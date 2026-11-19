Sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Ảnh: TDTU.

Tổ chức xếp hạng giáo dục đại học Times Higher Education (THE) phối hợp với Schmidt Science Fellows vừa công bố kết quả bảng xếp hạng Khoa học liên ngành 2027 (Interdisciplinary Science Rankings - ISR 2027).

Việt Nam có 7 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng, nhiều nhất kể từ khi bảng xếp hạng được công bố.

Trong số các đại diện Việt Nam, Trường Đại học Tôn Đức Thắng có thứ hạng cao nhất, đồng hạng 159 thế giới với điểm tổng thể 54,2.

Đây là năm thứ ba liên tiếp trường dẫn đầu Việt Nam trong bảng xếp hạng này, dù thứ hạng giảm so với vị trí 95 năm 2025 và 144 năm 2026.

Các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam góp mặt trong xếp hạng khoa học liên ngành của Times Higher Education. Nguồn: Times Higher Education.

Đứng thứ hai trong số các đại diện Việt Nam là Đại học Duy Tân, thuộc nhóm 201-250 thế giới.

Ba cơ sở giáo dục đại học tiếp theo cùng thuộc nhóm 601-800, gồm Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Huế và Đại học Đà Nẵng.

Đại học Cần Thơ và Trường Đại học Công nghiệp TPHCM nằm trong nhóm 801-1.000 thế giới. Trong đó, Trường Đại học Công nghiệp TPHCM lần đầu góp mặt trong bảng xếp hạng.

Nghiên cứu liên ngành ngày càng được chú trọng

Bảng xếp hạng Khoa học liên ngành của THE lần đầu được công bố năm 2025, nhằm đánh giá hoạt động nghiên cứu liên ngành tại các cơ sở giáo dục đại học trên thế giới.

Kỳ xếp hạng năm 2027 ghi nhận 1.058 cơ sở giáo dục đến từ 102 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng so với 911 cơ sở thuộc 94 quốc gia và vùng lãnh thổ năm 2026.

Viện Công nghệ Massachusetts (MIT, Mỹ) tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng năm thứ ba liên tiếp.

Đại học Quốc gia Singapore vươn lên vị trí thứ hai, từ vị trí thứ tám năm ngoái.

Đại học Hồng Kông và Đại học Công nghệ Nanyang cùng đứng thứ bảy, đánh dấu lần đầu có ba đại học châu Á góp mặt trong top 10.

Ấn Độ là quốc gia có số cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng nhiều nhất, với 102 trường.

Trường Đại học Công nghiệp TPHCM lần đầu góp mặt trong bảng xếp hạng khoa học liên ngành của THE. Ảnh: IUH.

Sự phát triển của nghiên cứu liên ngành xuất phát từ thực tế những thách thức lớn hiện nay không còn nằm trong phạm vi một lĩnh vực riêng lẻ.

Từ trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi năng lượng, biến đổi khí hậu đến phát triển đô thị bền vững, các giải pháp hiệu quả đều cần sự kết hợp giữa công nghệ, kỹ thuật, kinh tế, quản trị, chính sách và khoa học xã hội.

Theo các chuyên gia, xu hướng này cũng đang tác động đến cách tổ chức và phát triển giáo dục đại học tại Việt Nam.

Nhiều cơ sở vốn có thế mạnh đào tạo chuyên sâu đang mở rộng sang các lĩnh vực mới, tăng cường chương trình liên ngành và kết nối các đơn vị học thuật.

Có thể thấy những chuyển động theo hướng này tại Đại học Kinh tế TPHCM, Đại học Kinh tế Quốc dân và Trường Đại học Ngoại thương.

Trong khi đó, một số trường như Trường Đại học Tôn Đức Thắng và Đại học Duy Tân đã phát triển theo định hướng đào tạo đa ngành từ sớm.

Tuy nhiên, đại học đa ngành không đơn thuần được xác định bằng số lượng ngành đào tạo, khoa hay trường thành viên.

Giá trị quan trọng hơn là khả năng kết nối các chuyên môn sâu, hình thành nhóm nghiên cứu hợp tác và chuyển hóa kết quả khoa học thành giải pháp phục vụ cộng đồng, doanh nghiệp và nền kinh tế.