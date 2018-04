7 cuộc tình chị em gây sốt trên phim Hàn nhất định phải xem

Nhiều tác phẩm truyền hình Hàn Quốc lấy tình cảm chị - em làm chủ đề cho hai nhân vật chính và chính khán giả cũng yêu thích cuồng nhiệt những mối tình chênh lệch tuổi tác.

Seo In Guk - Lee Ha Na (High School King Of Savvy): Seo In Guk vào vai Lee Min Seok – một nam sinh trung học theo đuổi môn thể thao khúc côn cầu trên băng trong High School King Of Savvy. Lee Min Seok bất ngờ phải đóng giả thành anh trai lớn hơn cậu 9 tuổi, người được coi là thiên tài trong giới kinh doanh, để tới công ty làm việc.

Tại công ty, cậu học sinh trung học Lee Min Seok đã gặp và nảy sinh tình cảm với cô nhân viên hợp đồng Jung Soo Young (Lee Ha Na đóng). Bộ phim đi theo hướng tình cảm hài, lãng mạn để lại nhiều ấn tượng tốt cho khán giả. Công chúng cũng khen ngợi màn kết hợp ăn ý giữa nam diễn viên Seo In Guk và bạn diễn Lee Ha Na.

Lee Jong Suk - Lee Bo Young (I Hear Your Voice): Jang Hye Sun (Lee Bo Young đóng) là luật sư thẳng thắn và dũng cảm. Park Soo Ha (Lee Jong Suk đóng) là cậu nam sinh 19 tuổi có khả năng đọc suy nghĩ của người khác. Soo Ha đã đem lòng yêu mến luật sư Jang Hye Sun từ khi cô vạch tội kẻ giết cha cậu.

Jang Hye Sun và Park Soo Ha đã trải qua nhiều khó khăn, nguy hiểm để đến được với nhau. Cặp đôi I Hear Your Voice là một trong những chuyện tình chị - em nổi tiếng nhất màn ảnh Hàn Quốc.

Yang Se Jong - Seo Hyun Jin (Tempurature of love): Trong Tempurature of love, Seo Hyun Jin đảm nhận vai nhà văn 34 tuổi Lee Hyun Soo. Yang Se Jong vào vai đầu bếp món Pháp 28 tuổi Jung Sun.

Tempurature of love không có nhiều cảnh lãng mạn thái quá như các tác phẩm truyền hình khác, nhưng khán giả đặc biệt yêu thích cách các nhân vật thể hiện tình cảm qua các hành động nhỏ. Bộ phim đã gây nên cơn sốt nhỏ trong cộng đồng yêu phim châu Á trong khoảng thời gian cuối năm 2017.

Park Seo Joon - Uhm Jung Hwa (A Witch’s Romance): Ban Ji Yeon (Uhm Jung Hwa đóng) là phóng viên 39 tuổi luôn vùi đầu vào công việc. Cô bị hôn phu bỏ rơi trước ngày cưới và cảm thấy mất niềm tin vào tình yêu trong một thời gian dài cho đến khi phải lòng chàng trai 25 tuổi Yoon Dong Ha (Park Seo Joon đóng).

Dù chênh lệch tuổi tác khá lớn nhưng Ban Ji Yeon và Yoon Dong Ha tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn và dần bị đối phương thu hút. Màn nhập vai rất "ngọt" của Seo Kang Joon cũng khiến công chúng yêu thích các phản ứng tình cảm của cặp đôi nhân vật chính.

Sung Joon - Kim So Yeon (I Need Romance 3): Joo Wan (Sung Joon đóng) là nhà viết nhạc kiêm DJ tài năng vừa tròn 26 tuổi. Anh trở lại Hàn Quốc sau 17 năm sống ở nước ngoài với hy vọng tìm lại Shin Joo Yeon (Kim So Yeon đóng). Cô là người Joo Wan đã đem lòng yêu từ còn nhỏ.

Shin Joo Yeon lớn tuổi hơn Joo Wan. Cô đã 33 tuổi và là giám đốc tiếp thị một kênh mua sắm. Joo Yeon bắt đầu chán nản với chuyện tình cảm sau vài mối tình thất bại. Đúng lúc đó, Joo Wan trở về và bắt đầu công cuộc "cưa cẩm" người tình trong mộng. I Need Romance 3 không phải là tác phẩm nổi đình đám trong phạm vi châu Á. Nhưng tại Hàn Quốc, bộ phim được công chúng dành nhiều sự quan tâm trong quá trình phát sóng.

Park Hyung Sik - Park Bo Young (Strong Woman Do Bong Soon): Trong phim, Do Bong Soon (Park Bo Young đóng) sinh cùng năm với Kang Min Hyuk (Park Hyung Sik đóng). Tuy nhiên, do cách tính tuổi riêng của người Hàn, Do Bong Soon được coi như lớn hơn Kang Min Hyuk 1 tuổi. Nhân vật Bong Soon có nhiều khoảnh khắc phàn nàn về việc bạn trai không gọi cô bằng chị.

Strong Woman Do Bong Soon đã tạo nên cơn sốt không nhỏ với người hâm mộ phim truyền hình Hàn Quốc. Chuyện tình vừa lãng mạn vừa hài hước của cặp đôi Bong Soon - Min Hyuk cùng màn nhập vai thuyết phục khiến Park Hyung Sik và Park Bo Young vướng phải nghi vấn "phim giả tình thật" suốt thời gian dài.

Jung Hae In - Son Ye Jin (Pretty Noona Who Buys Food For Me): Câu chuyện xoay quanh người phụ nữ 35 tuổi gặp nhiều trắc trở trong tình cảm Yoon Jin Ah (Son Ye Jin đóng) và cậu em nhỏ tuổi hơn Seo Joon Hee (Jung Hae In đóng).

Mới chỉ phát sóng 2 tập, Pretty Noona Who Buys Food For Me đã lập nhiều thành tích ấn tượng khi liên tục đứng đầu danh mục được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng Internet tại Hàn. Diễn xuất ăn ý của cặp đôi chênh lệch tuổi tác Son Ye Jin - Jung Hae In nhận được nhiều phản hồi tích cực của công chúng. Nhiều ý kiến cho rằng "phản ứng hóa học" giữa cặp đôi này còn thu hút hơn cả Song - Song Couple trong Hậu duệ mặt trời.

Tuệ Lâm