7 chuyến bay và 1 tàu du lịch châu Âu bị đe dọa đánh bom trong một ngày

Theo Reuters, trong ngày 3/11, ít nhất hai chuyến bay đến Warsaw (Ba Lan), hai chuyến đến Sofia (Bulgaria), hai chuyến đến Rome (Italia) và một chuyến đến sân bay Murcia (Tây Ban Nha) nhận được lời đe dọa đánh bom. Trước đó một ngày, một chuyến bay khác đến Sofia cũng gặp tình huống tương tự.

Các vụ việc khiến một sân bay ở Warsaw phải tạm thời đóng cửa, trong khi Không quân Italia triển khai máy bay hộ tống cho một chuyến bay đến Rome. Tại Hy Lạp, lực lượng chức năng cũng tiến hành khám xét một tàu du lịch đang trên hành trình tới Israel để kiểm tra nguy cơ có bom trên tàu.

Ít nhất 7 chuyến bay và 1 tàu du lịch ở châu Âu bị đe dọa đánh bom vào ngày 3/11. Vụ việc gây gián đoạn hoạt động tại các sân bay trên khắp châu Âu. Ảnh: Reuters

Giới chức Ba Lan đã chuyển hướng một chuyến bay của hãng hàng không LOT khởi hành từ London (Anh), dự kiến hạ cánh tại sân bay Chopin ở Warsaw, sang sân bay Modlin gần đó. Sân bay Modlin tạm thời đóng cửa để lực lượng chức năng kiểm tra máy bay và đã hoạt động trở lại sau khi không phát hiện thiết bị nổ.

Trong khi đó, một chuyến bay khác của hãng SAS khởi hành từ Copenhagen (Đan Mạch) đến Warsaw (Ba Lan) vẫn hạ cánh tại sân bay Chopin theo đúng lịch trình. Đại diện sân bay cho biết, không phát hiện thiết bị nổ và hoạt động khai thác diễn ra bình thường.

Theo thông báo của Bộ Giao thông Bulgaria gửi tới Reuters, hai chuyến bay khởi hành từ Milan (Italia) và Dublin (Ireland) đến thủ đô Sofia cũng nhận được các lời đe dọa đánh bom. Cả hai máy bay đều hạ cánh an toàn và lực lượng chức năng không phát hiện thiết bị nổ nào sau khi kiểm tra.

Nguồn tin từ ADR cho hay, đơn vị vận hành sân bay Fiumicino tại Rome (Italia), hai chuyến bay của hãng hàng không Ryanair tới Rome đã bị kiểm tra an ninh sau khi nhận được các lời đe dọa đánh bom.

Tại Murcia, khu vực đông nam Tây Ban Nha, một số khu vực của sân bay đã bị phong tỏa trong ngày 3/11 sau khi nhà chức trách nhận được thông tin đe dọa đánh bom nhằm vào một chuyến bay nữa của hãng Ryanair khởi hành từ Manchester (Anh).

Ngoài ra, tàu du lịch Crown Iris tại đảo Syros (Hy Lạp) cũng nhận được thông tin đe dọa đánh bom. Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra toàn bộ con tàu nhưng không phát hiện bất kỳ thiết bị nổ nào.

Ông Rhys Jones, Giám đốc phụ trách phân tích tại công ty tư vấn rủi ro hàng không Osprey Flight Solutions, nhận định việc có tới 7 vụ đe dọa đánh bom được xác nhận trong cùng một ngày, ảnh hưởng đến các chuyến bay, là một diễn biến đặc biệt bất thường.