 7 đại biểu thiếu nhi tiêu biểu, đại diện cho thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh.

Tại chương trình gặp mặt và tập huấn, đại biểu Quốc hội Hứa Đức Việt, Phó Trưởng Ban Công tác Công đoàn, cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chia sẻ những kiến thức cơ bản về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội; cơ cấu tổ chức, nguyên tắc hoạt động và quy trình tổ chức các kỳ họp Quốc hội; vai trò, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội…

Đại biểu Quốc hội Hứa Đức Việt, Phó Trưởng Ban Công tác Công đoàn, cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chia sẻ các nội dung tập huấn

Bên cạnh đó, lãnh đạo Cung Thanh thiếu nhi tỉnh hướng dẫn cho các đại biểu thiếu nhi những kỹ năng cần thiết khi tham dự phiên họp giả định như: kỹ năng thuyết trình, phát biểu ý kiến, thảo luận, tranh luận, đặt câu hỏi, làm việc nhóm và cách bày tỏ quan điểm trước tập thể…

Các đại biểu thiếu nhi tham gia phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ III - năm 2026

Các đại biểu thiếu nhi cũng đã báo cáo những nội dung, chương trình hành động chuẩn bị cho phiên họp giả định, đồng thời chia sẻ nhiều vấn đề liên quan đến quyền và sự phát triển toàn diện của trẻ em.

Đại biểu thiếu nhi phát biểu tại chương trình

Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ III - năm 2026 do Ban Bí thư Trung ương Đoàn chủ trì, phối hợp với Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức, dự kiến diễn ra vào ngày 11 và 12/12 tại Hà Nội. Phiên họp có chủ đề “Xây dựng môi trường số an toàn, thân thiện - Kiến tạo thế hệ công dân tương lai”.

Các đại biểu tặng quà cho các thiếu nhi tham gia phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ III - năm 2026

Thông qua chương trình tập huấn, các đại biểu thiếu nhi đã được gặp gỡ, động viên, định hướng và được trang bị thêm những kiến thức, kỹ năng cần thiết để tự tin tham gia phiên họp toàn quốc. Từ đó, phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và trí tuệ của thiếu nhi xứ Lạng, xứng đáng là những gương mặt tiêu biểu đại diện cho tiếng nói của thiếu nhi toàn tỉnh.